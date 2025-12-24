Už několik let klesá konzumace alkoholu. Hodně se mluví o tom, že je to kvůli mladým, kteří už nepijí tolik jako dřív. Jak velký pokles vidíte?
Spotřeba alkoholu klesá napříč kategoriemi a jde o globální trend. U vín to ale není stejné ve všech segmentech. Tichá vína už pátým rokem klesají zhruba o čtyři až pět procent ročně. U sektů a šumivých vín jsme poslední roky viděli mírný růst, teď spíš stagnaci.
Zajímavě rostou perlivá vína. Prosinec ale tradičně rozhoduje o celém roce. Pokles tichých vín bych nesváděl primárně na mladé. Ve věku 18 až 25 let jsme ani my tichá vína příliš nepili. Mladí je nevnímají jako „cool“, vidí v nich nápoj rodičů. Vymezují se právě vůči bublinkami. A velký vliv má i prosecco, které zažívá celosvětový boom, v Česku možná ještě silnější.
I vy máte v portfoliu lehká perlivá vína. Je to cesta, jak oslovit mladší generaci?
Ano. Nechceme, aby značka Bohemia Sekt stárla spolu se svými věrnými spotřebiteli. Zkoušeli jsme různé kampaně, jak značku omlazovat, ale nejlépe zafungoval až Bohemia Sekt ICE uvedený v roce 2020. Je to produkt pro neformální, ideálně letní příležitosti, pije se s ledem z velkých sklenek. O rok později jsme přidali růžovou variantu Bohemia Sekt Ice PiNK! a letos jsme do tohoto „neformálního“ segmentu přidali Bohemia MINI plechovku perlivého vína 0,25 l, kterou si lidé mohou vzít „kdykoliv kamkoliv“.
Oslovili jste tím novou skupinu, nebo spíš rozšířili příležitosti pití pro stávající zákazníky?
Oslovujeme jak stejnou skupinu s novými příležitostmi konzumace šumivých a perlivých vín, tak novou, mladší cílovou skupinu, která si cestu k bublinkám zatím hledá. Už to není jen oslava, narozeniny nebo příchod nového roku. Ale povedlo se dostat naše bublinky do celého roku. To se nám daří měnit a na to jsem pyšný.
|
Češi jedli loni více masa i zeleniny, spotřeba alkoholu klesla. ČSÚ odhalil i další ukazatele
Jak se plechovky prosazují mezi zákazníky a jaký mají podíl na prodejích?
Maloobchodní trh perlivých vín roste v meziročním porovnání dvouciferným číslem a ještě rychleji roste právě část tohoto trhu tvořená perlivými víny v plechovkách. Je to typ balení, který byl velmi rychle spotřebiteli akceptován pro jeho praktičnost. Podíl těchto menších „konvenientních“ typů obalů již tvoří, podle retail audit Nilsen IQ, 30 procent prodejů kategorie perlivých vín.
Plechovky jsou současný trend, ale jak to technicky funguje, když vinaři běžně nemají plnicí linky?
Plechovky zpravidla plní specializované firmy jako službu. Vinař přiveze víno, oni ho naplní. Podobně fungují mobilní lahvovací linky u malých vinařů. A plechovka má spoustu výhod: je lehká, praktická a při správné recyklaci má menší ekologickou zátěž než sklo. I pivovary kvůli tomu odcházejí z PET láhví do plechu.
Často se říká, že bublinky pijí hlavně ženy. Je to pravda? A proč jim tolik chutnají?
Obecně platí, že bublinky jsou lehké, svěží, snadno pitelné a předvídatelné. Člověk ví, co dostane, chuť je velmi podobná napříč láhvemi a značkami. U tichého vína nikdy dopředu přesně nevíte, co přijde. To je jeden z důvodů, proč bublinky oslovují širokou skupinu žen. Muži si je často dají se ženským doprovodem, ale že by si parta chlapů dala v hospodě láhev sektu, to není typické, i když výjimky existují.
Roste ovšem i popularita nealkoholických bublinek. Čím to podle vás je?
Protože vizuálně i chuťově nabízejí podobný zážitek jako alkoholické bublinky. A lidé, kteří alkohol nechtějí nebo nemohou, kvůli řízení, zdraví nebo prostě preferencím, o nic nepřijdou. Nabízíme proto nealko varianty všude tam, kde nabízíme ty klasické.
|
Obliba prosecca v Česku stále roste, loni se dovezlo 17,5 milionu lahví
Zůstanu ještě u nealka vína. Jeho chuť se za poslední deset let výrazně zlepšila. Čím to je?
Je to hlavně technologií. U tichých vín obor udělal obrovský pokrok. Dnes jsou nealko vína dobře pitelná, zejména bílá a růžová. U tichého vína je alkohol hlavní nositel chuti, takže když se odebere, je to složitější než u šumivých, kde chuť zachrání CO₂. Nejtěžší je to u červených vín, která jsou více chuťově „závislá“ na alkoholu a taninech, které odalkoholizace odstraní.
Zjednodušuje se nejen chuť a styl vín, ale i design. Jak se v tom orientují zákazníci?
Máme dvě skupiny. Menší skupinu fajnšmekrů, kteří jdou do hloubky, a většinu lidí, kteří chtějí víno nekomplikované. A u regálu rozhoduje impuls. Nejčastěji cena, pak etiketa. Značky používají jednoduché symboly – u nás je to např. motýl, jinde ptáčci nebo zvířata. Zákazník tak rychle najde „to svoje“. Ve světě je to běžné dlouho, ale u nás se to začalo více prosazovat až po vstupu do EU.
Mění se i způsob komunikace. Dokáže konzervativní vinařství fungovat na sociálních sítích, třeba na TikToku? Má to vliv na spotřebu a prodeje?
Ano a je to nutnost. Každá generace má dnes úplně jiný mediální svět. Starší drží televize, mladší jsou na YouTubu, Instagramu či TikToku. Pokud tam nejsme, mineme je. Mediální mix je dnes mnohem širší a marketing výrazně složitější než dřív. Velkou roli hrají také influenceři.
|
Pivovary v Česku zvýšily produkci. Pomohl jim vývoz i rostoucí obliba nealka
Jak je vybíráte (influencery)? Někteří propagují úplně všechno a působí podle mě dost nevěrohodně.
Klíčová je důvěryhodnost pro cílovou skupinu. Ti, kteří propagují všechno, ji nemají. Nejlépe funguje propojení, které dává smysl, a nemusí to být ani typický influencer. Například letošní spojení Veroniky Sovadina Kašákové, perlových šperků Du Coeur a značky Bohemia Sekt Prestige mělo silnou logiku – propojilo prémiovost, poctivou ruční práci a lokální původ, které jsou společné jak šperkům, tak sektu. A dlouholetou tváří Bohemia Sektu byla v minulosti například modelka Tereza Maxová.
Co podle vás nejvíc rozhoduje o tom, že se víno prodává. Je to příběh, design, chuť, odrůda?
Záleží na tom, kde se zákazník nachází a co hledá. U vinaře na Moravě hraje roli atmosféra místa a příběh. Ale u regálu rozhoduje hlavně cena, etiketa a odrůda. Čeští zákazníci jsou hodně odrůdoví hledají Veltlín, Ryzlink, Chardonnay. Teprve pak řeší vinařství nebo značku.