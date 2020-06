Čističku odpadních vod na Bulovce zachraňují vidle, jinak by zkolabovala

V Nemocnici Na Bulovce ročně ošetří 600 000 pacientů a její infekční oddělení patří mezi českou špičku. Nezastupitelnou roli sehrála nemocnice v posledních měsících, kdy pandemie koronaviru ohromila celou republiku. První pacienti s nemocí covid-19 byli hospitalizováni právě na tamní Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí.

Ve špitále přitom skoro nefunguje čistírna odpadních vod (ČOV), která je pro provoz celého objektu nepostradatelná.

„Jednotlivé objekty i jejich konstrukce jsou za hranicí životnosti a jsou vázány na stávající zastaralé technologie. Celá ČOV nyní funguje spíše jako septik, na odtoku je voda hygienicky zajištěna chlorem. Stávající způsob provádění obsluhy je z hygienického hlediska také zcela nevyhovující,“ citoval z technické dokumentace čističky ředitel nemocnice Jan Kvaček. Pracovníci již několik let obsluhují čističku ručně a starají se o ni v rámci směnného provozu. Větší předměty a shrabky musejí z kanalizace dokonce dolovat vidlemi – bez nich by se systém ucpal, což by nemocnici zcela paralyzovalo.

Nemocnice před lety požádala Prahu, pod kterou objekt čističky spadá, o investici na opravu a pozdější výstavbu nového zařízení. Radní však minulý týden výběrové řízení na rekonstrukci stopli. Zakázka byla podle vedení města předražená a špatně zadaná. „Na přihlášení se do zakázky měli uchazeči lhůtu jen 10 dní. Původní zadávací dokumentace navíc byla v rozporu s vyhláškou, takže je nutné ji opravit,“ řekl MF DNES primátor Prahy Zdeněk Hřib. O zakázku se přihlásili dva uchazeči.

„I kvůli použití takzvaného užšího řízení namísto otevřené soutěže, což dle našich analýz vede obvykle k prodloužení a prodražení investic, zřejmě došlo ke zvýšení ceny o 18 milionů korun oproti původně předpokládané ceně 66,4 milionů korun,“ doplnil Hřib. Město tak vypíše soutěž znovu, tentokrát v otevřeném zadávacím řízení.

Podle ministerstva zdravotnictví, které Nemocnici Na Bulovce zřizuje, je situace kolem nevyhovující čističky riziková. Zástupci ministerstva MF DNES řekli, že zrušení zadávacího řízení považují za neobhajitelné. K vypsání toho nového podle všeho dojde nejdříve na podzim. Oprava čističky se tak odsouvá nejdříve na příští rok. Výstavba nové čističky by si potom vyžádala asi 300 milionů korun.

Stát vs. hlavní město

Zdlouhavá procedura schválení desetimilionové opravy, která je v rámci miliardového rozpočtu nemocnice relativní drobností, ukazuje na větší problém. Komplex budov Nemocnice Na Bulovce má totiž dva majitele, kteří se spolu musí neustále domlouvat. Zatímco nemocnici provozuje a její budovy částečně vlastní ministerstvo zdravotnictví, 70 procent jejích aktiv patří Praze. I když magistrát do nemocnice za posledních deset let nalil tři čtvrtě miliardy, ani zdaleka to nestačí. Koncem loňského roku se začalo mluvit o tom, že by město mohlo své objekty na Bulovce se státem směnit tak, aby měly jednoho majitele.

„Nemocnice by směnu pozemků a majetku mezi Prahou a Českou republikou přivítala. Vlastní špatnou situaci by to automaticky nevyřešilo, ale už by bylo možné připravit strategický plán oprav a rozvoje nemovité infrastruktury,“ uvedl provozně technický náměstek Bulovky Václav Studený. „Chybí řádově několik miliard korun, a to bez výstavby nových pavilonů,“ doplnil. Rozvojové plány špitál má, podle Studeného je však nejde realizovat, protože peníze chybí.

Pro to, aby nemocniční komplex připadl pod ministerstvo, se vyslovil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Bez státních investic se totiž nemocnice jen těžko obejde. „Dlouhodobě upozorňujeme na to, že pokud se o budovy Bulovky Praha starat nechce, popřípadě do nich z jakéhokoli důvodu nechce investovat, nechť je převede na stát a neblokuje převod,“ řekl Vojtěch MF DNES. „Praha by měla urychleně a bez dalších zbytečných podmínek začít jednat se státem o převedení budov nemocnice. Pokud tak neučiní, měla by urychleně začít rekonstruovat ty části areálu, které jsou v nejhorším stavu,“ dodal.

Směna pozemků ale podle Hřiba tak jednoduchá není. „Praha nemůže převést své budovy v areálu NNB na stát za korunu, jak to požaduje vláda, protože musí ke svému majetku přistupovat s péčí řádného hospodáře,“ uvedl primátor. Současný majetkový stav je neudržitelný i podle něj.

