V Brně otevřel nový hotel, nabídne kongresovou kapacitu pro 1 300 hostů

Na místě někdejšího brněnského hotelu Metropol v ulici Dornych se nově otevřel hotel Clarion. Čtyřhvězdičkové ubytovací zařízení má přes 200 pokojů, jeho provozovatelem je společnost CPI Hotels. Nový hotel má kongresovou kapacitu 1 300 hostů, což je nejvíc na jižní Moravě, uvedl mluvčí skupiny CPI Jakub Velen.
Nově otevřený hotel Clarion v Brně (16. března 2026)

Nově otevřený hotel Clarion v Brně (16. března 2026) | foto: ČTK

Nově otevřený hotel Clarion v Brně (16. března 2026)
Nově otevřený hotel Clarion v Brně (16. března 2026)
Nově otevřený hotel Clarion v Brně (16. března 2026)
Nově otevřený hotel Clarion v Brně (16. března 2026)
7 fotografií

Tak velké kongresové kapacity dosud v brněnských hotelech chyběly. Například International nabízí 700 míst, 400 míst nabízí před deseti lety otevřený Courtyard by Mariott. Kongresový sál pavilonu E na výstavišti má tisíc míst.

Nově otevřený hotel rozšiřuje tak nabídku brněnských hotelů, kde se ubytovávají jak obchodní klienti, tak například zahraniční turisté. „Brno dlouhodobě patří mezi progresivní města v Česku, přesto zde chyběl hotel, který by dokázal obsloužit opravdu velké kongresy na špičkové úrovni. Tuto mezeru hotel zaplňuje a otevírá městu nové příležitosti v oblasti mezinárodních akcí,“ míní generální ředitel CPI Hotels Jan Kratina.

Nově otevřený hotel Clarion v Brně (16. března 2026)
Nově otevřený hotel Clarion v Brně (16. března 2026)
Nově otevřený hotel Clarion v Brně (16. března 2026)
Nově otevřený hotel Clarion v Brně (16. března 2026)
7 fotografií

Hotel nabízí celkem 201 pokojů v několika kategoriích, od pokojů Deluxe a Executive až po apartmá typu Business Suite a Suite Petrov. Standardem je klimatizace, smart TV, vysokorychlostní wi-fi připojení, pracovní stůl, trezor a koupelna se sprchou nebo vanou.

Součástí hotelu je restaurace Veduta s kapacitou až 174 míst, lobby bar a kongresový bar přímo navazující na konferenční prostory. Hostům je dále k dispozici střešní Wellness & Fitness centrum s výhledem na historickou část Brna, nepřetržitý provoz recepce, online concierge služby a kompletní servis pro organizátory i účastníky akcí.

Hotel disponuje 140 parkovacími místy v podzemních garážích, včetně dvaceti dobíjecích stanic pro elektromobily.

Firma CPI Hotels, která patří do skupiny CPI Property Group, provozuje téměř 40 hotelů pod různými značkami a je největší hotelovou skupinou v Česku. Hotely má v 15 městech v šesti zemích. V Brně má také Quality Hotel, někdejší Holiday Inn u brněnského výstaviště. Od Veletrhů Brno jej koupila v roce 2019. Aktuálně je zavřený kvůli rekonstrukci a znovu by se měl otevřít ve třetím čtvrtletí příštího roku.

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Test kávy z řetězců: doušky radosti i velké nedostatky, nejhůř dopadla známá značka

Premium
ilustrační snímek

Plod kávovníku je ovoce, proto je dobře připravená káva svěží, šťavnatá a jiskrná. Harmonicky propojuje nakyslou, sladkou a lehce nahořklou chuť, má plné tělo a příjemný dozvuk na patře. A jde sehnat...

O ropu vůbec nejde. Šéf čerpadlářů vysvětluje, proč zdražuje hlavně nafta

Premium
Ivan Indráček, prezident Unie nezávislých petrolejářů (22. srpna 2025)

Napětí na Blízkém východě výrazně rozhýbalo ceny pohonných hmot a na evropském trhu zdražuje rychleji nafta než benzin. Proč tomu tak je, vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz Ivan Indráček, šéf SČS –...

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

Desítky tisíc turistů a zahraničních rezidentů opustily Spojené arabské emiráty poté, co Spojené státy a Izrael zahájily útoky vůči Íránu. Konflikt otřásá především Dubají, jejíž ekonomika stojí na...

Kurýři po celém Česku chystají protest, jídlo nedovezou. Chtějí lepší podmínky

ilustrační snímek

Kurýři rozvážkových služeb v Česku plánují na pátek 13. března celostátní jednodenní protest. Zapojit se mají pracovníci tří velkých platforem Foodory, Woltu i Bolt Foodu, část z nich nebude aktivní....

V Brně otevřel nový hotel, nabídne kongresovou kapacitu pro 1 300 hostů

Nově otevřený hotel Clarion v Brně (16. března 2026)

Na místě někdejšího brněnského hotelu Metropol v ulici Dornych se nově otevřel hotel Clarion. Čtyřhvězdičkové ubytovací zařízení má přes 200 pokojů, jeho provozovatelem je společnost CPI Hotels. Nový...

16. března 2026  15:21

Ostravská Nová Huť letos sníží počet zaměstnanců, odejít může až 270 lidí

Hutní společnost Liberty Ostrava podala nabídku na převzetí dodavatele energie...

Ostravská společnost Nová Huť chce letos snížit počet zaměstnanců. Opatření se může dotknout až přibližně 270 lidí. Odborový předák Petr Slanina uvedl, že se odbory obávají toho, že by se v takovém...

16. března 2026  14:14

Transparentní mzdy i smlouvy pro platformy. Juchelka chystá dvě klíčové novely

Tisková konference ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) k...

Letošní připravované novely zákoníku práce přinesou větší přehlednost v odměňování a přesně definují co je to závislá práce. Před podpisem smlouvy musí být jasno, kolik minimálně pracovník dostane...

16. března 2026  14:09

Švýcaři podporují zavedení nové daně pro nejbohatší, zjistil průzkum

Volební plakát s nápisem „Tvůj hlas, tvoje volba“, Žádná jiná země na světě...

Švýcarští voliči jsou pro to, aby bohatší obyvatelé platili vyšší daně na financování armády a důchodů. Více než dvě třetiny obyvatel podporují návrh na zavedení federální daně ve výši 0,33 procenta...

16. března 2026  13:18

Průmyslovou připravenost nelze vytvořit přes noc, varuje šéf zbrojovky

Šéf společnosti Colt Canada Sean Congdon (11. března 2026)

Okamžité vyzbrojení a dovybavení armády a bezpečnostních složek se v současném nestabilním světě jeví bez vlastního silného obranného průmyslu takřka jako nemožné. Chybějí výrobní kapacity a extrémní...

16. března 2026  11:30

Obavy o dodávky ropy přetrvávají, trhy vyhlížejí uvolnění nouzových rezerv

sinokor tanker společnost loď ropa

Ceny ropy se dál zvyšují. Předpokládá se jejich další růst, válka USA a Izraele proti Íránu vstoupila do třetího týdne, což ohrožuje ropnou infrastrukturu a udržuje Hormuzský průliv uzavřený. Na trh...

16. března 2026  11:11

Letiště v Dubaji po útoku dronem obnovuje dopravu. Mimo provoz bylo sedm hodin

Na letišti v Dubaji došlo k přerušení letového provozu kvůli nárazu dronu do...

Letiště v Dubaji se po pondělním dronovém útoků chystá obnovit provoz. Útok na zhruba sedm hodin paralyzoval důležitý letecký uzel ve Spojených arabských emirátech. První lety by měly odstartovat...

16. března 2026  10:43

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu.

16. března 2026  9:28

NKÚ: Protipovodňová opatření za miliardy nesplnila cíle, tak je rezort snížil a vykázal plnění

Ministerstvo zemědělství

U dotačních programů na protipovodňová opatření, které měly zlepšit schopnost krajiny zadržovat vodu, se nepodařilo tento cíl dostatečně zajistit, uvedl Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloval finance,...

16. března 2026  7:38

Káva je živá. Pokud polevíte, je to v šálku poznat, říká česko-vietnamský barista

Česko-vietnamský kavárník, barista a podnikatel Jackie Tran Anh (9. března 2026)

Vyrůstal na sladké robustě ze sáčku, dnes servíruje i aukční gejšu za tisíce korun. Česko-vietnamský kavárník a barista Tran Anh Thang alias Jackie propojuje vietnamské kořeny s precizností výběrové...

16. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak válečné konflikty ovlivňují ropné trasy do Evropy. Žádná cesta není bez rizika

Premium
Tanker přepravující ropu směrem k Tichému oceánu poblíž Panamského průplavu....

Do Česka loni přiteklo celkem 6,8 milionu tun ropy, což představovalo meziroční zvýšení o 5,5 procenta. Nejvíce, celkem 2,9 milionu tun, mělo původ v Ázerbájdžánu, dalších 1,4 milionu tun připlynulo...

16. března 2026

Američané znejistěli. Válka na Blízkém východě oddálila jejich nákup domů i aut

Ilustrační snímek

Konflikt v Íránu vede některé Američany k opatrnosti. Čtvrtina z nich kvůli válce odkládá nebo ruší plány na koupi domu či auta, ukázal průzkum realitní společnosti Redfin. Pro většinu z nich však...

15. března 2026

