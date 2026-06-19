Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bez Ukrajinců by sklizeň nešla, říká šéf české bramborářské jedničky

Jan Drahorád
Desítky lidí na poli u středočeské Staré Lysé s ohnutými zády sbírají ředkvičky. Slunce paří, ale práci je potřeba udělat. Nyní jim počasí přeje, ale zaměstnanci družstva Bramko by byli v práci, i kdyby lilo. Jde o činnost, na kterou se prakticky nevyrábějí stroje, jak popisuje obchodní ředitel družstva Aleš Schneiberg. Podle něj v podniku pracuje 800 lidí, v nejnáročnější části sezony je na polích kolem 600 Ukrajinců, kteří kromě ředkviček sklízejí ledové saláty, brambory, dýně nebo některou z dalších 50 pěstovaných plodin.

Aleš Schneiberg, obchodní ředitel společnosti Bramko. | foto: Kaufland

Zatímco spousta podniků shání zaměstnance, kde se dá a mají podstav, Bramko si nestěžuje. „Pro všechny musíme mít ubytování, pro všechny máme celodenní jídlo, samozřejmě právo na dovolenou, mají veškeré benefity jako naši zaměstnanci,“ popisuje Schneiberg. Podle něj je potřeba vytvořit takové podmínky, aby pracovníci z Ukrajiny na sklizňové práce přišli.

„Ta práce není hezká, atraktivní, je náročná, celý den jsou ohnutí na poli, takovou práci by si někdo těžko vybral. Takže musí být i natolik dobře zaplacení, aby tady vůbec chtěli zůstat,“ říká. Rodiny z Ukrajiny žijí například také v okolí Semic, kde má firma hlavní sídlo, i s dětmi.

Ředkvičky se musí sbírat ručně, i když strojová výpomoc existuje. Bramko ale dodává zeleninu a brambory prakticky do všech velkých obchodních řetězců, a velikost objednávek je proto obrovská. „Jeden stroj jsem chtěl letos zkoušet. Ale udělá za den 20 nebo 30 tisíc svazků, a když máme objednávku na 500 tisíc, tak bych jich potřeboval poměrně hodně. A navíc sklízíme za deště, když je totální bouřka, stejně musíme jít a udělat to – a to ten stroj nezvládne. Ten by potřeboval skleník, ideálně srovnaný,“ popisuje ředitel dceřiného podniku Agáta Aleš Schneiberg mladší.

Tisíce tun brambor, které nikdo nechce. Česká úroda jde za pár korun do bioplynek

Že se Bramku podařilo tolik sehnat, je možná i díky tomu, jak se firma zachovala po začátku konfliktu na Ukrajině v roce 2022. „Když začala válka, tak jsme tu měli 700 zaměstnanců. Přišli za námi a byli vyšokovaní, nevěděli, co bude a jestli válka neskončí v Kyjevě,“ vzpomíná Schneiberg starší.

Firma tehdy vypravila několik autobusů a do zhruba čtyř dnů dopravila 120 dětí zaměstnanců z Ukrajiny do ČR. „Obstarávali jsme jim program, některé tady zůstaly, ale většina se vrátila domů,“ říká obchodní ředitel. Většinou zaměstnanci pocházejí ze Zakarpatské oblasti, která není tak zničená jako východ státu.

Brambor, kolik chcete

Družstvo se rozrostlo, zatímco při svém založení v roce 1992 mělo 30 hektarů, nyní hospodaří na stonásobku. Bramko je nyní v rámci republiky gigantem ve svém oboru. Například v republice se podle Schneiberga pěstují ředkvičky zhruba na 280 až 300 hektarech polí. „A my tady z toho děláme 230 hektarů,“ říká. Organizace sklizně je podle něj natolik složitá, že se do toho prakticky nikomu jinému nechce pouštět.

Název Bramko vznikl ze spojení Brambory – košťáloviny nebo Brambory, kolik chcete, říká s humorem Schneiberg. Loňský i letošní rok ale budou pro firmu těžké. Jedním z hlavních prodejních artiklů firmy jsou brambory, kterým loni spadly výkupní ceny na minimum. Firma se ještě nemusí brambory rozdávat, říká Schneiberg.

Potíže s bramborami i vepřovým. Českým zemědělcům škodí čínská soběstačnost

„Byl to jeden z nejhorších roků možná za 15 poslední let. Spousta produktů zůstává na skladech z loňské sezony, staré brambory, cibule, celer i petržel,“ říká. Podle něj je výhodou, že má uzavřené dlouhodobé kontrakty, například s Kauflandem se začíná vyjednávat o další jarní sklizni už na podzim. Řetězec si objednává objemy produkce, konkrétní odrůdy, velikosti balení, licituje i o zařazení do akčních nabídek. Pokud se pak brambor urodí moc a ceny klesnou, dá je řetězec do letákové akce, čímž pomůže odbytu. Jednání jsou podle Schneiberga tvrdá, ale má pak jistý odbyt.

Samotnou sklizní práce v podniku nekončí. Například brambory se zavezou do myčky, kde se očistí od zbývající hlíny, vytřídí a vyleští. Následně se pak roztřídí podle velikosti a dají se do plastových pytlů, pak se přepravují na centrální sklady řetězců v chlazených kamionech při teplotě mezi 8 a 10 °C.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čerstvé maso i zelenina došly, oznámilo KFC v Česku a zavřelo některé pobočky

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své prodejny v Česku. Na...

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své pobočky v Česku, například v Mostu nebo Liberci. „Nachystali jsme si na víkend zásoby na vysoce nadprůměrný zájem, posílili směny, ale...

Plukovník zůstává, vše ostatní je nové. KFC mění logo, provozovny i menu

KFC zároveň přichází s aktualizovaným menu, které zahrnuje řadu pokrmů bez...

Řetězec rychlého občerstvení KFC představil kompletní proměnu značky. Zahrnuje nejen aktualizaci loga, typografie, ale i interiérů restaurací, obalů nebo designu aplikace. Změny se tento měsíc...

Každému, kdo přijde, dám ochutnat. Jak mladý podnikatel věnečkárnou dobyl Prahu

Roman Janeček začínal jako skladník ve značkovém butiku a před čtyřmi roky se...

Ještě před několika lety pracoval Roman Janeček v luxusních obchodech v Praze. Dnes má mladý podnikatel v centru vlastní obchod, v němž vsadil na jediný produkt, a to mini věnečky. Z původně domácího...

Airbus na cestě z Tel Avivu do Prahy vyvolal poplach. Vzlétly i stíhačky Gripen

Letecký den Den ve vzduchu. JAS 39 Gripen. (26. dubna 2026)

Poplach ve čtvrtek způsobil Airbus A321 na lince mezi Tel Avivem a Prahou. Dopravní letoun nenavázal kontakt s řízením leteckého provozu v Maďarsku. Kvůli tomu vzlétla dvojice stíhacích letadel Jas...

Vinařská ikona Bordeaux upadá. Zdejší vína už nepijí ani místní

Obsluha v muzeu Cite du Vin v Bordeaux nabízí návštěvníkům víno k ochutnání...

Francouzské Bordeaux patřilo k nejvyhlášenějším vinařským oblastem světa. Dnes se však potýká s poklesem zájmu, místní vína považují současní konzumenti za příliš konzervativní a předražená. Možná...

Bez Ukrajinců by sklizeň nešla, říká šéf české bramborářské jedničky

Aleš Schneiberg, obchodní ředitel společnosti Bramko.

Desítky lidí na poli u středočeské Staré Lysé s ohnutými zády sbírají ředkvičky. Slunce paří, ale práci je potřeba udělat. Nyní jim počasí přeje, ale zaměstnanci družstva Bramko by byli v práci, i...

19. června 2026

E-shop Chilli Doctor končí, vaz mu srazila nepovedená investice

Premium
Lukáš Zahradník, spoluzakladatel společnosti Chilli Doctor (9. června 2026)

Známý e-shop s pálivými pochoutkami a kořením The Chilli Doctor končí, říká jeho zakladatel a jednatel Lukáš Zahradník. Na vině není úbytek klientů, ale nepovedená investice. Zahradník chce...

19. června 2026

Šéf Volkswagenu bojuje o důvěru investorů. Automobilku brzdí Čína i cla

Oliver Blume, předseda představenstva koncernu Volkswagen na autosalonu IAA v...

Sílící konkurence z Číny, obchodní bariéry i slábnoucí poptávka dál zhoršují vyhlídky německých automobilek a ani Volkswagen není výjimkou. Generální ředitel koncernu proto čelí rostoucímu tlaku...

18. června 2026

Šok z Volkswagenu: po milionu aut zkrouhne výrobu o další statisíce vozidel

Původní tepelná elektrárna Volkswagenu v německém Wolfsburgu (Ilustrační snímek)

Situace automobilového koncernu Volkswagen je napjatá a náročná, řekl ve čtvrtek na výroční valné hromadě šéf firmy Oliver Blume. Dodal také, že se obecné podmínky v automobilovém odvětví letos znovu...

18. června 2026  19:04

Sjörapport, Äpplarö nebo radši Fjällbo? IKEA v aplikaci učí zákazníky vyslovovat

Katalog produktů IKEA v Jarfalle nedaleko Stockholmu. V roce 2020 výrobce...

Sjörapport, Äpplarö nebo Fjällbo nejsou jazykolamy, ale názvy produktů z IKEA, se kterými si zákazníci často nevědí rady. Nově si jejich správnou výslovnost mohou poslechnout přímo v aplikaci. Funkce...

18. června 2026

Festivaly už nejsou jen o hudbě. Češi utrácejí digitálně a podnikatelé bez terminálu přicházejí o tržby

KVIFF.TV Park je oblíbeným místem tisíců návštěvníků, kteří přijíždí na filmový...

Letní festivalová sezona se blíží a vedle hudebních hvězd či filmových projekcí se stále důležitějším tématem stávají peníze. Nový průzkum společnosti Visa ukazuje, že návštěvníci festivalů očekávají...

18. června 2026

Let není hlavní problém cestování, stresuje odbavení a kontroly, zjistil průzkum

Nastartované vozidlo bez řidiče komplikovalo v pondělí dopoledne dopravu směrem...

Samotný let nepředstavuje nejvíce stresující faktor leteckého cestování. Mnohem více pasažéry trápí úzkostné pocity z bezpečnostních kontrol nebo z toho, že spoj nestihnou. Klasickou fobií ze ztráty...

18. června 2026  16:13

Centrální banka po čtyřech letech zvedla úrokové sazby, chce předejít růstu inflace

Výběr uzavírá „matka bank“, kterou je Česká národní banka (ČNB). Ta nad...

Bankovní rada centrální banky zvýšila klíčovou úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta. Jde o první zvýšení sazeb za poslední čtyři roky. Centrální banka chce předejít inflačním...

18. června 2026  14:20

Polovina Čechů kombinuje dovolenou doma s tou v zahraničí, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Téměř polovina Čechů, kteří letos plánují dovolenou, chce kombinovat pobyt v zahraničí i v Česku. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Home Credit. Letní dovolenou plánují zhruba dvě...

18. června 2026

Chybí už jen hořčice a prut. V Humpolci mají špekáčkomat, hned vedle prodejny s pivem

V Humpolci vyrostl již třetí špekáčkomat, který uzenářská firma postavila. (17....

V Humpolci začal fungovat první automat na prodej uzenin. Takzvaný špekáčkomat stojí hned u značkové prodejny pivovaru Bernard a nabízí zboží nonstop. Za projektem stojí společnost Váhala, výrobce...

18. června 2026  11:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na Smíchově přibude 240 malometrážních bytů, postaví je Penta se Sekyrou

Vizualizace projektu Momentum Smíchov, v rámci nějž postaví Penta Real Estate a...

Na pražském Smíchově vyroste ve spolupráci Penta Real Estate a Sekyra Group 240 vybavených malometrážních bytů za 1,3 miliardy korun. Projekt s názvem Momentum by měl být dokončen v roce 2028....

18. června 2026  11:57

Řekové dostali zbraň proti drahotě. Nově si mohou porovnávat ceny potravin

Supermarkety v Řecku mají od 2. listopadu novou povinnost stanovit ceny...

Řecká vláda spustila portál, který lidem umožňuje porovnávat ceny potravin a dalšího zboží mezi supermarkety i s ostatními zeměmi Evropské unie. Premiér Kyriakos Mitsotakis označil novou službu za...

18. června 2026  10:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×