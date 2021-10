Vyšší daně nepomůžou ani státu ani kuřákům, říká šéf Imperial Brands

Velké tabákové firmy v poslední době tvrdí, že trh s klasickými cigaretami je mrtvý a že se cigarety časem přestanou úplně vyrábět. Týká se to i Imperial Brands?

Trh nikotinových produktů v současnosti stále vede kategorie klasických cigaret. Na českém trhu je to 80 procent. Ale sestupná tendence existuje. I my se zaměřujeme na alternativy. Ať už to je zahřívaný tabák, elektronické cigarety nebo nikotinové polštářky. Byl bych však opatrný s tvrzením, že klasické cigarety za 10 let skončí. To se nestane. Mluvíme o návycích, které se třeba u průměrných 55letých kuřáků těžko mění. Byl bych ale rád, aby lidé více mysleli na své zdraví a poohlídli se po jiných způsobech, jak si užít nikotin. Nejvíce roste kategorie zahřívaného tabáku.

Když se podívám na rozvinutý svět, regulace kouření se stupňuje. Co když politici přijdou s takřka úplným zákazem klasických tabákových výrobků?

Je samozřejmě otázka, jak by takový zákaz konkrétně vypadal a jaké by byly jeho důsledky. Ze zkušeností víme, že každá regulace v tabákovém průmyslu má i negativní dopad. Může vést ke zvýšenému přílivu nelegálního zboží, padělků. O dopadu do výběru spotřební daně nemluvě.

Bojan Stoevski Před kariérou v Imperial Brands byl velmi aktivní v oblasti zábavního průmyslu. Vlastnil hudební vydavatelství v Makedonii a řídil jednu z nejpopulárnějších restaurací a nočních klubů ve Skopje.

Pro Imperial Brands začal pracovat v roce 2012 v Makedonii jako aktivační manažer v segmentu HoReCa.

V roce 2015 se přesunul do České republiky, kde získal pozici manažera obchodu později i marketingu pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Rakousko.

Od poloviny ledna 2020 vede jako Market Manager společnost Imperial Brands v České republice.

Vystudoval e-business management na Fakultě ekonomie Univerzity svatých Cyrila a Metoděje ve Skopje. Domluví se makedonsky, česky a anglicky.

Nejraději tráví čas s rodinou. Mezi jeho koníčky patří fotbal, tenis, snowboarding, gastronomie a odborná literatura.

Imperial Brands naskočilo na trend zahřívaného tabáku teprve nedávno. Nebojíte se, že už si konkurence rozebrala trh?

Myslím si, že máme co nabídnout. On ani monopol v jedné kategorii není dobrý a konzumenti jsou zpravidla ochotní vyzkoušet více možností. Kdybyste měli v obchodech jeden šampon nebo jeden druh čokolády, taky nebudete spokojení. Možná máme se zahřívaným tabákem trochu zpoždění, ale je to kvůli tomu, abychom spotřebitelům nabídli něco nového. Naše zařízení vydrží až 20 užití, nemá žádné externí pouzdro a náplně do něj jsou z kvalitního tabáku zpracovaného v Německu. Necháme na spotřebitelích, jak se rozhodnou.

Podle posledních zpráv se Česko stává jednou z cílových zemí pro obchod s nelegálními cigaretami. Pociťujete to?

Neřekl bych, že Česko je od ostatních zemí Evropské unie až tak odlišné. Velký takový trh zaznamenáváme třeba na Ukrajině, ale určitě ne v Česku. Černý trh začal během pandemie naopak klesat, protože byly uzavřené hranice. Uvidíme, jestli se to změní, když už lze zase cestovat. Nicméně je potřeba říct, že na tento nekalý byznys má největší vliv předvídatelná daňová politika. Všem producentům cigaret pomůže hlavně stabilita. Česko dneska platí spíše za východní zemi, kam se vyplatí zajet cigarety nakoupit. Vidíme to na příhraničních oblastech s Německem, kam lidé jezdí nakupovat skutečně velké objemy cigaret. To jsou prodeje, které se nakonec projeví i na české rozpočtové bilanci.

Také se u nás rozmohly padělky. Podle některých dat se u nás ročně spotřebuje až 150 milionů kusů padělaných cigaret. Týká se to i vašich značek?

Zatím takovou zkušenost nemáme. Jak jsem říkal, před covidem tvořil černý trh 5–6 procent. Zdali se ta čísla vrátí, nedokážu odhadnout. Nejvíce záleží na tom, jak bude tabákový průmysl regulován – to znamená daně a ceny cigaret. Podívejte se na to takhle: kdo bude nakupovat padělky nebo zboží na nelegálním trhu? Ten, kdo chce nakoupit levněji. Je jasné, že pokud ceny rychle porostou, lidé budou hledat jiné kanály. My jako zodpovědná společnost samozřejmě spolupracujeme i s celníky a chceme, aby takový trh nebyl.

Jak se na vašem podnikání podepsala koronavirová pandemie?

Za celou skupinu Imperial Brands mohu říci, že se ukázalo, že máme skutečně robustní byznysový model. Takže naše podnikání pandemie až tak neovlivnila. Byly výjimky třeba u globálních duty free zón na letištích, ale spotřeba se jinak moc nesnížila. Naopak jsme v Česku zaznamenali 30procentní propad prodejů, a to právě kvůli zmíněnému výpadku z přeshraničního trhu.

Je pro vás daňová politika státu srozumitelná a předvídatelná? Nevyvíjí se moc překotně?

Jsme rádi, že ministerstvo financí odsouhlasilo daňový kalendář, který je pro nás velice důležitý. Díky němu máme předvídatelnost obchodního plánování. Co není dobré, a teď nemyslím pro nás, ale i pro spotřebitele, je mít každý rok jiný pohled na daně. Bavili jsme se o černém trhu. Pokud se unás skokově zdraží cigarety, co udělá běžný Čech? Skočí do auta a pojede si pro cigarety do Polska. Ve výsledku zaplatí daně tam a Česko ztratí.

Skoro všechny politické strany teď říkají, že daně zvyšovat nebudou – kromě spotřební, která je uvalená právě na tabákové výrobky. Vážně se nebojíte, že na vás nová vláda lidově řečeno zaklekne?

Já věřím tomu, že se bude řídit zmíněným kalendářem, který je na tři roky dopředu. Co se bude dít potom, uvidíme. Ať už bude na ministerstvu financí kdokoli, je třeba si uvědomit, že tabákový průmysl stále odvádí do rozpočtu obrovské peníze. My jsme ochotni o daních mluvit a do budoucna čekáme i jejich zvýšení. Je ale potřeba jednat principiálně, a hlavně se nedívat jen na český trh, ale i na okolní země.

Dá se ale očekávat, že daňaři se do budoucna opřou do zahřívaného tabáku, u kterého je spotřební daň nižší...

Myslíme si, že každá nikotinová kategorie by se měla zdanit, ale v návaznosti na její škodlivost. Zdanění zahřívaného tabáku je podle mého odpovídající. Pokud se kuřáci snaží přeorientovat na méně škodlivé produkty, nedává smysl je více danit, a tím pádem i zdražovat. Stát bude vždycky hledat peníze, to je jasné. Znovu ale říkám, že je důležité vědět, kde chce být za pět, deset či dvacet let. Ještě jedna věc: kdyby zahřívaný tabák nebyl vČesku oproti klasickému daňově zvýhodněn, my jako skupina bychom hledali pro uvedení zařízení Pulze na evropský trh jinou zemi.

Pojďme ještě k Imperial Brands. Dlouhé roky jste se jmenovali Imperial Tobacco Group. Proč změna názvu?

Protože jsme zvýšili záběr a rozšířili portfolio. Už nejsme jenom tabáková firma. Třeba v Kanadě jsme koupili společnost, která se zabývá konopím pro léčivé účely. Naše společnost vyvíjející produkty nové generace je v podstatě technologická firma.

Jak se osvědčily vaše elektronické cigarety blu?

Pro nás výborně. Za dva roky, co jsou na trhu, jsme prodali více než 150 tisíc zařízení. Jenom letos milion a půl náplní do nich. Jsme dvojka na českém trhu s elektronickými cigaretami. Ono se to nedá přesně spočítat na uživatele, protože mnoho lidí kouří klasické i elektronické cigarety a teď třeba i zahřívaný tabák.

V poslední době se klade důraz na uhlíkovou neutralitu a řekněme zazelenání průmyslových odvětví. Jak se k tomu stavíte vy jako velká tabáková společnost?

Ačkoli v České republice nemáme žádné výrobní závody, z globálního pohledu naše společnost pochopitelně toto téma řeší. Máme nadefinovanou strategii udržitelné produkce, která zahrnuje nejen redukci emisí CO2, ale například i podporu diverzifikace úrody. Financial Times dokonce naši společnost zařadil pro rok 2021 mezi lídry v oblasti klimatu. Dostali jsme se mezi společnosti, které dosáhly nejvyššího snížení hlavních emisí skleníkových plynů v letech 2014 až 2019. Zavázali jsme se však, že budeme i nadále snižovat naši uhlíkovou stopu. Do roku 2030, od základního roku 2017, naše společnost sníží vlastní emise skleníkových plynů o pětadvacet procent a emise ve svém dodavatelském řetězci o dvacet procent.