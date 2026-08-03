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Pražské prodejny Bonveno našly nového majitele. Čtyři z nich se změní na PONT to go

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  17:07

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Prodejna řetězce Pont to Go | foto: JPServis

Gastronomická společnost JPServis rozšiřuje svou síť PONT to go o čtyři bývalé prodejny Bonveno v Praze. Obchody na Vinohradech, Žižkově, v Hloubětíně a na Smíchově se nejprve otevřou pod původní značkou, později je firma přejmenuje na PONT to go. Firma jedná také o převzetí páté provozovny.

Síť prodejen PONT to go společnosti JPServis dosud působily hlavně na nádražích a v nemocnicích. Převzetím čtyř bývalých prodejen Bonveno se dostane také do klasických městských lokalit.

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„Převzetí těchto provozoven je pro nás významným milníkem. Vnímáme ho jako příležitost dále rozvíjet koncept PONT to go a přinést naše zkušenosti i do nových lokalit,“ uvedl Marek Cagášek, ředitel společnosti JPServis.

JPServis

  • Je česká společnost, která od roku 1995 provozuje prodejny a občerstvení.
  • Koncepty provozoven se nachází převážně na frekventovaných místech veřejné dopravy a ve zdravotnických zařízeních.
  • Provozuje pět různých konceptů po celém Česku, a to PONT to go, Minit, Momento Cafe, Bio Point, Bistro Point,

Firma chce bývalé obchody Bonveno otevřít co nejdříve po převzetí. Předtím musí doplnit sortiment, zajistit personál a připravit provoz.

Zpočátku zůstane na prodejnách značka Bonveno. Později je firma přeznačí na PONT to go. Nejprve se změní označení a vzhled obchodů zvenčí. Další úpravy interiérů a pokladních zón mají pokračovat za provozu.

„Nechceme nic uspěchat. Naším cílem není pouze změnit označení nad vstupem, ale postupně vybudovat prodejny, které budou odpovídat standardům PONT to go,“ doplnil Cagášek.

Bonveno bylo původně pilotním projektem společnosti Makro Convenience Czechia. Ta ho k 24. dubnu letošního roku ukončila a prodejny se následně postupně uzavíraly. V polovině července síť v Česku skončila úplně. Bonveno mělo jedenáct prodejen. Deset z nich bylo v Praze, jedna v Benešově.

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