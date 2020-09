Boeing MAX možná vzlétne ještě letos. Úpravy ale nestačí, tvrdí inženýři

„Poprvé za rok a půl mohu říci, že je na dohled konec práce kolem letadel Max,“ řekl v pátek agentuře Reuters šéf EASA Patrick Ky. EASA podle něj předpokládá, že zruší svůj zákaz provozu letadel Max nedlouho po americkém úřadu FAA, pravděpodobně v listopadu. Ky nicméně upozornil, že povolení na státních úrovních, která jednotlivé aerolinky potřebují k obnovení provozu letadel Max v Evropě, by si mohla vyžádat o něco více času.



Odborová organizace zastupující inženýry FAA, kteří dohlížejí na úpravu uzemněného letadla, ale říká, že opravy letadla, které navrhla americká vláda, nejsou dostatečné. Požaduje se revize kokpitu, další úprava letového systému a přidání ochranných prvků pro větší bezpečnost odstaveného letadla, informuje Bloomberg.



Odboráři uvedli, že odstavený Max musí dodržovat přísnější normy. Vzhledem k tomu, že letadlo dřívější verze letadla vznikly už před lety, nebylo nutné, aby části jeho konstrukce splňovaly nejnovější bezpečnostní požadavky. Podle odborářů jsou navrhované opravy dopravního letounu rozsáhlé a měly by platit nejaktuálnější předpisy. Vyzývají proto Boeing, aby přidali do letadla další ochranné prvky.

Vylepšení systému i jiná hmotnost

FAA navrhla několik změn v letadle po dvou haváriích, při nichž zahynulo 346 lidí. Mezi změny patří úprava systému, který by snížil rizika, že letadlo přestane správně fungovat. Agentura rovněž navrhuje rozsáhlé dodatečné revize letadla, například vylepšený počítačový systém, který by dokázal informace o letu zálohovat a stroj by tak učinil spolehlivějším.



FAA může nařídit opravu systému až poté, co vezme v potaz připomínky od spotřebitelů, kteří bez rozsáhlých kontrol od inženýrů odmítají Max používat. V současné době je připomínek více než dvě stovky. Jak dlouhá a finančně náročná oprava bude, není jasné, do této doby trvala původní navrhovaná úprava více než rok.

Připomínky od řídících letového provozu obsahují pět zásadních doporučení. Pohybují se od relativně malých změn v nouzových postupech po výzvu k rozsáhlejší revizi výstražného systému kokpitu letadla. „Varování o chybách stále oznamuje pouze jen jeden senzor a pilota může snadno zmást. Letadlo v této podobě není v souladu s předpisy FAA a to by mohlo vést k velkým potížím,“ uvádí NATCA.

„K revizi procesů FAA je zjevně zapotřebí více opatření, aby bylo možné přesně posoudit konstrukci letounu a regulovat ji ve veřejném zájmu,“ uvedl Curtis Ewbank, který byl jedním z vyšetřovatelů fatálních nehod. Podle Ewbanka by měl Boeing vylepšit varovné systémy letadla a měl by se provést širší přezkum toho, jak piloti reagují na mimořádné události. Podobné požadavky má i Evropská agentura pro bezpečnost letectví.



Podle Roberta Bogashe, který taktéž obě nehody vyšetřoval, by se měly řešit jednodušší změny v letadle, jako je omezení jeho hmotnosti a vyvážení. Podle něj mohou malé zásahy dosáhnout stejného výsledku s ještě menším rizikem než rozsáhlý automatizovaný systém.



„Osobně nikdo z nás nechce další nehodu 737. Zasvětili jsme svou kariéru tomuto pozoruhodnému letounu a mé návrhy a komentáře jsou zaměřeny na zajištění toho, aby výsledek tohoto prodlouženého uzemnění byl co nejúčinnější,“ říká vyšetřovatel Bogash.