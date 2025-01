Minus dvanáct milionů. Majitel Brašnářství Tlustý nakonec dovedl firmu ke krachu

10:10

To, co majitel pražského Brašnářství Tlustý Ivan Petrův předvídal v srpnu, se nyní naplnilo. Firma míří do insolvenčního řízení, vyplývá z dokumentů zveřejněných v insolvenčním rejstříku. Starou firmu Petrův posílá do konkursu, ovšem zároveň založil firmu novou a v podnikání dál beztrestně pokračuje.