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Bludný kruh chudoby. Stres z přežívání blokuje správná životní rozhodnutí, říká vědkyně

Pavla Matějů
  12:12

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Julie Chytilová | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Vypadá to na šikanu mladých dospělých. Právě jim jsou ostatní lidé nejméně ochotni pomáhat, a naopak dokonce připraveni škodit. I pro ekonomku Julii Chytilovou, která zkoumá, podle čeho a jak se lidé rozhodují a chovají, je takový závěr jednoho projektu jejího týmu přinejmenším překvapivý.

Díky jinému výzkumu se zase docentka z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK a Ekonomického ústavu AV ČR dozvěděla, že za chudobu si leckdy nemůže člověk sám, nýbrž tíživá situace, že když zchudneme, přibývá mezi námi podvodníků, i to, že nesnášenlivost mezi skupinami se šíří teprve pod vlivem ostatních…

Co aktuálně zkoumáte?
Běží několik projektů. Jeden se zabývá diskriminací podle věku. Hodně často se v posledních letech mluví o velkých mezigeneračních tenzích a o tom, že politici méně slyší a reagují na názory a potřeby mladších lidí, jako je vzdělávání, dostupnost bydlení, ochrana planety a globální oteplování a tak dále. Standardním vysvětlením je, že populace stárne a starší více chodí k volbám. Proto aby politici získali jejich hlasy, zaměřují se na témata, jež jsou důležitá pro starší lidi. My ale v České republice a v USA studujeme, zda nejde navíc ještě o diskriminaci mladých.

Hodně mě překvapila diskriminace mladých dospělých. To, jak je negativně vnímají ve všech stereotypech, co měříme, mě opravdu zaskočilo.

doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.behaviorální ekonomka

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