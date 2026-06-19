Zatímco spousta podniků shání zaměstnance, kde se dá a mají podstav, Bramko si nestěžuje. „Pro všechny musíme mít ubytování, pro všechny máme celodenní jídlo, samozřejmě právo na dovolenou, mají veškeré benefity jako naši zaměstnanci,“ popisuje Schneiberg. Podle něj je potřeba vytvořit takové podmínky, aby pracovníci z Ukrajiny na sklizňové práce přišli.
„Ta práce není hezká, atraktivní, je náročná, celý den jsou ohnutí na poli, takovou práci by si někdo těžko vybral. Takže musí být i natolik dobře zaplacení, aby tady vůbec chtěli zůstat,“ říká. Rodiny z Ukrajiny žijí například také v okolí Semic, kde má firma hlavní sídlo, i s dětmi.
Ředkvičky se musí sbírat ručně, i když strojová výpomoc existuje. Bramko ale dodává zeleninu a brambory prakticky do všech velkých obchodních řetězců, a velikost objednávek je proto obrovská. „Jeden stroj jsem chtěl letos zkoušet. Ale udělá za den 20 nebo 30 tisíc svazků, a když máme objednávku na 500 tisíc, tak bych jich potřeboval poměrně hodně. A navíc sklízíme za deště, když je totální bouřka, stejně musíme jít a udělat to – a to ten stroj nezvládne. Ten by potřeboval skleník, ideálně srovnaný,“ popisuje ředitel dceřiného podniku Agáta Aleš Schneiberg mladší.
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Že se Bramku podařilo tolik sehnat, je možná i díky tomu, jak se firma zachovala po začátku konfliktu na Ukrajině v roce 2022. „Když začala válka, tak jsme tu měli 700 zaměstnanců. Přišli za námi a byli vyšokovaní, nevěděli, co bude a jestli válka neskončí v Kyjevě,“ vzpomíná Schneiberg starší.
Firma tehdy vypravila několik autobusů a do zhruba čtyř dnů dopravila 120 dětí zaměstnanců z Ukrajiny do ČR. „Obstarávali jsme jim program, některé tady zůstaly, ale většina se vrátila domů,“ říká obchodní ředitel. Většinou zaměstnanci pocházejí ze Zakarpatské oblasti, která není tak zničená jako východ státu.
Brambor, kolik chcete
Družstvo se rozrostlo, zatímco při svém založení v roce 1992 mělo 30 hektarů, nyní hospodaří na stonásobku. Bramko je nyní v rámci republiky gigantem ve svém oboru. Například v republice se podle Schneiberga pěstují ředkvičky zhruba na 280 až 300 hektarech polí. „A my tady z toho děláme 230 hektarů,“ říká. Organizace sklizně je podle něj natolik složitá, že se do toho prakticky nikomu jinému nechce pouštět.
Název Bramko vznikl ze spojení Brambory – košťáloviny nebo Brambory, kolik chcete, říká s humorem Schneiberg. Loňský i letošní rok ale budou pro firmu těžké. Jedním z hlavních prodejních artiklů firmy jsou brambory, kterým loni spadly výkupní ceny na minimum. Firma se ještě nemusí brambory rozdávat, říká Schneiberg.
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„Byl to jeden z nejhorších roků možná za 15 poslední let. Spousta produktů zůstává na skladech z loňské sezony, staré brambory, cibule, celer i petržel,“ říká. Podle něj je výhodou, že má uzavřené dlouhodobé kontrakty, například s Kauflandem se začíná vyjednávat o další jarní sklizni už na podzim. Řetězec si objednává objemy produkce, konkrétní odrůdy, velikosti balení, licituje i o zařazení do akčních nabídek. Pokud se pak brambor urodí moc a ceny klesnou, dá je řetězec do letákové akce, čímž pomůže odbytu. Jednání jsou podle Schneiberga tvrdá, ale má pak jistý odbyt.
Samotnou sklizní práce v podniku nekončí. Například brambory se zavezou do myčky, kde se očistí od zbývající hlíny, vytřídí a vyleští. Následně se pak roztřídí podle velikosti a dají se do plastových pytlů, pak se přepravují na centrální sklady řetězců v chlazených kamionech při teplotě mezi 8 a 10 °C.