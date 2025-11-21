Výkupní ceny za konzumní brambory se v současnosti pohybují kolem dvou korun za kilogram, pokud je vůbec někdo chce. Například Zemědělské družstvo Černovice u Tábora má na skladech skoro 2 000 tun brambor, které nemá kam udat. „Nejhorší je, že se v obchodech stejně preferují brambory z dovozu,“ říká jeho předseda František Průša.
Experti se obávají, že zemědělci od pěstování brambor upustí. „Když se balené brambory na pultech nabízejí i za šest korun za kilo, zatímco samotné vypěstování stojí pět korun a k tomu připočtěte energie na třídění, obaly a logistiku, je zřejmé, že zemědělec tratí, protože to ekonomicky nevychází,“ říká mluvčí Potravinářské komory Marek Zemánek.
|
Družstvo Černovice u Tábora pěstuje konzumní brambory na 100 hektarech, na další stovce pak mají hlízy na sadbu nebo na chipsy. Ztráty z nízké ceny se podle předsedy pohybují v milionech korun. „Není to tak, že by nás to položilo, ale dáváte do toho celoročně energii. A vypěstovat konzumní bramboru trvá dvě léta,“ dodal. Firmu nyní zachraňují díky diverzifikaci plodin další produkty, jako jsou jeteloviny, pěstuje také řepku, obiloviny, družstvo produkuje i mléko. O konci pěstování brambor předseda zatím nepřemýšlí, protože investoval do pračky či do baličky.
Podobný příběh se ale nebude týkat všech zemědělců pěstujících brambory. Podle předsedy Českého bramborářského svazu Josefa Králíčka se do budoucna nejspíš plochy omezí. „Pěstitelé nedostali odpovídající peníze za produkci a chuť investovat do sadby a dalších nákladů bude menší, pokud se nezastaví,“ vysvětluje. Úbytku se pak také obává i Potravinářská komora.
„Spotřebitel jistě jásá, ale zemědělec si příště rozmyslí, jestli bude sázet brambory i příští rok, a raději přejde na méně rizikovou, ale pro výživu méně přínosnou plodinu,“ říká její mluvčí Marek Zemánek. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) se loni v říjnu prodávaly brambory v průměru za 16,85 Kč, letos pak za 12,4 Kč za kilogram.
|
Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy se prostě brambory za 1,5 koruny do budoucna pěstovat nedají. „Je to jasný příklad, že to nejsou zemědělci, kdo přispívá ke zdražování potravin. Ale také je třeba si uvědomit, že brambory jsou citlivá komodita, do které v Česku bylo v nedávné době investováno, a nedává smysl o tyto investice přijít kvůli tlaku maloobchodních řetězců,“ říká předseda. Jedna věc je podle něj nadúroda, druhá pak přístup obchodů.
Jde o klasickou situaci, kdy štěstí na začátku sezony z nadúrody vystřídaly obavy z ekonomických výsledků firem. Podle údajů ČSÚ se letos v ČR sklidilo 729 tisíc tun, meziročně o 11,2 procenta více, šlo o rekordní úrodu od roku 2011. „Zároveň pěstitelům přálo počasí. Výsadba začala brzy a proběhla za dobrých podmínek. Červnové sucho porosty významněji nepoškodilo a červencové deště podpořily růst. Jen lokální jarní mrazy v Polabí zpomalily sklizeň a některé oblasti zasáhlo srpnové sucho,“ připomněla mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
|
Evropský trend
Podle předsedy bramborářů Králíčka byl podobný trend v celé Evropě a jenom proti loňsku vzrostla plocha brambor o 90 tisíc hektarů, produkce byla pak o 5,3 milionu tun vyšší. Problémy pak mají podle něj i francouzští pěstitelé, kteří dodávají hlízy na hranolky do Belgie, z Nizozemska pak proudí vývozy brambor za korunu na kilogram s připočítáním dopravy. Silná úroda pak byla i v USA.
„Došlo k omezení vývozu brambor z Evropy do Číny, která přestala odebírat brambory na hranolky s tím, že si je vypěstuje sama. V momentě, kdy začaly být na pulty tuzemských obchodů dodávány brambory z domácí sklizně, situaci zhoršoval dovoz levných pozdních brambor ze sklizně 2024 z Francie, což sráželo výkupní ceny v Česku. Z toho je jasné, že zemědělci neurčují ceny potravin na pultech a mají omezený vliv i na výkupní ceny, za které prodávají svou produkci,“ dodala pak další důvody poklesu cen Pánková.
|
Velké problémy budou mít i třeba zemědělci v Německu, kde frustrovaní farmáři z Dolního Saska posílají brambory do bioplynových stanic, protože se tamní trh zhroutil. Farmář Hagen Meyer poslal desetinu úrody na přeměnu na energii, šlo ale pořád o lepší variantu než je nechat shnít na poli. Tamní zemědělci si pak také stěžují na dovozy, například z Egypta nebo Izraele.
Před Vánocemi je pak enormní tlak na prodeje, protože někteří producenti nemají klimatizované sklady a hrozí, že brambory zmrznou. Všechny sklady aktuálně praskají ve švech, není jich dostatek.
„Pokud by pěstitelé měli dostatečný počet skladů, mohli by úrodu uložit a prodat později za výhodnější ceny, místo aby byli nuceni prodávat dříve a pod cenou. Přebytečné množství lze sice zpracovat na škrob, ale to není pro všechny pěstitele dlouhodobě řešením. Uvítali bychom, kdyby byly brambory z domácí produkce odebírány například školami a dalšími veřejnými institucemi v rámci zkracování dodavatelských řetězců, což je ostatně i v souladu s cíli Evropské unie,“ dodala mluvčí komory.