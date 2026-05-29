Sdíleným autem nově i do zahraničí. Bolt Drive umožní jízdu do čtyř sousedních zemí

„Bolt Drive od začátku stojí na myšlence, že auto má sloužit lidem, ne naopak. Zahraniční jízdy jsou přirozeným krokem,“ uvedl generální manažer Bolt Drive v Česku Patrik Piščák.
Podle dat Českého statistického úřadu připadá na auto více než 71 procent krátkých zahraničních cest Čechů. U delších dovolených využívá osobní vůz 44 procent cestujících.
Bolt Drive cílí i na lidi, kteří auto nevlastní nebo nechtějí na cestu použít vlastní vůz. Služba se od běžných půjčoven liší hlavně tím, že auto je možné rezervovat přes aplikaci a vyzvednout ho přímo v ulicích Prahy. Není nutné chodit na pobočku ani řešit předání vozu osobně.
Kolik to stojí?
Víkend na 48 hodin vyjde v balíčku zhruba od 2 600 do 4 300 korun. V ceně je 200 kilometrů a palivo.
Denní pronájem na víkend stojí zhruba od 1 100 do 1 750 korun. V ceně je 350 kilometrů za den, bez paliva.
Týdenní balíček stojí přibližně od 12 900 do 18 900 korun. V ceně je 1 500 kilometrů.
Denní pronájem na týden vyjde asi od 5 900 do 9 700 korun.
Modelový příklad: víkend v Bratislavě s vozem Toyota Corolla na 48 hodin a 750 kilometrů vyjde v balíčku na 5 806 korun včetně paliva. Palivo koupené v zahraničí se hradí zvlášť, Bolt ho po doložení účtenky proplácí. Denní pronájem ve stejném případě vyjde na 1 818 korun bez paliva. Ceny se liší podle modelu auta a tarifu. Aktuální ceny jsou v aplikaci.
Sdílení aut
Firma změnu spojuje i s rozvojem sdílené mobility. Podle průzkumu Friendly City Index vlastní auto 78 procent dospělých Čechů. Zároveň ale velká část vozů zůstává většinu dne nevyužitá.
Studie MILES uvádí, že jedno sdílené auto může nahradit až 17 soukromých vozů. S každým autem, které lidé nepořídí, se podle zastánců sdílené mobility uvolňuje i místo k parkování. „Pokud sdílené auto pokryje i cestu za hranice, odpadá jeden z argumentů pro pořízení druhého vozu do domácnosti,“ dodal Piščák.
Slovensko patří dlouhodobě k nejoblíbenějším cílům krátkých zahraničních cest Čechů. Podle ČSÚ tam směřuje téměř třetina těchto výletů. Oblíbené je i Polsko. Zájem roste například o pobřeží u Gdaňsku a Sopot nebo o Vratislav. V Německu mohou lidé zamířit třeba do Bavorska nebo do Mnichova. V Rakousku patří mezi časté cíle Vídeň.
V rámci denního pronájmu je možné mít auto půjčené od jednoho do 30 dnů. Všechna auta jsou pojištěná. Při cestě do zahraničí se automaticky připočítává příplatek 250 korun za den za zahraniční pojištění odpovědnosti. Platí se nad rámec balíčků i denních pronájmů. Asistenční služby jsou k dispozici i v zahraničí.