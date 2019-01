ČR jako oběť brexitu? V Rozstřelu odpoví ekonom Kovanda a náměstek Bärtl

Pokud dojde k tzv. tvrdému brexitu a Spojené království opustí Evropskou unii bez dohody, mohlo by to mít na ČR značně negativní dopad. Některé prognózy hovoří o tom, že by v tomto případě mohlo být Česko z hlediska negativních dopadů na ekonomiku pátou nejpostiženější zemí.

Hlavní ekonom společnosti Czech-fund Kovanda a náměstek Bärtl budou ve čtvrtek od 12:30 rozebírat jak nejhorší variantu příštího vývoje tak další možnosti, které jsou pro Británii aktuálně ve hře.



Klíčový však bude dopad odchodu z Unie na vzájemný obchod mezi Českem a Velkou Británií. Ministerstvo průmyslu a obchodu už pro podnikatele vytvořilo speciální infolinku, na které se mohou na brexit ptát.



Velká Británie zase spustila web, který poradí občanům a firmám EU s přípravou na brexit.



Na co se čeští podnikatelé nejvíc ptají? A existuje šance, že si po 29. březnu vyjedná Česká republika s Británií nějakou výhodnější smlouvu? Odpovědi zazní ve čtvrtečním pořadu Rozstřel na iDNES.cz.