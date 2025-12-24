Sekt už není jen pro oslavy, pije se celý rok, říká šéf Bohemia Sektu

Veronika Bělohlávková
  16:00
Spotřeba alkoholu klesá, tichá vína už několik let stagnují, ale bublinky naopak zažívají popularitu, a to nejen mezi ženami. Ondřej Beránek, ředitel společnosti Bohemia Sekt pro iDNES.cz vysvětluje, jak nové produkty, plechovky i nealkoholické varianty přibližují sekt mladším generacím a rozšiřují jeho pití za hranice tradičních oslav.

Ondřej Beránek, ředitel společnosti Bohemia Sekt | foto: Jan Rasch

Už několik let klesá konzumace alkoholu. Hodně se mluví o tom, že je to kvůli mladým, kteří už nepijí tolik jako dřív. Jak velký pokles vidíte?
Spotřeba alkoholu klesá napříč kategoriemi a jde o globální trend. U vín to ale není stejné ve všech segmentech. Tichá vína už pátým rokem klesají zhruba o čtyři až pět procent ročně. U sektů a šumivých vín jsme poslední roky viděli mírný růst, teď spíš stagnaci.

Zajímavě rostou perlivá vína. Prosinec ale tradičně rozhoduje o celém roce. Pokles tichých vín bych nesváděl primárně na mladé. Ve věku 18 až 25 let jsme ani my tichá vína příliš nepili. Mladí je nevnímají jako „cool“, vidí v nich nápoj rodičů. Vymezují se právě vůči bublinkami. A velký vliv má i prosecco, které zažívá celosvětový boom, v Česku možná ještě silnější.

I vy máte v portfoliu lehká perlivá vína. Je to cesta, jak oslovit mladší generaci?
Ano. Nechceme, aby značka Bohemia Sekt stárla spolu se svými věrnými spotřebiteli. Zkoušeli jsme různé kampaně, jak značku omlazovat, ale nejlépe zafungoval až Bohemia Sekt ICE uvedený v roce 2020. Je to produkt pro neformální, ideálně letní příležitosti, pije se s ledem z velkých sklenek. O rok později jsme přidali růžovou variantu Bohemia Sekt Ice PiNK! a letos jsme do tohoto „neformálního“ segmentu přidali Bohemia MINI plechovku perlivého vína 0,25 l, kterou si lidé mohou vzít „kdykoliv kamkoliv“.

Oslovili jste tím novou skupinu, nebo spíš rozšířili příležitosti pití pro stávající zákazníky?
Oslovujeme jak stejnou skupinu s novými příležitostmi konzumace šumivých a perlivých vín, tak novou, mladší cílovou skupinu, která si cestu k bublinkám zatím hledá. Už to není jen oslava, narozeniny nebo příchod nového roku. Ale povedlo se dostat naše bublinky do celého roku. To se nám daří měnit a na to jsem pyšný.

Češi jedli loni více masa i zeleniny, spotřeba alkoholu klesla. ČSÚ odhalil i další ukazatele

Jak se plechovky prosazují mezi zákazníky a jaký mají podíl na prodejích?
Maloobchodní trh perlivých vín roste v meziročním porovnání dvouciferným číslem a ještě rychleji roste právě část tohoto trhu tvořená perlivými víny v plechovkách. Je to typ balení, který byl velmi rychle spotřebiteli akceptován pro jeho praktičnost. Podíl těchto menších „konvenientních“ typů obalů již tvoří, podle retail audit Nilsen IQ, 30 procent prodejů kategorie perlivých vín.

Plechovky jsou současný trend, ale jak to technicky funguje, když vinaři běžně nemají plnicí linky?
Plechovky zpravidla plní specializované firmy jako službu. Vinař přiveze víno, oni ho naplní. Podobně fungují mobilní lahvovací linky u malých vinařů. A plechovka má spoustu výhod: je lehká, praktická a při správné recyklaci má menší ekologickou zátěž než sklo. I pivovary kvůli tomu odcházejí z PET láhví do plechu.

Často se říká, že bublinky pijí hlavně ženy. Je to pravda? A proč jim tolik chutnají?
Obecně platí, že bublinky jsou lehké, svěží, snadno pitelné a předvídatelné. Člověk ví, co dostane, chuť je velmi podobná napříč láhvemi a značkami. U tichého vína nikdy dopředu přesně nevíte, co přijde. To je jeden z důvodů, proč bublinky oslovují širokou skupinu žen. Muži si je často dají se ženským doprovodem, ale že by si parta chlapů dala v hospodě láhev sektu, to není typické, i když výjimky existují.

Roste ovšem i popularita nealkoholických bublinek. Čím to podle vás je?
Protože vizuálně i chuťově nabízejí podobný zážitek jako alkoholické bublinky. A lidé, kteří alkohol nechtějí nebo nemohou, kvůli řízení, zdraví nebo prostě preferencím, o nic nepřijdou. Nabízíme proto nealko varianty všude tam, kde nabízíme ty klasické.

Obliba prosecca v Česku stále roste, loni se dovezlo 17,5 milionu lahví

Zůstanu ještě u nealka vína. Jeho chuť se za poslední deset let výrazně zlepšila. Čím to je?
Je to hlavně technologií. U tichých vín obor udělal obrovský pokrok. Dnes jsou nealko vína dobře pitelná, zejména bílá a růžová. U tichého vína je alkohol hlavní nositel chuti, takže když se odebere, je to složitější než u šumivých, kde chuť zachrání CO₂. Nejtěžší je to u červených vín, která jsou více chuťově „závislá“ na alkoholu a taninech, které odalkoholizace odstraní.

Zjednodušuje se nejen chuť a styl vín, ale i design. Jak se v tom orientují zákazníci?
Máme dvě skupiny. Menší skupinu fajnšmekrů, kteří jdou do hloubky, a většinu lidí, kteří chtějí víno nekomplikované. A u regálu rozhoduje impuls. Nejčastěji cena, pak etiketa. Značky používají jednoduché symboly – u nás je to např. motýl, jinde ptáčci nebo zvířata. Zákazník tak rychle najde „to svoje“. Ve světě je to běžné dlouho, ale u nás se to začalo více prosazovat až po vstupu do EU.

Mění se i způsob komunikace. Dokáže konzervativní vinařství fungovat na sociálních sítích, třeba na TikToku? Má to vliv na spotřebu a prodeje?
Ano a je to nutnost. Každá generace má dnes úplně jiný mediální svět. Starší drží televize, mladší jsou na YouTubu, Instagramu či TikToku. Pokud tam nejsme, mineme je. Mediální mix je dnes mnohem širší a marketing výrazně složitější než dřív. Velkou roli hrají také influenceři.

Pivovary v Česku zvýšily produkci. Pomohl jim vývoz i rostoucí obliba nealka

Jak je vybíráte (influencery)? Někteří propagují úplně všechno a působí podle mě dost nevěrohodně.
Klíčová je důvěryhodnost pro cílovou skupinu. Ti, kteří propagují všechno, ji nemají. Nejlépe funguje propojení, které dává smysl, a nemusí to být ani typický influencer. Například letošní spojení Veroniky Sovadina Kašákové, perlových šperků Du Coeur a značky Bohemia Sekt Prestige mělo silnou logiku – propojilo prémiovost, poctivou ruční práci a lokální původ, které jsou společné jak šperkům, tak sektu. A dlouholetou tváří Bohemia Sektu byla v minulosti například modelka Tereza Maxová.

Co podle vás nejvíc rozhoduje o tom, že se víno prodává. Je to příběh, design, chuť, odrůda?
Záleží na tom, kde se zákazník nachází a co hledá. U vinaře na Moravě hraje roli atmosféra místa a příběh. Ale u regálu rozhoduje hlavně cena, etiketa a odrůda. Čeští zákazníci jsou hodně odrůdoví hledají Veltlín, Ryzlink, Chardonnay. Teprve pak řeší vinařství nebo značku.

Vstoupit do diskuse

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Čechům se zkrátí cesta do Tater. Slovensko otevřelo svůj nejdelší dálniční tunel

Akce Den otevřeného tunelu přilákala do Višňové davy zájemců. (21. prosince...

Silničáři na Slovensku otevřeli klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je i nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová silnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným...

Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65...

Ve věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Otevírací doba na Štědrý den: kdy a kde nakoupíte 24. prosince 2025

obchod vánoce výzdoba otvírací doba

Štědrý den je jeden z nejvýznamnějších svátků a otevírací dobu velkých obchodů o něm reguluje zákon. Otevřeno smějí mít jen dopoledne, mnozí obchodníci ale zavřou o něco dřív. Pro další naopak platí...

Sekt už není jen pro oslavy, pije se celý rok, říká šéf Bohemia Sektu

Ondřej Beránek, ředitel společnosti Bohemia Sekt

Spotřeba alkoholu klesá, tichá vína už několik let stagnují, ale bublinky naopak zažívají popularitu, a to nejen mezi ženami. Ondřej Beránek, ředitel společnosti Bohemia Sekt pro iDNES.cz vysvětluje,...

24. prosince 2025

Češi zkracují tuzemské zimní pobyty, dopřávají si kvalitní služby, zjistil průzkum

Ráno na vrcholu Klínovce po mrazivé noci (13. prosince 2022)

Zimní dovolenou v Česku plánuje v této sezoně 44 procent Čechů, což je meziročně o tři procentní body méně. V porovnání s loňskem také dovolenou zkrátí, a to o jeden den na šest dní. Podíl lidí,...

24. prosince 2025

O Vánocích domácnosti plýtvat nehodlají. Zbytky snědí nebo darují, tvrdí průzkumy

ilustrační snímek

České domácnosti se letos o Vánocích budou snažit omezit plýtvání potravinami. Téměř polovina lidí během svátků žádné jídlo nevyhodí a dalších 38 procent přiznává, že vyhodí maximálně desetinu....

24. prosince 2025

Otevírací doba obchodů na první vánoční svátek 25. prosince. Nakoupíte u rozvážkových služeb?

Ilustrační snímek

Boží hod vánoční nebo také První svátek vánoční připadá letos na čtvrtek. V žádném velkém obchodě si ale 25. prosince nenakoupíte a zavřených zůstane i mnoho z těch, kterým to zákon neukládá....

24. prosince 2025

Svíčky začínáme tvořit v létě. Mezi favority patří Perníček, říká podnikatelka

Podnikatelka Eva Vontrobová

S výrobou svíček začala neslyšící Eva Vontrobová před mnoha lety, kdy tvořila dárky pro rodinu. Tento koníček se nakonec proměnil v podnikání a dnes ve své rodinné dílně na jižní Moravě vyrábí...

24. prosince 2025

Sovětské Nintendo i hra proti socialistické morálce. Jak se sháněly dárky pro Husákovy děti

Premium
Najdete mezi předlistopadovými hračkami alespoň jednu věc, s níž jste si jako...

V Československu se o výrobu hraček snažila řada podniků. To ale neznamenalo, že všude vládl dostatek. Po čem prahly takzvané Husákovy děti?

24. prosince 2025

Nejkrásnější vánoční město Evropy drží laťku vysoko. Nasadilo i podvodního Santu

Velkolepé vánoční trhy v chorvatském Záhřebu (22. prosinec 2025)

Při spojení cestovní ruch a Chorvatsko se většině vybaví azurový Jadran a pláže, teď ale Záhřeb navlékl nový vánoční kabát, ba dokonce jeden z nejvkusnějších v Evropě. Záhřeb už totiž v minulosti...

23. prosince 2025

Barevní vojáčci i Trump ze dřeva. Cla zasáhla tradiční německou výroby louskáčků

Žena pracuje na výrobě ořechových louskáčků s motivem kovboje v továrně...

V malé dílně ukryté v kopcovité krajině Krušných hor ve východním Německu stojí v pozoru řady dřevěných vojáčků. Jejich červené kabáty se lesknou a čtvercové čelisti určené k louskání vlašských...

23. prosince 2025

V Elysejském paláci řádili zloději nádobí. Mezi podezřelými je zaměstnanec

Francouzští ministři opouštějí Elysejský palác po zasedání vlády věnovaném...

Tři muži čelí obvinění z krádeže vzácného nádobí používaného při státních recepcích a dalších akcích francouzského prezidentského paláce. Hodnota ukradených předmětů se odhaduje na 15 000 až 40 000...

23. prosince 2025

Jim Beam na rok zavírá svou palírnu v Kentucky. Chce investovat do provozu

Jim Beam (22. prosince 2025).

Výrobce oblíbeného bourbonu Jim Beam zastaví na celý rok 2026 výrobu ve své hlavní palírně v americkém státě Kentucky. Důvodem je i protekcionistická politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, na...

23. prosince 2025  14:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ryanair čelí v Itálii astronomické pokutě. Měl zneužívat dominantní postavení

Boeing 737 Max v barvách Ryanair

Letecká společnost Ryanair čelí v Itálii pokutě ve výši 255 milionů eur (asi 6 miliard korun) za zneužívání dominantního postavení vůči cestovním kancelářím. Irská firma označila rozhodnutí italského...

23. prosince 2025  12:56

Severokorejci pronikají na americký trh, Amazon zablokoval 1 800 žádostí o práci

Ilustrační snímek

Technologický gigant Amazon odhalil více než 1 800 žádostí o práci od podezřelých agentů ze Severní Koreje, kteří se snažili využít falešné identity k získání pracovních míst v IT oborech, upozornil...

23. prosince 2025  12:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.