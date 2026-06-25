Zprávy o prozatímní dohodě a uvolnění napětí mezi USA a Íránem spustily na komoditních burzách citelný pokles cen. Aktuální referenční cena zemního plynu na klíčovém nizozemském uzlu TTF se v případě kontraktů na nejbližší měsíc pohybuje kolem 42 eur za megawatthodinu (cca 1 015 Kč/MWh). Pro srovnání, dlouhodobé roční kontrakty pro český trh na pražské burze PXE jsou o něco níže, aktuálně kolem 37 až 38 eur za megawatthodinu.
Současná trajektorie je jen mírně lepší než v roce 2021, který byl z pohledu nízkého stavu zásobníků velmi problematický.