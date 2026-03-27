Hypoteční trh zažil v roce 2025 oživení kvůli klesajícím úrokovým sazbám. Jak to ale reálně vypadá s dostupností vlastnického bydlení?
Schopnost domácností dosáhnout na vlastní bydlení se v posledních letech zhoršila, protože ceny nemovitostí rostly rychleji než příjmy. Ty lze měřit průměrnou mzdou nebo disponibilním důchodem domácností, což je přesnější ukazatel – nemovitost si totiž obvykle pořizuje domácnost jako celek, ne jeden spotřebitel. Často se mluví o tom, že jde o celorepublikový problém. Do určité míry ano, růst cen vidíme všude, ale nejvýraznější problém je v Praze a v Brně, kde se koncentruje největší poptávka. V řadě regionů se naopak dostupnost bydlení nijak dramaticky nezhoršuje. Nezapomínejme ale, že máme také nájemní bydlení a tam situace není tak dramatická.
Je pořízení vlastního bytu v centru Prahy nebo Brna už utopií?
Pokud si někdo myslí, že má automaticky „nárok“ na vlastní bydlení v centru Prahy, tak ho prostě nemá. Je to úplně normální, v zahraničí je to standard. I lidé s nadprůměrnými příjmy se musí často poohlédnout dál, například v aglomeracích velkých měst. Tady je velká úloha státu a veřejného sektoru, aby vybudovat dostatečnou kvalitní infrastrukturu a pomohl tím rozšířit trh.
Poroste podle vás zájem o nájemní bydlení?
Není to jen o preferencích. Mladší generace má jiné priority – více cestuje a vlastní bydlení řeší později. Touha Čechů něco vlastnit ale nezmizela. Problémem je spíše dostupnost financování. Když potřebujete mít našetřeno dvacet procent z ceny bytu pro získání hypotéky, je to při dnešních cenách obrovská suma, kterou lze jen těžko skloubit s aktivním životním stylem a cestováním. Tak jako ve všem, lidé musí udělat volbu a nemohou mít všechno hned.
Největší tempo výstavby u nás bylo v letech 2007 a 2008. Proč se dnes nedaří stavět víc?
Debaty politiků o tom, zda potřebujeme 50 tisíc bytů ročně, jsou často odtržené od reality a jakoby implikují, že stát je schopen problém kvantitativně vyřešit. Jako ekonom sleduji signály trhu: pokud dlouhodobě rostou ceny a zároveň je počet stavebních povolení historicky nejnižší, znamená to, že je systém zablokovaný. Nabídka zkrátka nestíhá reagovat.
Kdo za to může?
Stát. Máme extrémně dlouhá povolovací řízení a neustále se vršící regulace. V Praze trvá postavit bytový dům klidně deset let. Když projekt stojí miliardu a cena vlastního kapitálu je konzervativně kolem deseti procent ročně, náklady se za tu dobu mohou více než zdvojnásobit. To musí někdo zaplatit. A realita je samozřejmě složitější. Výstavba je investiční aktivita – pokud jednomu sektoru házíte klacky pod nohy, investoři logicky přesunou kapitál jinam, kde je riziko menší a zhodnocení rychlejší. Zároveň je problémem i kvalifikovaná pracovní síla ve stavebnictví, obecně dostatek pracovní síly a stagnující produktivita práce v tomto odvětví. Každopádně řešení není to, aby stát, který problém způsobil, jej řešil suplováním trhu – aby nahrazoval banky, stavební firmy, developery a investory. To je cesta do začarovaného kruhu regulace a vysokých cen. Stát má deregulovat a pomoci s infrastrukturou.
Polsko a Chorvatsko jako alternativa
I proto se teď český kapitál masivně přesouvá do zahraničí?
Polsko je obrovský trend a český kapitál je u našich sousedů nyní velmi aktivní. Je to logické – tamní trh je čtyřikrát větší než náš, investoři v regionu mají zkušenosti a povolovací řízení je podstatně jednodušší. I když banky na polském trhu nefungují tak efektivně jako u nás, celkově je trh velmi dynamický.
Nemovitostní fond EFEKTA Real Estate Fund, jehož zakladatelem je právě skupina DRFG, nedávno investoval do obchodního centra v chorvatské Rijece. Proč zrovna tam?
Chorvatsko nabízí zajímavý poměr mezi výnosem a financováním. I když jsou ceny nemovitostí na první pohled vyšší než třeba v Polsku, chorvatské banky jsou ochotné poskytnout relativně vysoký úvěr k hodnotě nemovitosti (vysoké LTV). Ve výsledku tak na vlastní investovaný kapitál generujete vyšší výnos. Zajímáme se ale i o Maďarsko, Slovensko či Itálii.
V čem je strategie v Chorvatsku jiná než u nás?
V Česku se soustředíme spíše na menší regionální retail parky. V Chorvatsku by to ale nedávalo smysl, tam na menší parky dosáhne skoro každý větší lokální podnikatel, neboť tam nefunguje finanční trh jako třeba i u nás. Fond se proto orientuje na větší projekty, jako jsou právě obchodní centra, kde je bariéra vstupu vyšší a kde lze dosáhnout cíleného výnosu pro investory kolem šesti procent.
Jak takové investiční rozhodování probíhá?
Není to jen o nákupu budovy. Analyzujeme demografii – jestli se tam lidé stěhují, jaká je sezonnost a zda město nežije jen z turistů. Sledujeme kupní sílu, ceny energií i makroekonomiku, lokální trh a celkově institucionální prostředí – banky, daně, regulace. Fond obvykle drží nemovitost čtyři až pět let, což je doporučený investiční horizont. Teprve při prodeji se definitivně ukáže, zda byl celý „příběh“ úspěšný. A prodeje z Efekta Real Estate Fund pozitivní příběh jednoznačně stvrzují.
Fond, který obhospodařuje EFEKTA OCP, slaví deset let od založení. Dá se ta dekáda vůbec shrnout?
Když se podíváte, co všechno se za tu dobu stalo – pandemie, válka na Ukrajině, energetická krize, inflační šoky – a fond všechny tyto události ustál a stabilně doručuje výsledky, mluví to samo za sebe. Ukazuje to především na odolnost komerčních nemovitostí jako investičního aktiva a správnou strategii fondu včetně práce s rezervami a rizikem.