Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Plyn z Kataru se vrací na trh. Burza zlevňuje, zákazníci si počkají

Dáša Hyklová
Premium

Na přelomu února a března 2026 Katar v reakci na íránské útoky a napětí v regionu zcela zastavil svou produkci zkapalněného plynu (LNG). Po dohodách o prozatímním příměří státní gigant QatarEnergy připravuje flotilu tankerů a zahajuje postupné obnovování výroby LNG. (24. června 2026) | foto: Getty Images

Situace na trzích s plynem a elektřinou se po dohodě Spojených států s Íránem na ukončení konfliktu na Blízkém východě zklidnila. Z cen postupně začala mizet takzvaná riziková přirážka. Brzké zlevňování ceníků se však nekoná. Tenze ohledně dalšího vývoje přetrvávají, dodavatelé mají navíc již nakoupeno. Aktuálně řeší naplňování zásobníků před další sezonou.

Zprávy o prozatímní dohodě a uvolnění napětí mezi USA a Íránem spustily na komoditních burzách citelný pokles cen. Aktuální referenční cena zemního plynu na klíčovém nizozemském uzlu TTF se v případě kontraktů na nejbližší měsíc pohybuje kolem 42 eur za megawatthodinu (cca 1 015 Kč/MWh). Pro srovnání, dlouhodobé roční kontrakty pro český trh na pražské burze PXE jsou o něco níže, aktuálně kolem 37 až 38 eur za megawatthodinu.

Současná trajektorie je jen mírně lepší než v roce 2021, který byl z pohledu nízkého stavu zásobníků velmi problematický.

analytik o tempu plnění

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Navštívili jsme slovinské supermarkety. Kolik stojí nákup na severu i u Jadranu?

Slovinsko Maribor Ceny Lidl

Slovinsko není jen moře a horské výhledy, ale i běžné nákupy, které mohou Čechy příjemně či nepříjemně překvapit. Podívali jsme se do obchodů Lidl a Spar v Mariboru nedaleko rakouských hranic....

Co nepatří na palubu letadla. Nejdražší zabavená věc stála 400 tisíc korun

Zabavené předměty na letišti (17. června 2026)

S nástupem hlavní letní sezony míří na letiště víc cestujících a přibývá i chyb při odbavení. Na Letišti Václava Havla končí v boxech zabavených předmětů nože, obranné spreje, repliky zbraní i...

Lidl ve Stromovce otevřel terasu s občerstvením. Se slevou pivo přijde na 23 korun

Součástí Lidl Letní terasy je odpočinkové místo. (18. června 2026)

Lidl se pouští do nového byznysu. V pražské Stromovce otevřel první letní terasu, kde láká hlavně na nižší ceny. Držitelé aplikace Lidl Plus si tu dají půllitr čepovaného piva Argus za 23 korun, malé...

Plukovník zůstává, vše ostatní je nové. KFC mění logo, provozovny i menu

KFC zároveň přichází s aktualizovaným menu, které zahrnuje řadu pokrmů bez...

Řetězec rychlého občerstvení KFC představil kompletní proměnu značky. Zahrnuje nejen aktualizaci loga, typografie, ale i interiérů restaurací, obalů nebo designu aplikace. Změny se tento měsíc...

Šok z Volkswagenu: po milionu aut zkrouhne výrobu o další statisíce vozidel

Původní tepelná elektrárna Volkswagenu v německém Wolfsburgu (Ilustrační snímek)

Situace automobilového koncernu Volkswagen je napjatá a náročná, řekl ve čtvrtek na výroční valné hromadě šéf firmy Oliver Blume. Dodal také, že se obecné podmínky v automobilovém odvětví letos znovu...

Traficon MINI je moderní prodejna, kde se neztratíte a najdete své oblíbené produkty

Advertorial
Pražská prodejna Traficon v ulici Chelčického

Ne každý obchodní prostor má odpovídající velikost pro standardní prodejní koncept. Jenže mnohé menší prodejny jsou na atraktivních místech a dokážou obsloužit velké množství zákazníků. Proto...

25. června 2026

Velká očekávání, slabá realita. Hotely hlásí během mistrovství prázdné pokoje

Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13....

Miliardové příjmy z cestovního ruchu, přeplněné hotely i restaurace. Taková byla očekávání pořadatelských zemí ještě krátce před začátkem letošního fotbalového mistrovství světa. Realita je však...

25. června 2026

Plyn z Kataru se vrací na trh. Burza zlevňuje, zákazníci si počkají

Premium
Na přelomu února a března 2026 Katar v reakci na íránské útoky a napětí v...

Situace na trzích s plynem a elektřinou se po dohodě Spojených států s Íránem na ukončení konfliktu na Blízkém východě zklidnila. Z cen postupně začala mizet takzvaná riziková přirážka. Brzké...

25. června 2026

Čína posiluje vliv. Díky jüanu získává stále větší kontrolu nad světovým obchodem

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili...

Čína se snaží oslabit dominantní postavení amerického dolaru ve světové ekonomice. Díky rostoucímu využívání jüanu a alternativních platebních systémů mohou země jako Írán nebo Rusko snáze obcházet...

24. června 2026

Deset let po brexitu. Británie stále doplácí na odchod z EU, tvrdí ekonomové

Británie se připravuje na odchod z Evropské unie. (27. ledna 2020)

Od referenda o vystoupení Velké Británie z Evropské unie uplynulo deset let. Brexit, který měl podle tehdejších zastánců Spojenému království přinést větší prosperitu i svobodnější obchod, podle...

24. června 2026

Horkovod z Dukovan zafixuje teplo na dnešních cenách, plynové kotelny postupně skončí

Jaderná elektrárna Dukovany

Stabilní cenou tepla pro Brňany argumentují příznivci více než dvacetimiliardové investice do horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany. Ve středu však vůbec poprvé městská firma Teplárny Brno, která...

24. června 2026  16:23

Spouští se centrální evidence psů. Chovatelé si připlatí, hrozí jim vysoké pokuty

ilustrační snímek

Od 1. července 2026 začne platit povinnost chovatelů registrovat své psy v centrální evidenci. Pokud tak neudělají, hrozí jim pokuta až 50 tisíc korun, pokud by šlo o právnickou osobu tak až 300...

24. června 2026  15:24

Britská energetická síť je pod tlakem. Úřad varoval před nedostatkem elektřiny

Cestující na britské železnici míjejí informační tabuli s varováním před...

Velká Británie vydala neobvyklé letní varování před napjatou situací v dodávkách elektřiny. Provozovatel britské přenosové soustavy National Energy System Operator (NESO) upozornil, že ve středu...

24. června 2026  14:22

Některé zboží si teď raději neobjednávejte. Ve výdejních boxech mu hrozí zkáza

Boxy na zásilky v ulicích Olomouce.

Potravinářská komora ČR varuje před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V samoobslužných boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů Celsia a hrozí...

24. června 2026  13:09

Penny Market dostal maximální pokutu za špatné slevy. Není to první prohřešek

ilustrační snímek

Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce (ČOI) maximální pokutu pět milionů korun za to, že opakovaně nesprávně určoval slevy na různé druhy prodávaných produktů. Mluvčí Penny...

24. června 2026  12:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Z Přemyšle přes Česko do Frankfurtu. Leo Express spouští vlak napříč Evropou

Ilustrační snímek

Dopravce Leo Express od čtvrtka spustí nové mezinárodní spojení mezi německým Frankfurtem, Prahou, Bohumínem a polským městem Přemyšl. Kvůli čekání na povolení v Polsku zatím úsek mezi Bohumínem a...

24. června 2026  11:40

ČEZ vytvořil dceřinou ČEZ Energy, jejím ředitelem se stal Pavel Cyrani

Místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani (vlevo) a předseda představenstva...

Energetická společnost ČEZ vytvořila dceřinou firmu ČEZ Energy, do které vyčlení nevýrobní činnosti a nabídne ji k prodeji investorům. Generálním ředitelem nové ČEZ Energy se stal Pavel Cyrani,...

24. června 2026  10:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.