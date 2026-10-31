„Maso je základ, ale samo o sobě nestačí. Když máte skvělý produkt, ale nikdo o něm neví, je vám to k ničemu,“ řekl majitel FatFuck Smash Burgers Tomáš Linhart. Vedle jídla rozhoduje podle něj i obsluha, marketing nebo místo, kde podnik stojí. „Můžete mít špatnou lokalitu, ale pak musíte mít sakra dobrý burger, aby lidem dávalo smysl si pro něj dojít.“
Matouš Petráň, spolumajitel pražského podniku Dish, naopak sází hlavně na dlouhodobě neměnný koncept. Podnik vznikl v roce 2012, kdy podle něj v Praze mnoho burgerových inspirací nebylo. „Snažil jsem se z té cesty neuhnout. Kdykoliv jsme se chtěli svézt na nějakém trendu, vymstilo se nám to,“ popsal.
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Dish proto drží nabídku zhruba na deseti položkách. Asi pět burgerů zůstává v menu stabilně, další podnik obměňuje podle sezony. I zdánlivě málo prodávané položky však mohou mít věrné zákazníky. „Jakmile něco zmizí, zjistíte, že to milovalo devadesát procent lidí,“ podotkl Petráň.
BurgerIN i FatFuck mají opačnou zkušenost. Brněnský BurgerIN dlouhodobě drží pět základních burgerů, zbytek nabídky využívá k experimentům. Jeho zakladatel Jakub Řiháček připomněl, že podnik dříve zrušil burger s horší prodejností. Po oznámení konce se však stal jedním z nejžádanějších – a restaurace jej proto vrátila do nabídky.
FatFuck první tři roky prodával v podstatě jediný burger ve dvou variantách. Zákazníci si jej mohli doplnit o další ingredience. Teprve postupně podnik rozšířil menu o předem sestavené kombinace. „Lidé si ten burger neumí vždy poskládat sami. Když ho vidí hotový a dokážou si představit, co v něm je, víc je to táhne,“ řekl Linhart. Rozšíření nabídky se podle něj promítlo i do tržeb.
Rozvoz zachránil podniky
Zatímco Dish stále staví hlavně na hostech přímo v restauraci, BurgerIN má většinu provozoven založených na rozvozu a objednávkách s sebou. „U nás osm burgerů odjede a dva zůstanou,“ uvedl Řiháček. Burger podle něj lze dovézt ve velmi dobrém stavu, vyžaduje to ale práci s technologií přípravy i obaly.
Zmiňovaný pražský podnik Dish rozvozů před covidem využíval minimálně. „Během pandemie jsem za ně byl nakonec rád,“ uvedl Petráň. Ovšem objednávky na místě nyní tvoří až 80 procent jeho tržeb. Rozvoz je pro něj doplňkem.
FatFuck vznikl naopak jako koncept určený pro rozvoz. Smash burgery mají podle Linharta méně vlhkosti a více tuku, proto by při udržení teploty měly cestu ke zákazníkovi snášet lépe. V čistě rozvozové pobočce tvoří objednávky kurýry téměř celý provoz, v dalších restauracích představují zhruba třetinu.
Cena poroste, levnější suroviny řešením nejsou
Cena burgeru se dnes běžně dostává přes 300 korun. Řiháček považuje současné ceny už za vysoké, přesto očekává další růst. „Myslím, že do dvou let se budeme pohybovat okolo čtyř stovek,“ odhadl. Důvodem jsou ceny surovin, energií i tlak na růst mezd.
Všichni majitelé se jednohlasně shodli, že nemohou šetřit na základních surovinách. „Nikdy jsem nepřemýšlel tak, že bych vzal horší sýr, abych mohl zlevnit,“ dodal Jakub Řiháček.
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Linhart označil cenu jídla za určitou morální odpovědnost restauratéra. Musí pokrýt suroviny, mzdy i další fungování podniku, zároveň ale nesmí zákazníky odradit. „Nastaví se cena, čekáme, až nám marže spadne na úroveň, která už je nedůstojná, a pak zdražíme. A koušeme si nehty, co to udělá,“ popsal.
Petráň připomněl, že Dish začínal v době, kdy lidé očekávali burger za desítky korun. Dnes se podle něj náklady zvyšují po malých částkách u každého dodavatele a ve výsledku je musí zaplatit host. „Ceny se pořád zvedají a není to nic pěkného,“ dodal.
Podnikatelé se přitom shodli, že nová burgrárna by neměla vznikat jen na základě nápadu. Budoucí majitelé by si měli produkt nejprve ověřit například na pop-upech, ne pouze mezi známými. A především se připravit na náročný začátek.