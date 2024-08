Lidé zapomenou a odpustí, říká pravý brašnář Tlustý. Petrův ho z firmy vyhodil

Majitel firmy, jenž nese vaše jméno, Ivan Petrův na sítích sdělil, že Brašnářství Tlustý krachuje, nemají zakázky a nedovedou bez zakázek ufinancovat provoz. Překvapilo vás to?

Denně sítě nesleduji, nemám na to čas. Ale signálem bylo, když mi začala telefonovat spousta lidí. Každý se ptal, co se děje, jestli končím. Protože řada z nich ani netušila, že deset let s Ivanem v podnikání nejsem. Pak jsem si to četl. Myslím si, že to byl jen trik. Já tomu říkám letní bříkání. Je to o znalostech, schopnostech vést tým. Ale především o znalostech.

Boty jsem tehdy dělal třeba pro pana Cízlera, Nárožného, tomu jsem je spravoval přímo na prknech Národního divadla. Totéž pan Hrušínský a další. Roman Tlustý obuvník a brašnář