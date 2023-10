Od pádu Bohemia Energy uplynuly dva roky. Prověřil dodavatele, změnil zákazníky

Poprvé v historii během jediného dne v říjnu 2021 nuceně změnilo dodavatele elektřiny přes 600 tisíc zákazníků. Většina z nich poprvé slyšela výraz „dodavatel poslední instance“, u kterého se nečekaně a za ne vždy výhodných podmínek ocitla.

Pro některé bylo novinkou i to, že za jejich potížemi stojí miliardář Jiří Písařík, který podle časopisu Forbes patřil před pádem své Bohemia Energy společně s manželkou Hanou do první čtyřicítky nejbohatších Čechů. Dravost a spekulace na burze s elektřinou se mu nevyplatily, Písařík svůj byznys zavřel dříve, než by došlo k faktickému krachu jeho firmy a poté se rychle stáhl do ústraní. Stále mu však patří mnoho nemovitostní, má i podíly v několika málo firmách.

„Krach Bohemia Energy byl poučením pro všechny: pro dodavatele, pro legislativce i pro zákazníky. Dodavatelé se začali více zajišťovat, což jim legislativa v připravované novele energetického zákona bude rovnou ukládat ve formě nového indexu zajištění dodávky, spolu s dalšími opatřeními na zvýšenou ochranu spotřebitele. A zákazníci si začali více považovat zavedených značek a kvality servisu, nejen nízkých cen,“ vysvětluje Jiří Gavor, výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií.

Bezpečné dodávky nejsou samozřejmost

Podle Michala Macenauera ředitele strategie poradenské společnosti EGÚ Brno byl pád Bohemia Energy způsoben souběhem nákupní strategie orientované na krátkodobé trhy, což bylo delší dobu výhodné, s energetickou cenovou krizí, způsobenou přípravou Ruska na agresi a následnou ruskou válkou. Podobné problémy v nejbližších několika letech u významných obchodníků neočekává.

„Od té doby se změnil trend růstu ceny energií v pokles, který bude s kolísáním pokračovat několik let, a především: ostatní obchodníci byli důrazně varováni před obchodní taktikou podobnou té Bohemia Energy,“ dodává.

Také podle Pavla Grochála, mluvčího společnosti Innogy, krach dodavatelů energií, k němuž došlo před dvěma lety, způsobil, že cena přestala být u zákazníků jediným kritériem. „I mnozí odvážnější zákazníci si uvědomili, že bezpečná dodávka není samozřejmost, jak si do té doby mysleli. Začali proto více hodnotit dodavatele energií z hlediska stability a spolehlivosti,“ dodává. To se odrazilo na nárůstu počtu zákazníků innogy o více než dvě stě tisíc za poslední dva roky.

Zastavení dodávek plynu z Ruska tento trend ještě posílilo. Lidé se ve velkém začali obracet stabilní dodavatele se silným zázemím. „Enormní nápor zákazníků jsme zvládli. Drtivá většina klientů, kteří k nám od Bohemia Energy přešli, konkrétně kolem 93 procent, oceňuje naši stabilitu a zůstávají u nás i poté, co jim fixace skončila,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Z průzkumů zákaznické spokojenosti ČEZ vyplývá, že i když cena stále zůstává hlavním kritériem pro doporučení dodavatele jiným lidem, významnou roli u zákazníků hraje spolehlivost dodavatele, férovost přístupu a právě jeho stabilita. Přes sedmdesát procent zákazníků, kteří ze z režimu DPI na podzim 2021 rozhodli přejít na standardní smlouvu k ČEZ, zvolilo dvou- nebo tříleté fixace.

Odborníci upozorňují, že při výběru dodavatele je třeba si dávat pozor i do budoucna. Každá nestandardní situace je totiž novou příležitostí pro energošmejdy. „Viděli jsme to loni, kdy někteří dodavatelé při růstu cen násilně migrovali zákazníky z fixací na nevýhodné spotové produkty. Viděli jsme to letos, kdy lidem vyhrožovali, že nebudou mít zastropované ceny, když jim nepodepíšou falešné dokumenty, které ve skutečnosti byly převodem k jinému dodavateli,“ upozorňuje Kadlec. Zmiňuje i dodavatele fotovoltaik, kteří vybrali od domácností miliony na zálohách, ale instalace nikdy nedodali.

„A nepochybuji o tom, že se energošmejdi objeví i příští rok, například v souvislosti s ukončením vládních stropů,“ uzavírá šéf ČEZ Prodej.