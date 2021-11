Písařík zaútočil na všechny kolem. Za chyby však odpovídá hlavně on sám

Chyby však Písařík během svého proslovu našel jen u jiných. Obvinil financující banky, že mu zarazily peníze na další činnost, dodavatele poslední instance, že bývalým klientům skupiny Bohemia Energy nyní dodávají dráže, než je nutné.



Vedle nejisté situace na trzích a prudkého vzestupu cen energie je na vině prý také stát a regulátor, tvrdí Písařík. Nynější situace podle něj navíc využijí právníci a další experti, kteří se jako supi vrhnou na bezradné klienty.

Byl to možná poslední Písaříkův pokus zachovat si před Čechy tvář. Na lidi, kteří se na energetickém trhu dlouhodobě pohybují, to však muselo působit přinejmenším směšně. „Bojovali jsme do poslední chvíle, abychom mohli našim klientům dál dodávat energii,“ tvrdí zakladatel Bohemia Energy.

Po nárůstu burzovních cen prý firmy ze skupiny využívaly nerozděleného zisku z předchozích let, aby nakupovaly energii pro své zákazníky. Zároveň prý odprodávaly nakoupené kontrakty na vzdálenější roky, aby mohly nakoupit energii na aktuální spotřebu. Jenže ani to podle něj nestačilo. Byly potřeba peníze zvenčí.

Bohemia Energy měla k dispozici dvoumiliardový úvěr se splatností v dubnu 2022. „Už v červenci jsme začali jednat s klubem financujících bank, aby navýšily provozní financování. Zpočátku se zdálo, že to nebude problém. Ale 12. října přišlo na jednání pětadvacet bankéřů z různých bank a sdělili nám, že nám úvěry neprodlouží. A ať vrátíme, co máme načerpáno,“ říká Písařík.

Je dost možné, že bankéřům došla trpělivost. A považovali strategii Písaříkových firem – tedy nakupovat podstatnou část energie pro své zákazníky až na poslední chvíli – za příliš riskantní. O tom, že Bohemia Energy neměla nakoupený dostatek energie pro své zákazníky, se spekulovalo delší dobu. A byl to i jeden z důvodů, proč se firma pokusila těsně před svým pádem převést klienty na „spotové“ tarify.

Obrana útokem

Podle informací MF DNES byl klub složen z trojice hlavních bank – ČSOB, UniCredit Bank a slovenské Všeobecné úverové banky. Samy banky to však nechtějí komentovat. „Některé banky jsou po covidu trochu benevolentnější a možná by dokázaly občas zamhouřit oko. Ale tady bylo zcela nezvládnuté řízení rizika ze strany Bohemia Energy,“ říká zdroj z bankovních kruhů, který nechtěl být jmenován.

„Všeobecně banky chtějí, aby dodavatelé energií nakupovali průběžně, zajišťovali se. Banky to evidentně chtěly v červenci stejně jako 12. října,“ uvedl podnikatel v energetice Jan Palaščák, který Písaříkovi před třemi lety prodal svou firmu Amper Market. Všechno, včetně pondělních Písaříkových vyjádření, tak naznačuje, že Bohemia Energy lepila díry na poslední chvíli.

Písařík, který se před necelým měsícem zbavil stovek tisíc klientů, navíc včera začal napadat „nouzové“ dodavatele. Tedy pětici dodavatelů, kteří se podle zákona bezprizorných klientů ujali. „Institut dodavatele poslední instance selhal,“ prohlašoval Písařík. Prý si účtují nesmyslně vysoké ceny.

„Bohemia Energy zklamala stovky tisíc lidí, kteří s nimi podepsali smlouvy. Vypověděla je v nejhorší možný okamžik – tedy v době extrémně vysokých cen energií a před topnou sezonou. Nechala své zákazníky na holičkách a nyní kritizuje to, že všichni ostatní dělají, co mohou, aby se o ně postarali. Naše ceny v režimu dodavatele poslední instance jsou podle legislativy a kontrolovány Energetickým regulačním úřadem,“ říká mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Podobně reagoval mluvčí innogy Martin Chalupský. „Dodáváme za ceny, které odpovídají nákupním cenám na velkoobchodních trzích, které ve chvíli, kdy Bohemia Energy ukončila dodávky, byly na letošních maximech. Ceny kalkulujeme podle aktuálního vývoje na trzích a od počátku režimu dodavatele poslední instance jsme je už několikrát snížili, protože v posledních týdnech cena mírně klesala,“ uvedl Chalupský.

Ceny za dodávky v nouzovém režimu se od běžných nabídek liší tím, že dodavatel poslední instance musí na trhu nakupovat jiným způsobem. Při srovnání nelze vycházet z celoročních kontraktů, ale z jiných, krátkodobějších dodávek, které jsou na burze obvykle dražší.

„Museli jsme opatřit elektřinu pro 374 tisíc nových odběratelů, se kterými jsme nepočítali. Abychom jim mohli garantovat jasné ceny, tak jsme zvolili strategii, kterou máme léty osvědčenou a která je pro zákazníky výhodná, a nakoupili jsme jim elektřinu na zbytek měsíce dopředu,“ říká Gazdík z ČEZ.

Určité logické nesrovnalosti obsahovala i další Písaříkova vyjádření. Na jednu stranu obviňoval dodavatele poslední instance, že ještě nestihli informovat všechny zákazníky. O pár minut později však mluvil o tom, že vystavení konečné faktury s přeplatkem nebo nedoplatkem od Bohemia Energy zabere čas do konce roku, protože není jednoduché informovat takový počet zákazníků naráz.

V jednom má však Písařík pravdu. Trh se po pádu jeho skupiny změní. „S koncem Bohemia Energy odešel vyzyvatel trhu. Šetřili nejen naši zákazníci, ale všichni,“ říká Písařík. Největší alternativní dodavatel skutečně dokázal přinutit velké firmy reagovat, aby jejich nabídky zůstaly konkurenceschopné. Taková síla teď bude chybět.

Na druhou stranu, možná se budou nyní dodavatelé držet konzervativnějších strategií, aby je turbulence na trhu nedovedly ke krachu. Kdyby strategie, kterou Bohemia Energy vyzdvihuje, fungovala, tak by tu Bohemia Energy ještě byla.