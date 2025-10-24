Budoucnost fotovoltaiky v Česku? Boom pokračuje a sdílení elektřiny je výzvou

Elen Černá
Výroba elektřiny ze slunce zažívá v Česku renesanci. Už dávno nejde o módní výstřelek několika nadšenců, ale o standardní součást energetického mixu domácností i firem. Kam se tento trh posunul od doby, kdy jej poháněly hlavně obavy z vysokých cen energií a štědré dotace? A jaké výzvy musí ještě překonat? O tom debatovali u Kulatého stolu iDNES.cz Lukáš Paur ze společnosti E.ON, Aleš Korostenský, jednatel firmy PV Trust, Jan Krčmář ze Solární asociace, ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a Pavel Čapek, jednatel společnosti Silektro.

„Trh prochází konsolidací. Po boomu z předchozích let poptávka mírně klesá, ale fotovoltaika zůstává pro zákazníky velmi relevantní technologií,“ uvedl Lukáš Paur z E.ONu. Dodal, že klíčové je vybrat si seriózního dodavatele, protože elektrárna je investice na desítky let.

Státní podpora prostřednictvím Nové zelené úsporám stále pokračuje. „Dotace je vyšší, pokud se domácnost zapojí do sdílení energie – například posílá přebytky elektřiny rodičům do bytu,“ vysvětlil ministr životního prostředí Petr Hladík.

Varování před čínskými střídači

Velkým tématem debaty byla bezpečnost. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varoval před čínskými střídači, které mohou být zranitelné vůči hackerským útokům.

Co je STŘÍDAČ ve fotovoltaice?

Solární panely vyrábějí stejnosměrný proud (DC), ale většina domácích spotřebičů a elektrická síť používají střídavý proud (AC).

👉 Úkolem střídače je přeměnit stejnosměrný proud z panelů na střídavý, který lze používat v domácnosti nebo posílat do distribuční sítě.

„Drtivá většina panelů i střídačů se dováží z Číny, to je prostě realita. Klíčové je, odkud je software, který tyto systémy řídí. Ten musí být evropský a nesmí odesílat data do třetích zemí,“ upozornil Pavel Čapek ze společnosti Silektro. Podle něj se dá elektrárna zabezpečit i offline. „Jde to, ale evropské střídače jsou dražší. A tlak na cenu bývá u zákazníků na prvním místě,“ konstatoval.

Energetická revoluce z Ukrajiny

Aleš Korostenský z PV Trust upozornil na inspirativní posun na Ukrajině, kde kvůli ruským útokům museli řešit odolnost energetické soustavy. „Každý region musí mít schopnost se od sítě odpojit a fungovat v ostrovním režimu. To je cesta, kterou bychom se měli ubírat i my,“ řekl.

Ministr Hladík tuto myšlenku rozvedl: „Blízkost výroby a spotřeby zvyšuje odolnost. Města by se měla posouvat k modelu tzv. krátkých vzdáleností.“

Budoucnost fotovoltaiky. Zleva u stolu: Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace Aleš Korostenský, jednatel PV Trusted Lukáš Paur, vedoucí energetických řešení pro domácnosti, E.ON.

Energetický systém musí být bezpečný

Podle Korostenského musí být celý energetický systém hlavně rychle a kvalitně řiditelný. To zelená energie v současné době úplně nenabízí. „Pořád je to hlavně jaderná energetika a k tomu plyn a uhlí.“ Jan Krčmář k tomu doplňuje, že fotovoltaika je na druhou stranu jediný zdroj, který v tuto chvíli dokáže rychle kompenzovat odstavované uhelné elektrárny.

Velkým tématem je komunitní sdílení energie. To je sice technicky možné – stačí chytré elektroměry a registrace v Elektronickém datovém centru – ale masovějšímu rozvoji brání systém distribuce.

„V Rakousku mají snížené distribuční poplatky podle vzdálenosti. Pokud sdílíte energii se sousedem, platíte méně. U nás soused zaplatí stejně, jako by energii bral z druhého konce republiky,“ vysvětlil Krčmář.

Ministr Hladík vidí velký potenciál v bytových domech. „Je to skvělý nápad, ale musí se k tomu odhodlat společenství vlastníků. To je často větší výzva než technická stránka věci.“

Budoucnost fotovoltaiky. Zleva u stolu: Pavel Čapek , jednatel společnosti Silektro Petr Hladík /KDU-ČSL/, ministr životního prostředí.

Budoucnost patří akumulaci

Všichni experti se shodli, že klíčem k dalšímu rozvoji fotovoltaiky jsou bateriová úložiště, jejichž cena rapidně klesá.

„S akumulací je fotovoltaika dokonalejší. Baterie umožní využít energii, když nesvítí slunce, a zároveň stabilizují síť,“ řekl Pavel Čapek.

Podle Lukáše Paura z E.ONu není ani obava z blackoutů při přetížení sítě sluncem na místě. „Nové elektrárny jsou dimenzovány na spotřebu domácnosti, nikoli na maximální výrobu do sítě. A v krajním případě lze dodávku regulovat,“ ujistil.

Hosté Kulatého stolu se na závěr shodli, že fotovoltaika se v Česku stala standardem a její role bude i dál růst. Aby však mohla naplnit svůj potenciál, je potřeba zjednodušit sdílení energie, podpořit akumulaci a zajistit, aby nová vláda v podpoře obnovitelných zdrojů pokračovala.

Budoucnost fotovoltaiky. Zleva u stolu: Pavel Čapek , jednatel společnosti Silektro Petr Hladík /KDU-ČSL/, ministr životního prostředí Elen Černá, moderátorka Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.
Budoucnost fotovoltaiky. Zleva u stolu: Pavel Čapek , jednatel společnosti Silektro Petr Hladík /KDU-ČSL/, ministr životního prostředí Elen Černá, moderátorka Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.
Budoucnost fotovoltaiky. Zleva u stolu: Pavel Čapek , jednatel společnosti Silektro Petr Hladík /KDU-ČSL/, ministr životního prostředí.
Budoucnost fotovoltaiky. Zleva u stolu: Pavel Čapek , jednatel společnosti Silektro Petr Hladík /KDU-ČSL/, ministr životního prostředí.
