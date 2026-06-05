Léto si žádá lehčí a svěží chutě – a přesně na to sází novinka z dílny Budějovického Budvaru. Národní pivovar totiž představuje limitovanou edici Twogether Forever, která nevznikla jen tak ledajak. Na receptu spolupracoval s dánským pivovarem Mikkeller, jedním z nejvýraznějších jmen světové craftové pivní scény.
Výsledkem je lehké svrchně kvašené pivo ve stylu Summer Pale Ale, které má být ideálním společníkem na letní zahrádky, festivaly i večery s přáteli. Podle pivovaru spojuje vysokou pitelnost, svěží charakter a moderní chmelový profil.
Když se tradice potká s experimentem
Na první pohled jde možná o nečekané spojení. Budvar je symbolem české ležákové tradice, zatímco Mikkeller si vybudoval jméno díky experimentům a odvážným pivním recepturám. Právě kontrast obou přístupů ale podle sládků funguje překvapivě dobře.
Budvar má s podobnými kolaboracemi zkušenost. Už několik let vaří limitované edice s českými minipivovary a snaží se ukázat, že tuzemská pivní kultura nestojí jen na klasickém ležáku, ale nabízí mnohem pestřejší svět chutí a stylů.
Vedle domácích projektů rozvíjí i mezinárodní program Partnership Brewing, v němž si s vybranými pivovary ze zahraničí předává zkušenosti, technologie a pivovarské know-how.
Přátelství, které chutná po létě
S Mikkellerem nespolupracuje Budvar poprvé. Už v roce 2023 pivovary společně vytvořily český ležák #YearoftheLager, který mířil na zahraniční trhy. Novinka Twogether Forever je tak pokračováním partnerství, tentokrát ale výrazně letnější a odlehčenější.
„Spolupráce s Mikkellerem je pro nás výjimečná. Je to pivovar, který se nebojí posouvat hranice a přemýšlet o pivu jinak, ale zároveň má obrovský respekt k řemeslu. Twogether Forever vzniklo z přátelství, společné chuti experimentovat a radosti z vaření,“ uvedl sládek Budvaru Petr Košin.
Podle něj mělo vzniknout pivo, které bude fungovat stejně dobře při posezení v rozpáleném létě jako při objevování nových pivních stylů.
Pozoruhodný Mikkeller
Dánský pivovar Mikkeller založil v roce 2006 pivovarník Mikkel Bjergsø a během několika let se z něj stala světově uznávaná značka. Proslul hlavně originálními recepturami, spolupracemi s pivovary po celém světě a odvahou experimentovat.
Sám Bjergsø si novou spolupráci s Budvarem doslova vychutnává. „Je nám ctí spojit síly s Budvarem, jednou z nejproslulejších značek pivního světa. Zaujmout české pivaře je navíc velkou výzvou. A já výzvy miluju,“ poznamenává.
Limitka Twogether Forever bude dostupná od června ve vybraných podnicích i obchodních řetězcích. Pro milovníky piva tak může být jedním z nečekaných chutných objevů letošního léta.
Twogether Forever je osvěžující letní limitovaná edice stylu Summer Ale, kterou uvařil Budějovický Budvar ve spolupráci s dánským pivovarem Mikkeller
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