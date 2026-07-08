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Velikost prodaných bytů se v Česku za sedm let zmenšila, ceny však raketově vzrostly

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  15:58

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ilustrační snímek | foto: Central Group

Průměrná velikost prodaného bytu v České republice za sedm let klesla z 62 na 60 metrů čtverečních. Ceny však vzrostly o 94 procent. Dnes činí 5,3 milionu korun. Původně nejlevnější regiony zdražují až dvakrát rychleji než hlavní město. V průměru nejmenší byty se prodávají v Mostě a Ústí nad Labem, největší ve Vyškově. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Reas.cz.

Velikost bytů a jejich ceny se v České republice liší kraj od kraje.

V Praze se průměrný prodaný byt zmenšil z 64 na 58,5 metru čtverečního. „Za sedm let se zmenšil o celou místnost, přitom cena za metr čtvereční vzrostla o 90 procent. Lidé nekupují menší byty proto, že by chtěli, ale proto, že cena za metr čtvereční roste rychleji než jejich rozpočet. A roste ve všech 14 krajích bez výjimky,“ řekl Michal Makoš, ředitel a spoluzakladatel Reas.cz.

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Cena pražských bytů však letos poprvé od roku 2024 meziročně téměř neroste, tvrdí Reas.cz. Průměrná letošní cena bytu je 8,5 milionu korun – oproti loňským 8,4 milionu. Cena za metr čtvereční nicméně stoupla ze 139 tisíc na téměř 150 tisíc korun za metr čtvereční.

V regionech výrazně podražilo

Zatímco před sedmi lety stál metr čtvereční v bytě v Praze pětkrát více než v Ústeckém kraji, dnes je to třikrát více.

V Ústeckém kraji ceny vzrostly o více než 200 procent, v Moravskoslezském o 180 procent a v Karlovarském o 140 procent.

Průměrný byt v Ústeckém kraji stál v roce 2019 necelých 850 tisíc korun. Letos jeho cena činí 2,5 milionu. V Moravskoslezském kraji se cena posunula z 1,3 na 3,4 milionu korun.

Velikost prodaných pražských bytů se za sedm let snížila o 5,5 metru čtverečního a v Královéhradeckém kraji o 2,5 metru čtverečního. Například v Pardubickém kraji byl ale průměrný prodaný byt za stejné období o 1,4 metru čtverečního větší.

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Na Vysočině se pak prodaná plocha navýšila o 1,1 metru čtverečního. V těchto regionech je totiž podle analýzy nabídka většího bydlení stále dostupnější a zájem je i o větší prostory.

Nejmenší byty se prodávají v okresech s historicky panelákovou zástavbou a nižší kupní silou obyvatel. První je Most, kde průměrný prodaný byt měří 54 metr čtverečních, následuje Ústí nad Labem s 55 metry čtverečními a Hodonín s 56 metry čtverečními.

Naopak největší byty se prodávají v okresech Vyškov, kde mají průměrně 67 metrů čtverečních, v části Praha-východ s 67 metry čtverečními a v Českých Budějovicích. Tam je průměrná velikost prodaného bytu 66 metrů čtverečních.

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