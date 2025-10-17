Úroda brambor je letos dobrá, zemědělci ale na prodeji tratí

  13:09
Úroda brambor v Česku je letos velmi dobrá, a to především kvůli nasázenému množství a počasí. Na trhu je tak nyní spíše přebytek. Ten zvyšují i dovozy z ciziny, pěstitele si tak stěžují na nízké ceny, které často nepokryjí ani náklady.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Sezona je proti dvěma předešlým výrazně odlišná a z ekonomického pohledu pro pěstitele horší,“ řekl předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček. Uvedl, že k tomu přispívá i přebytek brambor v Evropě.

Při dodávkách na baličky dostávají tuzemští pěstitelé za kilogram brambor okolo dvou korun, což při porovnání s průměrnými náklady na jejich pěstování není ani polovina. Lépe jsou na tom zemědělci prodávající brambory ze dvora a ti, kteří mají dlouhodobé smlouvy se škrobárnami a jinými zpracovateli.

Brambory na Šumpersku nemá kdo sklízet, už se pěstují jen v menším množství

Lidé si podle Králíčka mohou nakoupit kvalitní domácí brambory za velmi výhodné ceny. Co ví, v akcích nabízejí obchodní řetězce kilogram mezi šesti a sedmi korunami, mimo akce za patnáct až sedmnáct korun. „Očekáváme, že to bude mít pozitivní vliv na tuzemskou spotřebu.“ V Česku se přitom poslední dobou spotřeba brambor na jednoho obyvatele pohybovala mezi 60 až 65 kilogramy za rok.

Přebytek brambor v Evropě

Zemědělci poslední dva roky pole rozšiřovali a jen loni to podle Českého statistického úřadu bylo o 1 800 hektarů. Tento rok přidali přibližně dalších 1 400 a brambory tak zabírají plochu přes 24 tisíc hektarů. Včetně zahrádek je to pak 30 tisíc hektarů. Jde jak o druhy určené ke konzumaci, tak na výrobu škrobu či sadbové.

Přebytek brambor je i jinde v Evropě. Podle dat, která má předseda svazu k dispozici, se evropská plocha osázená bramborami meziročně zvýšila o 90 tisíc hektarů, což je trojnásobek rozlohy českých polí.

V západní Evropě přibylo hlavně brambor určených na výrobu hranolků, ale za hranicemi o ně není zase takový zájem, jak se očekávalo. Některé státy jako Čína a Indie si na ně podle Králíčka začínají budovat vlastní výrobní kapacity.

Brambory, na které tamní pěstitelé nemají smlouvy, tak mají velmi nízkou cenu a část bude zřejmě muset být zlikvidovaná. Některé odrůdy, jež lze uplatnit i jako konzumní, se snaží dostat na český trh, čímž se situace ještě zhoršuje.

17. října 2025  13:09

Dokonalé čištění vody. Ústecká chemička představila utajovaný vynález

Ústecká Spolchemie začíná nabízet mimořádnou technologii, která dokáže vyčistit odpadní vody kontaminované obtížně rozložitelnými látkami, jež nelze odstranit dosud známými metodami. Technologie, na...

16. října 2025  14:28

Státní rozpočet je pod palbou kritiky. Problém je s výdaji na obranu i příjmy

Národní rozpočtová rada (NRR) má výhrady vůči návrhu státního rozpočtu na příští rok, který schválila končící vláda premiéra Petra Fialy. Kritizuje zejména rozsah obranných výdajů v kapitole...

16. října 2025  14:16

