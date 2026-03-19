Prodej značky tímto způsobem působí nezvykle a vedle běžných inzerátů se tak objevila i značka, která ještě nedávno patřila mezi nejviditelnější v české kožedělné výrobě.
„Zvolit jako kanál Bazoš je z mého pohledu zvláštní až nepochopitelné rozhodnutí. Je to platforma pro koncové zákazníky, kde se prodávají běžné věci typu „gauč za odvoz“, ne prostředí, kde hledáte investora nebo strategického kupce,“ uvedl komunikační expert Tomáš Vacek, partner reklamní a marketingové agentury Contexto. Tento krok podle něj zároveň naznačuje, že o značku pravděpodobně není výrazný zájem z trhu.
Marketingový expert Ondřej Tyleček říká, že prodej ochranné známky přes bazar působí jako signál, že se se značkou zachází jako s nepotřebným majetkem. „Brand přichází o zbytky identity a pro zákazníky jde o symbolickou tečku za jeho příběhem i varování, jak křehká může být značka postavená hlavně na emocích bez pevného zázemí,“ dodal Tyleček, spolumajitel a ředitel agentury Fairy Tailors.
Podle advokáta Miroslava Šperky z V4 Group je postup v souladu s pravidly insolvenčního řízení. „Prodej ochranné známky mimo dražbu, včetně její inzerce na portálu Bazoš, byl správkyní navržen a následně insolvenčním soudem schválen. Samotné zveřejnění nabídky proto nelze považovat za pochybení,“ uvedl Šperka.
Současně ale upozornil na limity takového postupu. Standardní praxe by podle něj předpokládala, že zájemci budou mít před podáním nabídky k dispozici podrobné informace o převodu, zejména návrh kupní smlouvy. Inzerát podle něj působí spíše narychlo připravený a neobsahuje odkazy na klíčové dokumenty ani detailnější popis samotné známky.
Značka, která budila emoce i spory
Brašnářství Tlustý patřilo mezi známé české výrobce kožených tašek, peněženek nebo opasků. Firma dlouhodobě stavěla na kombinaci tradiční ruční výroby a silného online prodeje a vybudovala si výraznou značku i stabilní zákaznickou základnu.
V srpnu 2024 majitel a provozovatel brašnářství Ivan Petrův na Facebooku informoval o hrozícím ukončení provozu a nabádal zákazníky k objednávkám. Výzva vyvolala okamžitou vlnu objednávek, ale také kritiku. Krátce poté totiž firma své výroky mírnila a připustila, že situace není tak bezprostřední, jak původně prezentovala. Podle právníků mohlo jít o nekalou obchodní praktiku, protože zákazníci mohli nakupovat na základě zavádějících informací.
Oznámení pak pro podezření z nekalé obchodní praktiky prověřovala Česká obchodní inspekce (ČOI). Podle firmy byla výzva k zákazníkům, aby si v brašnářství objednávali zboží, snahou získat zakázky ve slabých letních měsících. Brašnářství zároveň odmítlo, že informace o hrozícím krachu byla marketingový tah.
Do sporu se tehdy vložil i původní zakladatel Roman Tlustý, který s firmou už roky nespolupracoval. Celou situaci označil za trik a upozorňoval, že lidé si často ani neuvědomují, že značka už dávno není spojena s původním řemeslníkem. Napětí kolem značky se tím ještě zvýšilo. Jméno Tlustý se následně objevovalo v různých projektech a pro zákazníky bylo stále obtížnější rozeznat, kdo za výrobky skutečně stojí.
Do existenciálních problémů se podnik dostal postupně a na začátku roku 2025 přiznal, že jeho závazky převyšují hodnotu majetku. Dluhy tehdy přesahovaly 12 milionů korun, zatímco majetek byl odhadován zhruba na 11,4 milionu korun.
Insolvenční řízení začalo 15. ledna 2025, následně byl na firmu prohlášen konkurs, který nabyl právní moci 19. března 2025. Věřitelé mohli své pohledávky přihlásit do 10. dubna 2025 a přihlásily se jich desítky – od institucí po běžné zákazníky. Část pohledávek byla později zpětvzata nebo odmítnuta.
Z insolvenčního rejstříku vyplývá, že byla uhrazena také záloha na náklady řízení. Poslední evidovaný zápis z 5. září 2025 ukazuje na pokračující likvidaci majetku a vyřizování nároků věřitelů.
Značka jako poslední cenný majetek
Právě ochranná známka dnes představuje jednu z nejcennějších položek, které po firmě zůstaly. Její prodej má pomoci zvýšit výtěžek pro věřitele, kteří čekají na alespoň částečné uspokojení svých pohledávek.
Kolik peněz se nakonec podaří získat a jak velkou část dluhů se podaří pokrýt, ale zatím není jasné. Tyto informace se obvykle objevují až v závěrečné zprávě insolvenčního správce po ukončení konkursu.
Právě výsledek prodeje značky může hrát v celkovém vyúčtování důležitou roli.
Jisté je zatím jen to, že značka, která byla ještě nedávno symbolem českého řemesla a silného marketingu, se dnes prodává v insolvenci – a paradoxně i na běžném internetovém bazaru.