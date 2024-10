Lidé už vnímají, kdo je skutečný Tlustý, říká brašnář a obuvník. Zaujal i firmy

Roman Tlustý nemá s Ivanem Petrůvem, majitelem brašnářství Tlustý, nic společného už přes deset let. Petrův mu v té době vystěhoval z dílny ve Vršovicích nářadí a z firmy, ve které ale Roman Tlustý neměl žádný podíl, ho fakticky vyhodil. Nedávná kauza oživila dávno zapomenuté a pro mnohé neznámé informace.

„Lidé od té kauzy vnímají, kdo je skutečný brašnář Tlustý, i když já jsem obuvník,“ směje se Roman ve své dílně v Oldřichově ulici v Nuslích. Naráží na fakt, že se vyučil obuvnickému řemeslu – a brašny, peněženky, pásky, ale i kabelky a další kožené zboží sice vyrábí desítky let, ale říká, že se vlastně stále učí.

Dílnu při podvečerní návštěvě má potemnělou. Výrazně svítí jen lampa, která osvětluje šicí stroj. To ovšem Romanovi vyhovuje. Má oční vady, je po operaci a na stole má několik brýlí. „Musím to střídat, tyhle mám na dálku, díky těmto vidím na stehy,“ ukazuje na brýle a říká, že za optické pomůcky už za svůj život zaplatil obrovské částky.

Tento sympatický šedesátník není zatrpklý. Vyrábí krásné kožené zboží a je perfekcionista. „Teď jsem vypáral celou peněženku, to se stane. Nejsem stroj, dělám většinu rukama, k tomu tu mám pár mašin. A ty šicí stroje jsou i starší než můj táta, kterému je osmdesát let,“ říká.

Vlastní sortiment a peněženky pro Bagind

O svém otci mluví rád, se zapálením a uznáním. „Táta si ve svém věku chodí ještě přivydělávat, hlídá. Byl komínář, patřil k těm nejlepším. Tam chybu nemůžeš udělat. Ten dvěstěmetrový komín, který máte v Malešicích, to je jeho práce. A mnohé další. Ty tady budou stát i v době, kdy my nebudeme. Ani naše děti a možná anii děti jejich dětí,“ představuje otcovo dávné řemeslo.

Kromě brýlí má na stole i kování k peněženkám, různé druky, zipy a další prostředky. Lze rozeznat známou značku, která lidem v Česku nabízí kožené výrobky z celého světa.

„Bagind, Lukáš. Ten kluk tady byl, domluvil jsem se s ním a přivezl mi kůže, tři barvy. Dělám mu peněženky. Sympaťák. Přijel i s kamarádem, Vaškem. Ten dělá Vasky, koupil Botas a je i v Bagindu. Moc jim oběma fandím, zachovávají řemeslo. Oba četli ten příběh na internetu,“ poukazuje Roman Tlustý na rozhovor na iDNES.cz, kterým mediální zájem o jeho osobu začal.

Lukáš Matějček, zakladatel značky Bagind, brašnář a obuvník Roman Tlustý a zakladatel obuvní značky Vasky a majitel Botas Václav Staněk.

Firma Bagind na svých stránkách o spojení s pravým brašnářem Romanem Tlustým píše. „Od první návštěvy v jeho skromné dílničce v pražských Nuslích jsme s Vaškem věděli, že naše zásady tady dostojí svému. Tradice, poctivost a kvalita. Bagind vás vítá, pane Tlustý!“

Roman je nicméně skromný a ač by si za necelé dva měsíce od začátku sledované kauzy mohl dílnu vyzdobit řadou novin, kam poskytl rozhovor, nedělá to. Zakládá si na skromnosti a hlavně vyznává filozofii starých obuvnických mistrů ze Zlína, kde se učil.

„Ta profilovka na mém facebooku, kde mám v ruce telefon, to je něco, co mě hluboce zasáhlo. V dobrém. To je totiž telefon ve výtahu, se kterým volal pan Baťa. Poznají to ale jen znalci, hlavně tou záclonkou, kterou tam měl,“ neskrývá své nadšení a hlavně uznání starým mistrům, kteří formulovali obuvnictví v naší zemi, a to i s přesahem do celého světa.

Ve stejném domě na nábřeží jako Václav Havel

Při dlouhém vyprávění Tlustý vzpomíná na své začátky těsně po revoluci, kdy přijel do Prahy a pracoval v Národním divadle, kde šil a opravoval boty největším hvězdám. Bydlel a tvořil ve sklepě domu na nábřeží, kde bydlel prezident Václav Havel.

„Já tam vždy vylezl z kobky. Ven na světlo. Tady v Nuslích jsem se trochu posunul. Tady jsem ale na úrovni ulice, to je dobré. Bylo to mé čtrnácté stěhování: všechno vezmeš a někam se zase posuneš...,“ přibližuje své začátky po vyučení a vojně až do dnešních dní.

Řada strojů v dílně Romana Tlustého je i starší než sto let.

Podle něj se za posledních pár měsíců, od vypuknutí kauzy Tlustý, hodně změnilo. Ale ne tolik, aby mohl realizovat své plány a tvořit nové výrobky.

„Některé požadavky i musím odmítat. Nedokážu vše a hlavně nemám materiálu na rozdávání a experimentování, musím s kůží šetřit. Některá přání jsou zajímavá, někdy ale popravdě, lidé často chodí s pitominama. Vždy ale jednám korektně, tak by to měl dělat každý řemeslník,“ přibližuje stav po nedávné kauze.

Za svůj život Roman Tlustý opravil, předělal a nebo vyrobil opasky, peněženky, boty a další kožené věci zhruba stovce tisíc lidí. A ve svém řemeslu pokračuje dál.