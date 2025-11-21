Rekordně levné brambory. Zákazníci jásají, farmáři přemýšlejí, jak dál

Jan Drahorád
Zákazníci mohou jásat, brambory ve slevových akcích v supermarketech se letos prodávají za méně než 10 korun, v některých případech dokonce za šest korun za kilogram. Pěstitelé se však neradují. Hlíz byl letos v celé Evropě přebytek, na každém prodaném kilogramu tak podle svých slov tři až čtyři koruny tratí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Výkupní ceny za konzumní brambory se v současnosti pohybují kolem dvou korun za kilogram, pokud je vůbec někdo chce. Například Zemědělské družstvo Černovice u Tábora má na skladech skoro 2 000 tun brambor, které nemá kam udat. „Nejhorší je, že se v obchodech stejně preferují brambory z dovozu,“ říká jeho předseda František Průša.

Experti se obávají, že zemědělci od pěstování brambor upustí. „Když se balené brambory na pultech nabízejí i za šest korun za kilo, zatímco samotné vypěstování stojí pět korun a k tomu připočtěte energie na třídění, obaly a logistiku, je zřejmé, že zemědělec tratí, protože to ekonomicky nevychází,“ říká mluvčí Potravinářské komory Marek Zemánek.

Brambory na Šumpersku nemá kdo sklízet, už se pěstují jen v menším množství

Družstvo Černovice u Tábora pěstuje konzumní brambory na 100 hektarech, na další stovce pak mají hlízy na sadbu nebo na chipsy. Ztráty z nízké ceny se podle předsedy pohybují v milionech korun. „Není to tak, že by nás to položilo, ale dáváte do toho celoročně energii. A vypěstovat konzumní bramboru trvá dvě léta,“ dodal. Firmu nyní zachraňují díky diverzifikaci plodin další produkty, jako jsou jeteloviny, pěstuje také řepku, obiloviny, družstvo produkuje i mléko. O konci pěstování brambor předseda zatím nepřemýšlí, protože investoval do pračky či do baličky.

Podobný příběh se ale nebude týkat všech zemědělců pěstujících brambory. Podle předsedy Českého bramborářského svazu Josefa Králíčka se do budoucna nejspíš plochy omezí. „Pěstitelé nedostali odpovídající peníze za produkci a chuť investovat do sadby a dalších nákladů bude menší, pokud se nezastaví,“ vysvětluje. Úbytku se pak také obává i Potravinářská komora.

„Spotřebitel jistě jásá, ale zemědělec si příště rozmyslí, jestli bude sázet brambory i příští rok, a raději přejde na méně rizikovou, ale pro výživu méně přínosnou plodinu,“ říká její mluvčí Marek Zemánek. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) se loni v říjnu prodávaly brambory v průměru za 16,85 Kč, letos pak za 12,4 Kč za kilogram.

Automat na brambory vyjde na milion korun. Farmář ho sleduje přes aplikaci

Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy se prostě brambory za 1,5 koruny do budoucna pěstovat nedají. „Je to jasný příklad, že to nejsou zemědělci, kdo přispívá ke zdražování potravin. Ale také je třeba si uvědomit, že brambory jsou citlivá komodita, do které v Česku bylo v nedávné době investováno, a nedává smysl o tyto investice přijít kvůli tlaku maloobchodních řetězců,“ říká předseda. Jedna věc je podle něj nadúroda, druhá pak přístup obchodů.

Jde o klasickou situaci, kdy štěstí na začátku sezony z nadúrody vystřídaly obavy z ekonomických výsledků firem. Podle údajů ČSÚ se letos v ČR sklidilo 729 tisíc tun, meziročně o 11,2 procenta více, šlo o rekordní úrodu od roku 2011. „Zároveň pěstitelům přálo počasí. Výsadba začala brzy a proběhla za dobrých podmínek. Červnové sucho porosty významněji nepoškodilo a červencové deště podpořily růst. Jen lokální jarní mrazy v Polabí zpomalily sklizeň a některé oblasti zasáhlo srpnové sucho,“ připomněla mluvčí agrární komory Barbora Pánková.

Brambory jsou levnější než loni, zdražení se nečeká, hlásí Svaz

Evropský trend

Podle předsedy bramborářů Králíčka byl podobný trend v celé Evropě a jenom proti loňsku vzrostla plocha brambor o 90 tisíc hektarů, produkce byla pak o 5,3 milionu tun vyšší. Problémy pak mají podle něj i francouzští pěstitelé, kteří dodávají hlízy na hranolky do Belgie, z Nizozemska pak proudí vývozy brambor za korunu na kilogram s připočítáním dopravy. Silná úroda pak byla i v USA.

„Došlo k omezení vývozu brambor z Evropy do Číny, která přestala odebírat brambory na hranolky s tím, že si je vypěstuje sama. V momentě, kdy začaly být na pulty tuzemských obchodů dodávány brambory z domácí sklizně, situaci zhoršoval dovoz levných pozdních brambor ze sklizně 2024 z Francie, což sráželo výkupní ceny v Česku. Z toho je jasné, že zemědělci neurčují ceny potravin na pultech a mají omezený vliv i na výkupní ceny, za které prodávají svou produkci,“ dodala pak další důvody poklesu cen Pánková.

Zdražení vajec na spadnutí. Cena vyskočila za rok o třetinu, zlevnění je v nedohlednu

Velké problémy budou mít i třeba zemědělci v Německu, kde frustrovaní farmáři z Dolního Saska posílají brambory do bioplynových stanic, protože se tamní trh zhroutil. Farmář Hagen Meyer poslal desetinu úrody na přeměnu na energii, šlo ale pořád o lepší variantu než je nechat shnít na poli. Tamní zemědělci si pak také stěžují na dovozy, například z Egypta nebo Izraele.

Před Vánocemi je pak enormní tlak na prodeje, protože někteří producenti nemají klimatizované sklady a hrozí, že brambory zmrznou. Všechny sklady aktuálně praskají ve švech, není jich dostatek.

„Pokud by pěstitelé měli dostatečný počet skladů, mohli by úrodu uložit a prodat později za výhodnější ceny, místo aby byli nuceni prodávat dříve a pod cenou. Přebytečné množství lze sice zpracovat na škrob, ale to není pro všechny pěstitele dlouhodobě řešením. Uvítali bychom, kdyby byly brambory z domácí produkce odebírány například školami a dalšími veřejnými institucemi v rámci zkracování dodavatelských řetězců, což je ostatně i v souladu s cíli Evropské unie,“ dodala mluvčí komory.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2025: kde můžete nakoupit

ilustrační snímek

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

Jak budou otevřené obchody na státní svátek 17. listopadu 2025

Na podzim se otevře 30 nových obchodů (27. dubna 2025)

17. listopad 2025 vychází na pondělí, a protože si o tomto datu připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, řeší Češi věčné „sváteční dilema“: budou mít obchody...

SIPO od ledna 2026 zdraží. Kolik zaplatíte navíc?

Nová pobočka České pošty slouží v hradecké regionální centrále ČSOB. (2. dubna...

Používáte k hrazení pravidelných plateb SIPO, tedy službu Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva? Pak byste měli vědět, že od začátku roku 2026 tato služba poskytovaná Českou poštou podraží. O kolik...

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

OBRAZEM: Bechyňka v Táboře má nový most. Unikátní trať se dočkala repliky

V souvislosti s rekonstrukcí mostu přes Lužnici v Táboře probíhá na trati od 8....

Stavbaři tento týden v Táboře instalovali dva nové ocelové oblouky železničního mostu přes řeku Lužnici. Původní 100 let stará konstrukce byla již ve špatném technickém stavu. Most je součástí první...

Rekordně levné brambory. Zákazníci jásají, farmáři přemýšlejí, jak dál

Z brambor se nyní vyrábí i veganské mléko.

Zákazníci mohou jásat, brambory ve slevových akcích v supermarketech se letos prodávají za méně než 10 korun, v některých případech dokonce za šest korun za kilogram. Pěstitelé se však neradují. Hlíz...

21. listopadu 2025

Jízdenky na jedno kliknutí. Vzniká plán na sjednocení hromadné dopravy

Premium
Cestovat po kraji bude od ledna o něco dražší, držitelé ročních jízdenek se...

Nákup letenek a jízdenek na různé druhy dopravy napříč evropskými státy na jedno kliknutí. Takovýmto způsobem představil evropský komisař pro udržitelnou mobilitu a turismus Apostolos Tzitzikostas...

21. listopadu 2025

Nebudeme druhým Detroitem. Agilní Krakov čelí novým a neznámým výzvám

Lidé procházejí starým městem Krakova (9. listopadu 2025)

Polská ekonomika dlouhodobě vzkvétá. Přitahuje zahraniční investory a spolu s ní se daří i velkým polským městům. O ekonomickém zázraku je možné hovořit třeba v případě Krakova, který se za...

20. listopadu 2025

Trump navrhuje padesátileté hypotéky. Odborníci nešetří kritikou

Cedule odkazující na dům k prodeji v Monterey Parku v Kalifornii. Donald Trump...

Ve Spojených státech rezonuje možná novinka na nemovitostním trhu, se kterou přišel sám americký prezident. Jsou jí padesátileté hypotéky, které by podle Trumpa mohly výrazně pomoci s dostupností...

20. listopadu 2025

Billa končí s e-shopem. Obchodní řetězec sází na expresní doručení

Nová prodejna Billa Denně čerstvá ve Strašicích.

Obchodní řetězec Billa oznámil zásadní změnu v oblasti svých online služeb. Reaguje na proměnu chování zákazníků i tržní situaci a rozhodl se soustředit výhradně na expresní doručení prostřednictvím...

20. listopadu 2025  16:53

Čistá energie je bezpečná energie. Dánsko je evropský klimatický premiant

ilustrační snímek

Většina států v Evropě postupně slevuje ze svých klimatických cílů pro další roky, ne tak Dánsko. Země před několika dny představila jeden ze světově nejodvážnějších plánů na snížení emisí.

20. listopadu 2025  16:18

Pařížská je stále ve dvacítce nejdražších nákupních ulic světa. Vede Londýn

ilustrační snímek

Pražská ulice Pařížská znovu potvrdila svou pověst nejexkluzivnější obchodní adresy v Česku. V aktuálním vydání celosvětového žebříčku Main Streets Across the World 2025, který sleduje nejdražší...

20. listopadu 2025  14:07

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

20. listopadu 2025  12:12

Drahé energie drtí průmysl, propouští chemie i keramika. Bude hůř, varují výrobci

Výroba dlaždic v továrně Rako v Rakovníku (3. května 2002)

Vysoké ceny za elektřinu ničí energeticky náročná odvětví průmyslu v Česku, například výrobu chemikálií nebo keramiky, uvedli ve čtvrtek na tiskové konferenci zástupci oborových svazů. Podle studie...

20. listopadu 2025  11:58

Pražský magistrát svěřil miliardový projekt podvodníkovi. Ten teď sedí ve vězení

Tenisový klub TJ Karlín Tesla. V těsné blízkosti stavby Libeňského mostu a...

Na devět let odsouzený Radek Neymon měl podle všeho prsty nejen v pletichaření s pozemky určenými pro sportovní rekreaci. Pražský magistrát si na přípravu projektů za miliardu korun vybral firmu...

20. listopadu 2025  10:24

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trojciferný úrok a malé prověření dlužníka. Žebříček srovnává výhodnost půjčky

ilustrační snímek

Téměř šedesát úvěrových produktů srovnává aktuální Index odpovědného úvěrování, který pravidelně sestavuje Člověk v tísni. Organizace se při porovnávání zaměřuje na cenu úvěru i na to, jak dobře si...

20. listopadu 2025

Výsledky Nvidie předčí všechna očekávání. Zisk firmy stoupl o desítky procent

Návštěvníci zadávají příkazy robotům na stánku společnosti Nvidia během...

Americký výrobce čipů Nvidia ve středu večer oznámil výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí. Zisk společnosti ve třetím čtvrtletí činil 31,9 miliardy dolarů (668,2 miliardy Kč), meziročně to bylo o...

20. listopadu 2025  9:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.