Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Budvar představuje letní hit. S ikonou světové pivní scény uvařil osvěžující Ale

Autor:
Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
Národní pivovar vytahuje na léto nečekanou novinku. Budějovický Budvar spojil síly s kultovním dánským pivovarem Mikkeller a společně uvařili limitovanou edici Twogether Forever. Lehké svrchně kvašené pivo ve stylu Summer Pale Ale slibuje osvěžení do horkých dnů i chuťový zážitek pro ty, kteří rádi objevují nové pivní styly.
Budějovický Budvar spojil síly s dánským kultovním pivovarem Mikkeller a...

Budějovický Budvar spojil síly s dánským kultovním pivovarem Mikkeller a společně uvařili limitovanou edici Twogether Forever | foto: Jan Luxík

Představení limitky Twogether Forever uvedli dánský pivovarník Mikkel...
Představení limitky Twogether Forever uvedli dánský pivovarník Mikkel...
Narážečka limitky Twogether Forever na pražském Karlíně v podniku Dva Kohouti
Narážečka limitky Twogether Forever na pražském Karlíně v podniku Dva Kohouti
10 fotografií

Léto si žádá lehčí a svěží chutě – a přesně na to sází novinka z dílny Budějovického Budvaru. Národní pivovar totiž představuje limitovanou edici Twogether Forever, která nevznikla jen tak ledajak. Na receptu spolupracoval s dánským pivovarem Mikkeller, jedním z nejvýraznějších jmen světové craftové pivní scény.

Výsledkem je lehké svrchně kvašené pivo ve stylu Summer Pale Ale, které má být ideálním společníkem na letní zahrádky, festivaly i večery s přáteli. Podle pivovaru spojuje vysokou pitelnost, svěží charakter a moderní chmelový profil.

Když se tradice potká s experimentem

Na první pohled jde možná o nečekané spojení. Budvar je symbolem české ležákové tradice, zatímco Mikkeller si vybudoval jméno díky experimentům a odvážným pivním recepturám. Právě kontrast obou přístupů ale podle sládků funguje překvapivě dobře.

Limitovaná edice piva Twogether Forever vznikla kolaborací Budějovického Budvaru a dánského pivovaru Mikkeller

Budvar má s podobnými kolaboracemi zkušenost. Už několik let vaří limitované edice s českými minipivovary a snaží se ukázat, že tuzemská pivní kultura nestojí jen na klasickém ležáku, ale nabízí mnohem pestřejší svět chutí a stylů.

Vedle domácích projektů rozvíjí i mezinárodní program Partnership Brewing, v němž si s vybranými pivovary ze zahraničí předává zkušenosti, technologie a pivovarské know-how.

Přátelství, které chutná po létě

S Mikkellerem nespolupracuje Budvar poprvé. Už v roce 2023 pivovary společně vytvořily český ležák #YearoftheLager, který mířil na zahraniční trhy. Novinka Twogether Forever je tak pokračováním partnerství, tentokrát ale výrazně letnější a odlehčenější.

Představení limitky Twogether Forever uvedli dánský pivovarník Mikkel Bjergsø (vlevo) a sládek Budvaru Petr Košin

„Spolupráce s Mikkellerem je pro nás výjimečná. Je to pivovar, který se nebojí posouvat hranice a přemýšlet o pivu jinak, ale zároveň má obrovský respekt k řemeslu. Twogether Forever vzniklo z přátelství, společné chuti experimentovat a radosti z vaření,“ uvedl sládek Budvaru Petr Košin.

Podle něj mělo vzniknout pivo, které bude fungovat stejně dobře při posezení v rozpáleném létě jako při objevování nových pivních stylů.

Pozoruhodný Mikkeller

Dánský pivovar Mikkeller založil v roce 2006 pivovarník Mikkel Bjergsø a během několika let se z něj stala světově uznávaná značka. Proslul hlavně originálními recepturami, spolupracemi s pivovary po celém světě a odvahou experimentovat.

Narážečka limitky Twogether Forever na pražském Karlíně. Na snímku dánský pivovarník Mikkel Bjergsø (vpravo) a sládek Budvaru Petr Košin

Sám Bjergsø si novou spolupráci s Budvarem doslova vychutnává. „Je nám ctí spojit síly s Budvarem, jednou z nejproslulejších značek pivního světa. Zaujmout české pivaře je navíc velkou výzvou. A já výzvy miluju,“ poznamenává.

Limitka Twogether Forever bude dostupná od června ve vybraných podnicích i obchodních řetězcích. Pro milovníky piva tak může být jedním z nečekaných chutných objevů letošního léta.

Twogether Forever je osvěžující letní limitovaná edice stylu Summer Ale, kterou uvařil Budějovický Budvar ve spolupráci s dánským pivovarem Mikkeller

  • Chuť a aroma: Lehčí, sušší pivo s citrusovo-limetkovou vůní a tropickými tóny – to díky použití novozélandského chmele Motueka.
  • Obsah alkoholu: 4,5 % obj.
  • Dostupnost: Jedná se o limitovanou várku. Pro zjištění, kde zrovna pivo čepují, zkontrolujte Kam na Budvar.

Pijte zodpovědně. Ministerstvo zdravotnictví varuje: Užívání alkoholu může poškodit zdraví.

Témata: Budvar, pivovar, Pivo

Nejčtenější

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Spropitné po americku dobývá svět. Ani patnáct procent už leckde nestačí

„Milujeme spropitné a vážíme si toho“, říká nápis na krabici v restauraci...

Rostoucí očekávání vyšších dýšek už není jen americkým tématem. Digitální platební terminály, turisté ze Spojených států i tlak na příjmy zaměstnanců v pohostinství posouvají pravidla spropitného v...

V Rusku se rozjela mašinerie proti oligarchům. Stát zabavuje majetky ve velkém

Premium
ilustrační snímek

V Rusku sílí tlak na nejbohatší podnikatele a oligarchy. Úřady je obviňují z korupce, zneužití pravomocí nebo z nepřátelských aktivit. To vše s cílem zabavit jejich majetek. Výsledkem je rozklad...

Jednou připlaval i vánoční stromeček. Co obnáší práce v čistírně odpadních vod

Odpad zachycený při mechanickém čištění vody. Mezi vlhčenými ubrousky a...

V čistírně odpadních vod v Miškovicích v severovýchodní části Prahy dobře vědí, kdy se město probouzí a kdy spí. Každý den tam přitékají tisíce kubíků odpadní vody. Její součástí ovšem nejsou jen...

Trumpův zeť natáhl ostnatý drát na vzácném ostrově a staví resort. Albánci vyšli do ulic

Protest proti výstavbě luxusního resortu, který plánuje společnost spojená se...

Tisíce Albánců v úterý večer protestovaly v ulicích Tirany proti plánu Jareda Kushnera, na vybudování luxusního resortu. Zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa chce stavět na neobydleném ostrově...

Budvar představuje letní hit. S ikonou světové pivní scény uvařil osvěžující Ale

Advertorial
Budějovický Budvar spojil síly s dánským kultovním pivovarem Mikkeller a...

Národní pivovar vytahuje na léto nečekanou novinku. Budějovický Budvar spojil síly s kultovním dánským pivovarem Mikkeller a společně uvařili limitovanou edici Twogether Forever. Lehké svrchně...

5. června 2026

Když je energetická krize, zájem o tepelná čerpadla roste. Nejsou však pro každého

Premium
ilustrační snímek

Prodej tepelných čerpadel se v minulém roce držel na stabilní úrovni, letos opět mírně roste, přibližně o 16 procent. Zájem o tuto technologii se vrátil na předkrizovou úroveň, potvrzuje asociace....

5. června 2026

Nejhorší sucho za 65 let zdražuje krmiva. Balík sena stojí už dva tisíce

ilustrační snímek

Nejhorší sucho za posledních 65 let dopadá zatím hlavně na zemědělce. Na Pardubicku ho pociťuje ve velkém například Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice, které se mimo jiné...

5. června 2026

„Krásné čisté uhlí“. Trump dá 700 milionů dolarů na obnovu uhelného průmyslu

Donald Trump

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v Oválné pracovně oznámil, že vyčlení 700 milionu dolarů (14,6 miliardy Kč) na obnovu uhelného průmyslu ve Spojených státech. Finance půjdou mimo jiné na...

4. června 2026  23:02

Barcelona ždímá eura z návštěvy papeže. K pronájmu jsou i balkony nad cestou, kudy pojede

Centrem Barcelony projede papež Lev XIV. před obřadem v chrámu Sagrada Família.

Někteří obyvatelé centra Barcelony nabízejí k pronájmu své balkony na 10. června. Městem tehdy projede papež Lev XIV. před obřadem v chrámu Sagrada Família. Z balkonů bude možné sledovat jeho průjezd...

4. června 2026  20:08,  aktualizováno  20:10

Ropné státy hledají cesty, jak obejít Hormuz. Budou třeba miliardové investice

Hormuzský průliv je několik týdnů zablokovaný. (5. května 2026)

Dlouhé roky se ropné velmoci v Perském zálivu spoléhaly na Hormuzský průliv. Pokračující válka v Íránu však odstartovala zásadní změnu. Spojené arabské emiráty i Saúdská Arábie i další země v regionu...

4. června 2026

Čínské emise uhlíku stouply, přibývá ale také nevyužité čisté elektřiny

Kouř z uhelné elektrárny nad čínským městem Pin-čou

Navzdory rychlému rozšiřování obnovitelných zdrojů energie, hlásí Čína za první tři měsíce letošního roku nárůst emisí oxidu uhličitého. Ukazuje se totiž, že stále větší objem elektřiny z větru a...

4. června 2026

Japonská značka Uniqlo už vybrala místo pro první obchod v Česku, zamíří do centra Prahy

Londýnská prodejna Uniqlo (19. července 2025)

Japonská módní značka Uniqlo otevře svou první prodejnu v Česku v pražském Paláci Hybernia na náměstí Republiky. Podle informací iDNES.cz už má v budově podepsanou nájemní smlouvu. Samotný projekt...

4. června 2026  14:39

SpaceX chce z primární nabídky akcií získat 75 miliard dolarů, ovládne ji Musk

ilustrační snímek

Americká vesmírná společnost SpaceX hodlá z primární veřejné nabídky akcií získat 75 miliard dolarů, oznámila v materiálech pro burzovní komisi. Půjde tak o největší nabídku akcií všech dob. S...

4. června 2026  12:44

Zakázek přibývá, kapacity jsou téměř plné. České stavebnictví ale ztrácí zaškolené lidi

Setkání lídrů českého stavebnictví 2026. (4. června 2026)

České stavebnictví míří k dalšímu růstu, firmy ale narážejí na několik brzd najednou. Kromě odchodů zaškolených pracovníků je trápí přetížené kapacity, pomalé povolování staveb i růst nákladů kvůli...

4. června 2026  11:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Alza na Slovensku otvírá první obchod s luxusní kosmetikou. Nabídne až 2 500 produktů

Nový showroom Alzabeauty v Bratislavě je první obchodem s kosmetikou. (3....

Alza rozšiřuje své působení v segmentu prodeje kosmetiky. V bratislavském showroomu Nivy otevírá svůj první kamenný luxusní AlzaBeauty shop. Zaměří se na parfémy, péči o pleť a vlasy i dekorativní...

4. června 2026

Inflace v květnu přibrzdila, meziročně ceny stouply o 2,1 procenta

ilustrační snímek

Inflace v květnu po předchozím vzedmutí zbrzdila. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1 procenta, v meziměsíčním srovnání pak o pouhou desetinu procenta.

4. června 2026  9:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.