Nové bydlení? Spíš investice. Spekulanti během pandemie sypou peníze do bytů

„V Praze dnes podíl investic do bytu za účelem ochrany nebo zhodnocení majetku začíná převyšovat nákupy bytů pro vlastní bydlení. A bude i nadále růst. Odhadujeme, že v dalším desetiletí může dosáhnout i dvou třetin trhu u produkce nových bytů,“ říká mluvčí developera Finep David Jirušek.

Stoupající zájem o investiční byty registrují i další stavebníci. „Pokud vyjdeme z prodejnosti bytů, které si u nás klienti nejčastěji pořizují k­ následnému pronájmu, tak zájem o byty na investici během pandemie zesílil,“ uvádí analytik Central Group Ondřej Šťastný. Za účelem pronájmu se nyní v Praze prodává zhruba třetina bytů v novostavbách.

Hypotéky lámou rekordy

Analytici oslovení MF DNES se shodují, že jedním z hlavních důvodů jsou levné hypotéky. Jejich průměrná sazba v srpnu klesla na 2,11 procenta, již popáté v řadě, vyplývá z­ údajů Fincentra Hypoindexu. Takto nízko byla naposledy v říjnu 2017, což řadu lidí motivuje k pořízení nemovitosti na úvěr.

Letošní objem hypotečních úvěrů na bydlení je rekordní. Jenom v srpnu to bylo celkem 17 miliard korun, o třetinu více než loni, vychází ze statistik ČNB a České bankovní asociace (ČBA). „Pokud zůstanou prodeje na úrovni posledních tří měsíců, máme před sebou zcela rekordní rok. S ohledem na probíhající koronavirovou anabázi jsou tyto výsledky až neuvěřitelné,“ sdělil koncem září hlavní poradce ČBA Vladimír Staňura.



Fincetrum Hypoindex, které využívá jinou metodiku, dokonce eviduje za srpen hypotéky v celkovém objemu 19,2 miliardy. „Je evidentní, že část té poptávky je investiční,“ podotýká analytik ČSOB Petr Dufek.

Na trhu navíc panuje všeobecné přesvědčení, že nemovitosti představují bezpečí i v době krize. „S covidem stoupla všeobecná nejistota, investice do rezidenčního bydlení se však stále zdají jako bezpečné, protože lidé jednoduše musejí bydlet. Na trhu je navíc dlouhodobě přetlak poptávky po bydlení, a nájemním speciálně, nad nabídkou,“ vysvětluje Pavel Kliment, odborník na nemovitosti poradenské společnosti KPMG. K nemovitostem se proto podle něj obrací řada lidí s­volnými finančními prostředky.

Nahrává jim i to, že ve srovnání s­ produkty, jako jsou dluhopisy či spořicí účty, nabízejí větší zhodnocení peněz. „Pro investory s vlastními zdroji je alternativním nákladem to, co jiného mohou se svými prostředky udělat, tedy jestli si koupí dluhopis s výnosem necelé jedno procento nebo je dají do bytu, který nese tři až čtyři procenta,“ říká Dufek. Tato „cena peněz“ je podle něj druhým nejvýznamnějším faktorem výnosnosti investičního bytu po pořizovací ceně. „Třetím je pak výše nájemného,“ dodává.

Investor však musí kalkulovat s rizikem, že se mu byt nemusí podařit pronajmout, a počítat také s investicemi do jeho vybavení.

Z cizinců kupují hlavně Slováci

Kromě zhodnocování peněz si byty k pronájmu lidé pořizují i kvůli zajištění svých blízkých. „Častěji se setkáváme s argumentem, že klient byt pořizuje pro své děti. A do doby, než začnou byt užívat, tak jej pronajme,“ popisuje Lukáš Maděra, ředitel prodeje rezidenčního developmentu Skanska.

Drtivou většinu jednotlivých investorů tvoří Češi, ze zahraničních zájemců jsou to nejčastěji Slováci. „Zájemci o investiční byty se rekrutují z řad manažerů a ředitelů firem, podnikatelů, ale třeba také sportovců,“ vyjmenovává ředitel společnosti Geosan Development Petr Beneš.

Jejich preference se v čase příliš nemění, nejčastěji sahají po jedno a ­dvoupokojových bytech, o nájemní bydlení v těchto jednotkách je totiž největší zájem. Kromě dispozice hraje roli i lokalita, táhnou především centra měst, dobrá dopravní dostupnost či občanská vybavenost.

Kromě jednotlivců už začínají investiční byty v Česku nakupovat také velké korporace či investiční fondy. A co se týče bydlení v nájmu, ve srovnání se západními zeměmi je podíl Čechů, kteří dlouhodobě žijí v nájmu, relativně nízký. V posledních letech však roste a pandemie tento trend nejspíš urychlí.