McDonald´s si vybral, vyhrála papírová brčka

K nahrazení plastových slámek papírovými vedla poměrně dlouhá cesta.

Nejprve firma loni na jaře oznámila jejich pilotní zavedení do dvaceti restaurací. Pak se projekt pozastavil, protože se objevily zprávy z Velké Británie, že papírová brčka tam nejsou recyklovatelná. Proto se McDonald´s v Česku ve spolupráci se společností Eko-kom, zajišťující sběr odpadu, nejprve pustil do testování, jak je to s recyklací zde.

„Závěrem testování je, že papírová brčka jsou rozvláknitelná a plně recyklovatelná při běžné papírenské technologii. Vždy budou spíše v poměrně malém množství ve sběrovém papíru a nijak negativně se v kvalitě zpracování neprojeví,“ uvedla za Eko-kom mluvčí Lucie Müllerová. Jak ale připomínají experti z papírenského průmyslu, problém bude nakonec stejně znečištění a to, že jsou příliš malá.

Následně se McDonald´s rozhodl papírová brčka tady zavést a od března jimi nahrazuje ta plastová ve všech restauracích. Ty teď samozřejmě kvůli koronavirové krizi fungují omezeně pouze v těch místech, kde mají okénko a příjezd pro řidiče.

„I přesto, že jsme se v minulosti setkali také s negativními názory na papírové slámky, věříme, že si zákazníci zvyknou. Kvůli ochraně životního prostředí někdy musíme udělat kompromis ve svém pohodlí,“ uvádí Zuzana Svobodová, ředitelka komunikace společnosti McDonald’s.

Naráží tak na to, že papírové brčko není zcela ideální a po delším pobytu v nápoji se trochu nacucá a hůře se s ním pije. Mimo jiné i proto společnost s byznysem postaveným na jednorázových obalech, kdy jen plastová brčka ročně dělala patnáct tun, hledá dál nejvhodnější variantu.

Brčka budou podle mluvčí dovážena z Irska od výrobce Huhtamaki. V českých restauracích se objeví papírové slámky takzvané třetí generace, tedy odolnější a zákaznicky přívětivější, dodává Svobodová.



Konkurence rovněž zkoumá nejrůznější možnosti, k nějakým rázným rozhodnutím však zatím nedospěla.

„V KFC vyvíjíme plně ekologické varianty, které by měly v budoucnu nahradit nejen plastová brčka, ale také příbory a tácky. Testujeme materiály na bázi biopolymerů, papíru, dřeva apod. a finalizujeme řešení pro trhy, kde AmRest působí,“ uvádí šéf KFC Libor Hubík s tím, že nyní se ale prioritně věnují současné situaci a poskytování bezpečných služeb.

I většina dalších řetězců je nyní ve fázi analyzování a zkoumání alternativ. K papíru přešly například i kavárny Costa Coffee.

Většina alternativ přitom velkým hráčům nevyhovuje. Slámová brčka mívají malý průměr, těstovina se po chvíli rozmáčí, což je ostatně i nedostatek těch papírových.

I McDonald’s zvažuje další varianty. V úvahu přichází kelímek na bázi papíru pouze s víčkem a pítkem. „Tato alternativa se momentálně testuje v restauracích McDonald’s ve Francii,“ uzavírá Svobodová.