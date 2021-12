Bolt spouští novou službu. Z vlastního obchodu doveze nákup do 15 minut

„Společnost plánuje její rozšíření po Praze, ale i do dalších měst, a to již od ledna,“uvedl Karel Složil, který nedávno nastoupil na místo manažera Bolt Market pro Českou republiku. Z konkurenčních firem podobnou službu nabízejí také společnosti Dáme jídlo a Wolt.

Nákupy prostřednictvím služby Bolt Market si budou moci lidé objednávat každý den od 08:00 do půlnoci. Na Silvestra bude provozní doba podle Složila prodloužena do 01:00. Doručit nákupy do 15 minut od uzavření objednávky kurýři zatím zvládnou do Vršovic, na Vinohrady, Žižkov či do Strašnic. V mírně delším termínu služba obsáhne i Staré Město, Smíchov, Karlín nebo Chodov.

Nabídka služby Bolt Market nyní podle Složila zahrnuje 1 500 produktů, například 40 druhů čokolád, zhruba 50 druhů zmrzliny, 150 druhů nealkoholických nápojů nebo 150 druhů alkoholu. „Nabídku a sortiment každý den rozšiřujeme a naším cílem je během prvních pár týdnů provozu dosáhnout dvou tisíc produktů. Postupně budeme dále zařazovat i lokální produkty,“ řekl Složil. Doplnil, že minimální cena objednávky činí 150 korun.

Ještě před Silvestrem

Cílem společnosti Bolt bylo provoz služby zahájit do konce roku. „Obzvláště mě těší spuštění těsně před Silvestrem. Dosahem, který náš vršovický Bolt Market má, dokážeme pokrýt značnou část Prahy, a já se těším na to, že naše produkty zásobí pražské domácnosti i v pozdních nočních hodinách na Silvestra. Každému se určitě stalo, že těsně před půlnocí dojdou ingredience na chlebíčky, nebo že zjistí, že si na půlnoc nemá s čím připít. Mou ambicí je Pražanům letos tyhle starosti vyřešit,“ uvedl dále Složil.

Po Estonsku, kde společnost Bolt sídlí, je Česko jedním z devíti vybraných trhů, na nichž je služba Bolt Market k dispozici jako první. Prostřednictvím aplikace Bolt Food si čeští zákazníci mohou jídlo objednat kromě Prahy také v Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni a Českých Budějovicích. Podle dřívějších informací firmy by se Bolt Market mohl rozšířit nejprve do lokalit, kde už společnost působí právě s rozvozem jídla z restaurací.

Firma Dáme jídlo svou službu Dáme market spustila letos, nejprve v Praze. Nyní jsou na rozvozové mapě podle informací na webu společnosti také Brno, Olomouc, Plzeň a Liberec. Nákupy rozváží do půl hodiny každý den mezi 08:00 a 22:00. Kromě potravin či drogerie si lidé jejím prostřednictvím mohou objednat i hračky nebo krmivo pro zvířata.

Technologický startup Wolt provoz služby Wolt Market zahájil v druhé polovině listopadu, kdy otevřel svůj první obchod na Smíchově. Nyní funguje i druhý v Holešovicích. Nákupy Wolt doručuje do 20 minut, objednávky přijímá každý den od 08:00 do 22:00.