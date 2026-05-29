Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sdíleným autem nově i do zahraničí. Bolt Drive umožní jízdu do čtyř sousedních zemí

Autor:
  15:55
Carsharingová služba Bolt Drive nově umožní vyjet se zapůjčeným autem i do zahraničí. Dosud bylo možné její vozy používat výhradně v Česku. Cestovat lidé mohou do Německa, Rakouska, Polska a na Slovensko. Auto si ale dál musí půjčit i vrátit v Praze.
Fotogalerie4

Carsharingová platforma Bolt Drive míří za hranice České republiky. Nově mohou uživatelé se zapůjčeným vozem vyjet i do sousedních zemí – Německa, Rakouska, Polska a na Slovensko (29. května 2026) | foto: Bolt

„Bolt Drive od začátku stojí na myšlence, že auto má sloužit lidem, ne naopak. Zahraniční jízdy jsou přirozeným krokem,“ uvedl generální manažer Bolt Drive v Česku Patrik Piščák.

Jak přetavit zákazníky v zisky. Firmy na sdílení aut tíží ztráty

Podle dat Českého statistického úřadu připadá na auto více než 71 procent krátkých zahraničních cest Čechů. U delších dovolených využívá osobní vůz 44 procent cestujících.

Bolt Drive cílí i na lidi, kteří auto nevlastní nebo nechtějí na cestu použít vlastní vůz. Služba se od běžných půjčoven liší hlavně tím, že auto je možné rezervovat přes aplikaci a vyzvednout ho přímo v ulicích Prahy. Není nutné chodit na pobočku ani řešit předání vozu osobně.

Kolik to stojí?

Víkend na 48 hodin vyjde v balíčku zhruba od 2 600 do 4 300 korun. V ceně je 200 kilometrů a palivo.

Denní pronájem na víkend stojí zhruba od 1 100 do 1 750 korun. V ceně je 350 kilometrů za den, bez paliva.

Týdenní balíček stojí přibližně od 12 900 do 18 900 korun. V ceně je 1 500 kilometrů.

Denní pronájem na týden vyjde asi od 5 900 do 9 700 korun.

Modelový příklad: víkend v Bratislavě s vozem Toyota Corolla na 48 hodin a 750 kilometrů vyjde v balíčku na 5 806 korun včetně paliva. Palivo koupené v zahraničí se hradí zvlášť, Bolt ho po doložení účtenky proplácí. Denní pronájem ve stejném případě vyjde na 1 818 korun bez paliva. Ceny se liší podle modelu auta a tarifu. Aktuální ceny jsou v aplikaci.

Sdílení aut

Firma změnu spojuje i s rozvojem sdílené mobility. Podle průzkumu Friendly City Index vlastní auto 78 procent dospělých Čechů. Zároveň ale velká část vozů zůstává většinu dne nevyužitá.

Pokud byste si půjčili Bolt Drive, využili byste auto i k cestě do zahraničí?

celkem hlasů: 4

Studie MILES uvádí, že jedno sdílené auto může nahradit až 17 soukromých vozů. S každým autem, které lidé nepořídí, se podle zastánců sdílené mobility uvolňuje i místo k parkování. „Pokud sdílené auto pokryje i cestu za hranice, odpadá jeden z argumentů pro pořízení druhého vozu do domácnosti,“ dodal Piščák.

Slovensko patří dlouhodobě k nejoblíbenějším cílům krátkých zahraničních cest Čechů. Podle ČSÚ tam směřuje téměř třetina těchto výletů. Oblíbené je i Polsko. Zájem roste například o pobřeží u Gdaňsku a Sopot nebo o Vratislav. V Německu mohou lidé zamířit třeba do Bavorska nebo do Mnichova. V Rakousku patří mezi časté cíle Vídeň.

V rámci denního pronájmu je možné mít auto půjčené od jednoho do 30 dnů. Všechna auta jsou pojištěná. Při cestě do zahraničí se automaticky připočítává příplatek 250 korun za den za zahraniční pojištění odpovědnosti. Platí se nad rámec balíčků i denních pronájmů. Asistenční služby jsou k dispozici i v zahraničí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

KFC v Česku dočasně zavřelo všechny své pobočky. Zavádí nová opatření

Řetězec KFC po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly...

Řetězec KFC v úterý dočasně uzavřel všech svých 140 restaurací. Pobočky zůstaly mimo provoz do 11 hodin. Po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly bezpečnosti potravin a...

Konec levných balíčků z čínských e-shopů. Jak se změní cena s novým clem

Premium
ilustrační snímek

Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu čeká konec dosavadního režimu. Od 1. července 2026 se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Tedy i na...

Dvě a půl miliardy nejde uložit na spořicí účet. Experti radí, jak naložit s výhrou

výhra tiket peníze výherce

Zhruba dvě a půl miliardy korun po zdanění přinesou úternímu výherci Eurojackpotu dosud nepoznané starosti. Jak se má ve světě velkých peněz zorientovat čerstvý miliardář, vysvětlují přední odborníci...

Vůbec žádné palivo. Na obyčejné Rusy se už nedostává, trh zachvacuje panika

V Rusku se po ukrajinských útocích se potýkají s nedostatkem paliva. Na...

Rusku vinou útoků ukrajinských dronů dochází benzín, píše ruský nezávislý zpravodajský server Novaja gazeta Europe. Ruský trh podle serveru přišel o třetinu možností rafinace ropy. Píše o panice mezi...

Sdíleným autem nově i do zahraničí. Bolt Drive umožní jízdu do čtyř sousedních zemí

Carsharingová platforma Bolt Drive míří za hranice České republiky. Nově mohou...

Carsharingová služba Bolt Drive nově umožní vyjet se zapůjčeným autem i do zahraničí. Dosud bylo možné její vozy používat výhradně v Česku. Cestovat lidé mohou do Německa, Rakouska, Polska a na...

29. května 2026  15:55

Světové finále EY Podnikatele roku ovládli zakladatelé Astera Labs

Zleva: Jitendra Mohan a Sanjay Gajendra, spoluzakladatelé společnosti Astera...

Světovými vítězi soutěže EY Podnikatel roku se pro rok 2026 stali spoluzakladatelé americké společnosti Astera Labs Jitendra Mohan, Sanjay Gajendra a Casey Morrison. Porota je vybrala z 58 národních...

29. května 2026  15:47

SpaceX snížila očekávané ocenění. Přesto se chystá nejvýnosnější IPO v historii

Loď SpaceX Starship se vydává na cestu k odpalovací rampě před svým desátým...

Společnost SpaceX míří na burzu. Podle agentury Bloomberg cílí vesmírná firma Elona Muska na tržní hodnotu nejméně 1,8 bilionu dolarů (zhruba 38 bilionů korun). Ještě v dubnu přitom agentura...

29. května 2026  14:59

Spotřebitelé se o dodávky energií obávat nemusí, šetření úřadu dopadlo dobře

ilustrační snímek

Situaci na velkoobchodních trzích s energiemi silně ovlivňuje aktuální geopolitický vývoj. Energetický regulační úřad (ERÚ) v této souvislosti provedl mimořádné šetření, jehož cílem bylo ověřit...

29. května 2026  14:06

Vzkříšení Zootu. Oděvní značku koupila firma miliardářů Pavlíčka a Španěla

Prodejna e-shopu Zoot v Praze.

Investiční skupina SPM oznámila odkup ochranných známek a webových domén módní značky Zoot. Cílem nových vlastníků je značce postupně vrátit pozici na českém módním trhu. Zoot se má postupně...

29. května 2026  11:47

Zrušte zákaz těžby v Arktidě, žádají Norové Brusel. Ten na něm zatím trvá

Společnost Equinor je hlavním provozovatelem těžby ropy a plynu na norském...

Norsko by rádo zrušilo evropské moratorium na nové plynové a ropné vrty v Arktidě. Tam se totiž nachází téměř dvě třetiny jeho surovinových zdrojů. Norští politici, úředníci i lobisté tak stále...

29. května 2026  10:16

Trápení se silnou korunou. Polovině exportérů silná koruna snižuje zisky

Premium
ilustrační snímek

Exportéři vyčíslili kurzové ztráty za první čtvrtletí na skoro 48 miliard. Přesto vývozce mnohem více než koruna trápí nepřehledná geopolitická situace a byrokracie. Potvrdil to aktuální ČSOB Index...

29. května 2026

Ještě přísnější než bezemisní. Jaké bydlení bude skutečně zelené?

ilustrační snímek

U nových budov musí být spotřeba o deset procent nižší, než je standard na budovy s takzvanou téměř nulovou spotřebou, a u rekonstrukcí dosáhnout úspory neobnovitelné energie alespoň o 30 procent. To...

29. května 2026

Další chlouba Donalda Trumpa: rýsuje se 250dolarová bankovka s jeho portrétem

Návrh 250dolarové bankovky s tváří prezidenta Donalda Trumpa a podpisem, kterou...

Představitelé administrativy prezidenta Donalda Trumpa tlačí u příležitosti oslav výročí založení Spojených států na vytvoření bankovky v hodnotě 250 dolarů (asi 5200 Kč), na níž by byl portrét šéfa...

28. května 2026  22:20

Evropa sní, že se stane čipovou velmocí. Pokud dá dohromady 120 miliard eur

Křemíkové čipy pronikají do všech oblastí našeho života.

Evropská komise (EK) připravuje nový plán na podporu polovodičového průmyslu v Evropské unii, který si do roku 2035 vyžádá investice v hodnotě 120 miliard eur (téměř tři biliony Kč) ze soukromého i...

28. května 2026  21:04

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Victoria’s Secret v Česku otevírá další obchod. Značka se vrací k růstu

Hailey Bieber ve valentýnské kampani pro značku Victoria´s Secret (2026)

Oblíbená značka spodního prádla Victoria’s Secret otevře v pátek 29. května svou druhou pobočku v Praze. Nový butik bude v obchodním centru Palladium, sortiment nové prodejny zahrnuje spodní prádlo,...

28. května 2026

Jen sankce nestačí. Íránská stínová flotila nadále zásobuje Čínu ropou

Americké síly provádějí kontrolu ropného tankeru plujícího pod íránskou vlajkou...

Íránu se navzdory dlouholetým americkým sankcím nadále daří vydělávat na prodeji ropy. Tankery totiž produkt překládají nedaleko malajsijského pobřeží, odkud následně míří do Číny. Díky tomu se...

28. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.