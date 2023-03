Botasky neskončí. O značku projevilo zájem více než deset kupců

Kvůli zdražení energií byla v minulém roce uzavřena výroba legendární obuvi značky Botas na Chrudimsku. V lednu 2023 společnost Benal, která vyráběla nejen botasky, ale také lední brusle a běžkařské boty, na sebe podala likvidaci a spolumajitel a předseda správní rady František Nestával zvažoval přesun výroby i prodej značky. Záhy na to projevilo o značku zájem několik firem.

„Věříme, že značka Botas s více než sedmdesátiletou tradicí nezanikne, protože o ní projevilo zájem více než deset vážných potencionálních kupců. Jak to celé dopadne, se uvidí časem,“ řekl pro redakci iDNES.cz spolumajitel a předseda správní rady František Nestával a dodal, že jedním ze zájemců je také zlínská společnost Vasky.

„Vasky marketingově po dohodě zveřejnili, že se o značku uchází, nicméně o dalších zájemcích vám zatím nic nesdělím, informace bude zveřejněna až po prodeji finálnímu kupci,“ doplňuje Nestával.

Zlínská obuvnická společnost Vasky by kromě samotné značky ráda odkoupila také webové domény, výrobní dokumentace a část výrobních prostředků. Samotnou výrobu by přesunula do Zlína.

„Zavolal jsem majiteli firmy hned poté, co jsem se dozvěděl, že je značka v likvidaci. Rychle jsme našli společnou řeč. Oba chceme, aby se botasky nadále vyráběly v České republice a v co nejvyšší kvalitě,“ říká majitel obuvnické firmy Vasky Václav Staněk.

Avšak nyní nemá firma dostatek prostředků na její odkup. Potřebné finance hodlá vybrat rychlým výprodejem osmi tisíců páru bot Vasky. „Bot máme na skladě dostatek. Teď je v rukou našich zákazníků, jak bude tento příběh pokračovat. Snažili jsme se udělat výprodej co nejvíce atraktivní, některé modely jsme proto zlevnili až o 33 procent,“ popisuje Staněk.

Podle Staňka by mělo stačit prodat osm tisíc párů, aby zlínská společnost mohla značku Botas koupit a pokračovat ve výrobě, jen pod jiným majitelem. Je tedy zřejmé, že by se transakce měla pohybovat ve výši nižších milionů korun.

Skutečské tenisky

Firma byla založena 4. července 1949 pod názvem Botana. Navázala na staletou tradici obuvnictví na Skutečsku. Značka BOTAS vznikla v roce 1963 pro sportovní obuv, na kterou se tehdy národní podnik Botana začal specializovat.

Ve sportovní obuvi se značkou BOTAS získali českoslovenští volejbalisté již v roce 1964 na olympiádě v Tokiu stříbrné medaile. Začali je nosit známí sportovci Jiří Raška, Eva a Pavel Romanovi, Karol Divín, Hana Mašková, Ondrej Nepela, Stanislav Henych a další.

Po revoluci ovšem firma změnila strategii a začala spolupracovat se sportovními značkami Puma či Salomon, po neúspěchu se Botas vrátila k vlastní výrobě sportovní a módní obuvi, ve výrazně menších objemech.

V roce 2009 díky studentskému projektu (Jan Kloss a Jakub Korouš) oslovila se svou kolekcí Botas 66 hlavně mladou generaci. Prvních třináct modelů z této edice se velmi dobře prodávalo a o rok později se k nim přidalo dalších dvanáct modelů.

Ovšem v roce 2019 se společnost Botas s designéry Janem Klossem a Jakubem Koroušem rozešla. Ti boty pro značku Botas 66 vytvářeli. Podle šéfa Botasu, Františka Nestávala, se neshodli na tom, jak celý byznys financovat. „Naše rozpory došly tak daleko, že už s těmito designéry nechceme spolupracovat,“ uvedl pro iDNES.cz

Obuvnická firma Botas dosáhla v roce 2021 zisku po zdanění 7,676 milionu korun. Rok předtím naopak skončila ve ztrátě 2,930 milionu. Tržby z prodeje výrobků a služeb se v roce 2021 meziročně zvýšily o 55 procent na 39,33 milionu korun. „Výsledky roku 2021 jsou výrazně ovlivněny odprodejem nepotřebných nemovitostí. Běžnou činností bychom byli v malé ztrátě,“ řekl tehdy ČTK Nestával.

Již dříve uvedl, že výsledky za rok 2022 budou poznamenány kromě zdražení energií také výpadkem exportu do Ruska a dalších teritorií kvůli válce na Ukrajině a rovněž nárůstem cen materiálů pro výrobu.