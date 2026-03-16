Tak velké kongresové kapacity dosud v brněnských hotelech chyběly. Například International nabízí 700 míst, 400 míst nabízí před deseti lety otevřený Courtyard by Mariott. Kongresový sál pavilonu E na výstavišti má tisíc míst.
Nově otevřený hotel rozšiřuje tak nabídku brněnských hotelů, kde se ubytovávají jak obchodní klienti, tak například zahraniční turisté. „Brno dlouhodobě patří mezi progresivní města v Česku, přesto zde chyběl hotel, který by dokázal obsloužit opravdu velké kongresy na špičkové úrovni. Tuto mezeru hotel zaplňuje a otevírá městu nové příležitosti v oblasti mezinárodních akcí,“ míní generální ředitel CPI Hotels Jan Kratina.
Hotel nabízí celkem 201 pokojů v několika kategoriích, od pokojů Deluxe a Executive až po apartmá typu Business Suite a Suite Petrov. Standardem je klimatizace, smart TV, vysokorychlostní wi-fi připojení, pracovní stůl, trezor a koupelna se sprchou nebo vanou.
Součástí hotelu je restaurace Veduta s kapacitou až 174 míst, lobby bar a kongresový bar přímo navazující na konferenční prostory. Hostům je dále k dispozici střešní Wellness & Fitness centrum s výhledem na historickou část Brna, nepřetržitý provoz recepce, online concierge služby a kompletní servis pro organizátory i účastníky akcí.
Hotel disponuje 140 parkovacími místy v podzemních garážích, včetně dvaceti dobíjecích stanic pro elektromobily.
Firma CPI Hotels, která patří do skupiny CPI Property Group, provozuje téměř 40 hotelů pod různými značkami a je největší hotelovou skupinou v Česku. Hotely má v 15 městech v šesti zemích. V Brně má také Quality Hotel, někdejší Holiday Inn u brněnského výstaviště. Od Veletrhů Brno jej koupila v roce 2019. Aktuálně je zavřený kvůli rekonstrukci a znovu by se měl otevřít ve třetím čtvrtletí příštího roku.