Na jaře letošního roku čelila CK Blue Style stížnostem cestujících, kteří zažili několikanásobné změny letů během týdenní dovolené v egyptském letovisku Marsa Alam. Některé spoje měly několikahodinové zpoždění a klienti strávili hodiny na letišti bez informací, přičemž změny v časech odletu a dopravci se objevovaly hlavně online.

Cestovní kancelář proto ke konci března ukončila spolupráci s ukrajinskou společností Skyline Express Airlines, která pro ni zajišťovala část letů od loňského podzimu. Důvodem byly opakované problémy s kvalitou služeb, nespolehlivostí i nedodržováním smluvních závazků včetně kompenzací za zpoždění. Ukrajinského dopravce nahradily zpět české Smartwings a nově také rumunská společnost Hellojets, která vznikla v roce 2021.

Nový partner, nový standard

Právě Hellojets se stal klíčovým partnerem Blue Style pro zavedení nového konceptu letecké přepravy pod názvem Blů Class. Do provozu celkem nasadí pět letadel. Tři modernizovaná letadla Boeing 737-800 s novým interiérem a pohodlnějšími sedadly a dva Airbusy A320. Z toho jedno letadlo bude vždy záložní.

„V roce 2025 se naše flotila rozroste na osm letadel. Tento významný nárůst nám umožní rozšířit naši leteckou síť a zlepšit naši schopnost nabízet efektivní a pohodlné cestování našim cenným leteckým partnerům a cestujícím,“ uvedl generální ředitel Hellojets Tudor Constatinescu.

První spoj vyrazí do Egypta 31. května, následně bude Blů Class dostupný i na letech do Tuniska a částečně do Bulharska.

„V roce 2025 se tento koncept rozšíří na všechny lety Blue Style do Tuniska a Egypta z Prahy, Brna a Ostravy. Do Bulharska budou lety s Hellojets zatím vypravovány pouze z Prahy,“ uvedl Imed Jeddai, generální ředitel CK Blue Style.

Komfort od nástupu až po přistání

Blů Class, jehož koncept vznikal téměř dva roky, slibuje pohodlnější cestování už od nástupu na letišti. Klienti mohou využít online odbavení, vybrat si sedadlo z domova a využít samoobslužné odbavení zavazadel. Na palubě poznají nový standard díky přepracovanému interiéru, doplňkovým službám a maskotu Blů, který zdobí letadla Hellojets spolu s výrazným logem Blue Style.

„Kvalita sedaček opravdu hodně ovlivňuje vnímané pohodlí z cesty. Přece jen v nich cestující stráví několik hodin,“ upřesňuje Lenka Pátek, expertka na cestování a obchodní ředitelka CK Blue Style.

Součástí služeb jsou například omalovánky pro děti, časopisy, dárkové balíčky pro oslavence nebo láhev sektu pro novomanžele. Na kvalitu služeb dohlíží i speciální manažerka letecké přepravy CK Blue Style, která je v kontaktu s posádkami i dopravcem.

Letní dovolené zůstávají pro česká letiště klíčovým segmentem. V roce 2024 tvořily téměř 29 procent veškerého leteckého provozu. CK Blue Style přepravila půl milionu klientů, tedy zhruba pětinu všech Čechů, kteří letěli na dovolenou se čtyřmi a více noclehy.

Letiště Praha očekává, že Hellojets v rámci charterových letů do konce roku odbaví více než tisíc spojů.