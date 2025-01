Nové prostory, nová firma. Brašnářství Tlustý zkouší pokračovat jako XXL Box

Redakce iDNES.cz novou dílnu navštívila. Ivan Petrův pak na místě poskytl i vyjádření týkající se firmy v insolvenci a budoucích plánů svého podnikání.

Pobočka v pátém patře budovy Drutěva je oproti modernímu showroomu ve Vršovicích jiná, skromná. Z 25 pracovníků zbylo sedm, ti od pondělí 20. ledna pracují na všech zakázkách, které si zde zákazníci mohou nejen vyzvednout, ale také si prohlédnout výrobu a nakouknout pracovníkům pod ruce.

„Musíme fungovat dál a my chceme fungovat dál. Jsme normální řemeslníci, lidé, kteří jedenáct let něco dělají, a je to naše živobytí. Chceme pokračovat a našli jsme způsob, po diskuzi s právníky, jak to udělat legálně. Nic netunelujeme a snažíme se vysílat pro zákazníky signál, že žijeme a fungujeme,“ vysvětluje Ivan Petrův s tím, že firma loni neobsloužila jen menší procento z objednávek a všem závazkům dostát chce.

Brašnářství v nových holešovických prostorech nově provozuje Petrůvova firma XXL Box s.r.o. „Tuto firmu provozuje nové eseróčko, nová právní forma. Ta stará firma je paralyzovaná, a proto je v insolvenci. Insolvenční správce a soud musí rozhodnout, co se s firmou stane,“ vysvětluje Petrův.

„Jsem tu, neutíkám, firmu jsem neodevzdal bílému koni. Poslali jsme ji do insolvence, protože jsme museli. Kvůli nátlakům věřitelů a současné ekonomické situaci. Splnili jsme určité zákonné souvislosti a po dohodě s právníky nám bylo doporučeno, že je ten správný moment jít do insolvence. Což ovšem neznamená konec,“ popisuje Petrův.

V rozhovoru opakovaně zdůrazňuje, že pokračovat chce. „Ale jsme minus x milionů na kontě, protože na nás nalehli velcí věřitelé. Banky, které nás od roku 2015 financují, chtějí hned ze dne na den vrátit tři miliony, ale já je nemám,“ popisuje Petrův s tím, že od května minulého roku firma musí bance odvádět denní tržby.

„Během dne jsme vydělali určitou sumu, zaplatili nutné závazky a minutu před půlnocí, to, co na kontě zbylo, banka sebrala. Když jsme byli ziskoví, tak nám bez problémů půjčovala, ale jakmile jsme šli dolů, otočila se k nám zády,“ vysvětlil Petrův.

Osud firmy v rukou soudu

Podle insolvenčního rejstříku Brašnářství Tlustý na sebe podalo 15. ledna insolvenční návrh, protože věřitelům dluží více než 12 milionů korun.„Samotné podání insolvenčního návrhu neznamená, že je již společnost oficiálně v úpadku. O úpadku musí rozhodnout soud, k čemuž ještě nedošlo. Po prohlášení úpadku dlužníka se také řeší způsob jeho řešení, a to buď cestou ozdravením podniku se zachováním provozu, či konkursem,“ uvedl Pavel Fabian, advokát, insolvenční správce z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS.

Podle dostupných údajů nejstarší nezaplacené dluhy firmy jsou z roku 2018, za rok 2022 jich jsou už stovky. „Během tří let mohl pan majitel udělat mnoho věcí, aby závazky restrukturalizoval,“ domnívá Robert Le Veneur, konzultant pro strategické řízení firem a marketér v agentuře RobertNemec.com.

Podle něj je Brašnářství Tlustý ukázkou, že pro přežití a růst firem je mnohem důležitější produkt a to, jak se poskytuje, finanční řízení a procesy, než-li reklama. „Ředitelé firem by se měli více věnovat ukazatelům jako je hrubá, operační a čistá marže nebo pohotová likvidita než jenom provozu, propagaci nebo budování love brandu. Je mnoho firem, které řeší propagaci mnohem méně než Brašnářství Tlustý a jsou mnohem ziskovější,“ uvedl Le Veneur.

Jen za listopad dluží Brašnářství Tlustý přepravní společnosti PPL 61 314,74 korun a pokud odhadem přeprava jedné zásilky stála 75 Kč včetně DPH, pak se odbavilo pouhých 816 objednávek. Při odhadu průměrné objednávky na 2 500 Kč bez DPH to znamená v předvánočním období obrat 2 040 000 korun, listopad je přitom jeden z nejvytíženějších měsíců roku.

„Jak ale vyplývá ze soupisu pohledávek, mnozí mu opakovaně dodávali, i když firma neplatila. Základním pravidlem, pokud někomu dodávám, ať už pracuji na IČO nebo jsem firma, by mělo být, že odběratel může dlužit maximálně tolik, že případné nezaplacení nebude příliš bolestivé. A pokud odběratel dluží déle než 30 dní, nepropadat klamu utopených nákladů, ale přestat dotyčnému dodávat,“ radí Le Veneur.

První věřitelé

„O dalším postupu, dokončení zakázek a podání přihlášek do insolvenčního řízení budete informováni po jednání s insolvenčním správcem,“ uvedl Petrův na webu brašnářství. Což ovšem může trvat několik týdnů či měsíců.

Soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele této společnosti, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení, aby tak učinili ve lhůtě dvou měsíců.

„K přihláškám pohledávek, které budou podány později po uplynutí této lhůty, insolvenční soud nebude přihlížet a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Zákon zná výjimky z tohoto pravidla, např. pohledávky zaměstnanců, pohledávky zahraničních věřitelů atp. Věřitelům doporučujeme tedy bedlivě sledovat vývoj insolvenčního řízení,“ uvedl advokát Viktor Kubuš z V4 Group.

Podle dostupných informací se již nyní se o své pohledávky u firmy Brašnářství Tlustý přihlásilo několik věřitelů. Většinou jde o zákazníky, kteří si objednali a zaplatili za zboží, které dosud nedorazilo.

Srpnová výzva o krachu

Do povědomí se Brašnářství Tlustý dostalo díky srpnové facebookové výzvě popisující krach společnosti. Finanční problémy, podle slov majitele brašnářství ovšem začaly už v květnu minulého roku. Každý nový den začínal s nulou, což bylo udržitelné jen několik měsíců.

„Pak přišla naše facebooková výzva, která se druhý den proti nám otočila, média ji naprosto zdevalvovala a otočila. Ten příběh je celý o tom, že v 7:32 jsem napsal výzvu, protože jsem následující pondělí měl zaplatit několikatisícový dluh a hrozil mi věřitelský insolvenčním návrh. Jenže já měl na kontě přesně nulu. Ale díky tomu a medializaci nás zákazníci zachránili a objednali si zboží za bezmála dva miliony korun, což pokrylo aspoň ten akutní dluh,“ popisuje Petrův.

Druhý den přichází odpověď na jeden z tisíců postů, která vyvolá rozporuplné otázky ohledně avizovaného krachu. „Pan Junger, kterému jsem ve tři hodiny ráno odpovídal na dotaz, hodnotil vlastními slovy naší situaci, že u nás žádný krach nevidí, že to je v pohodě, protože chtěl podpořit lidi, aby tam šli, nebáli se, aby něco koupili. A já jako debil jsem na to odpověděl, pane Junger, nikdo nekrachuje, vždyť jen potřebujeme práci, protože lidi nás během několika hodin zachránili, před tím věřitelským insolvenčním návrhem,“ popisuje Ivan Petrův.

„Od covidu se to takovýmhle způsobem roluje, a bohužel se to teď dostalo do takové fáze, že kdybych nepodal insolvenční návrh, tak jsem v trestněprávním riziku. Navíc ani Vánoce nevyšly tak, jak jsme si představovali a navíc máme poškozenou reputaci,“ dodal Petrův.