Blackoutu se stoprocentně nelze vyhnout, i kvůli importu elektřiny, říká expert

„Dobře zafungovaly systémy pro eliminaci celonárodního blackoutu a z pohledu několika dní se na to budeme dívat jako na nepříjemný výpadek,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz Jiří Matoušek, marketingový ředitel a člen představenstva společnosti Centropol.

V souvislosti s výpadkem elektřiny v Praze a dalších částí Česka, které se ocitly bez proudu, můžete popsat, co se vlastně stalo?

Porucha se týká páteřní sítě na VVN a tedy jde o přenosovou soustavu ČEPS. Ta zajišťuje přenos elektřiny do velkých rozvoden po celé ČR. Elektřina v tuto chvíli není dodávána (rozhovor vznikal 4. července ve 13 hodin, pozn. redakce) na podstatné části území od Ústí nad Labem přes Prahu až po Olomoucký kraj. To znamená, že jde o rozsáhlý výpadek.

Na začátku to vypadalo jako výpadek velké části Prahy a to kvůli rozvodně v Chodově, která je velká. V tuto chvíli už je to záležitost přenosové soustavy, takže to není lokální, ale národní.

Postupná obnova bude trvat v řádu spíše krátkých hodin, nebude to dramatické. Dneska navíc není žádné extrémní počasí.

Je patrné, že velmi dobře zafungovalo řízení soustav pro eliminaci celonárodního blackoutu.

Jsou známy již důvody, proč k tomu došlo?

Nejspíše jen omezené množství lidí v ČEPS zná příčinu a ČEPS se k tomu bezpochyby vyjádří a z pohledu několika dní se na to budeme dívat jen jako na nepříjemný výpadek. Ale budeme schopni popsat příčiny. Momentálně neumíme říci, zda je výpadek technického rázu, anebo se jedná o problém s poklesem napětí. Je dost možné, že to je spíše ta první možnost.

Jak rychle je část soustavy, která vypadla, schopna najet na dřívější provoz?

Z pohledu celorepublikového se v zásadě bavíme o desítkách minut, případně krátkých hodin. Nejdříve se zajistí, aby nedošlo k řetězovému efektu. To znamená, že se ošetří dodávka proudu, aby se mimo inkriminované oblasti eliminovalo šíření dál, na další území republiky. Následně dochází k postupné obnově dodávky elektřiny, technická příčina je opravena. Z pohledu současného výpadku jej možná budeme hodnotit jako relativně běžné. Kdyby došlo k něčemu velkému, tak bychom měli drtivou většinu republiky bez elektřiny.

Kritická infrastruktura při výpadku aktivuje plány pro takové situace připravené. To znamená, že například ve všech dotčených nemocnicích jsou okamžitě aktivovány záložní agregáty, které elektřinu vyrábí pro potřebu nemocnice.

V případě rozsáhlého výpadku existuje přesně stanovený plán obnovy dodávky elektřiny do sítě. Jsou definovány klíčové zdroje výroby elektřiny, které nepotřebují pro svůj start elektrickou energii. Tedy se jedná například o vodní elektrárny. Ty jsou po páteřní síti schopny dodat napětí do dalších elektráren, které pak postupně zapojí všechny definované výrobní zdroje. Dá se tedy říci, že elektrárny dodají napětí nejprve dalším elektrárnám, aby ty pak byly schopny elektřinu dodávat do přenosové soustavy, do distribuční soustavy a nakonec ke spotřebitelům.

Opakovaně jsme slyšeli, že česká přenosová soustava je vůči blackoutu odolná. Jaká je tedy skutečnost?

Česká republika si doposud zachovala dvě klíčové výhody, díky kterým je riziko blackoutu dramaticky nižší ve srovnání s jinými evropskými státy. První výhodou je struktura výroby elektřiny vysoce ve prospěch dobře řiditelných zdrojů a to jsou uhelné a jaderné elektrárny každý zdroj po 40 procentech, výroba elektřiny ze zemního plynu představuje zhruba šest procent.

Instalovaný výkon solárních elektráren sice rychle roste, ale na výrobě elektřiny se podílí méně než dvěma procenty! Oproti tomu ve Španělsku dodávají solární elektrárny 17 procent a větrné elektrárny 23 procent elektřiny. Dohromady se tyto hůře řiditelné a na počasí závislé zdroje podílí na dodávkách elektřiny ve Španělsku čtyřiceti procenty.

Druhou výhodou pro Českou republiku je robustní přenosová a distribuční soustava, kterou můžeme řadit mezi nejbezpečnější na světě. Jak je vidět, riziku blackoutu se stoprocentně nelze vyhnout ani u nás, a to kvůli importu ze sousední země či z jiných důvodů. Pravděpodobnost totálního blackoutu v Česku je ale obecně výrazně nižší než ve státech s rychle rostoucím podílem výroby z obnovitelných zdrojů, který klade výrazně vyšší technické i lidské nároky na řízení. Důležitý je také existující plán obnovy po výpadku.

V případě masivního výpadku například v sousedním Německu budeme mít samozřejmě velmi krátkou dobu na reakci. A musím bohužel potvrdit, že částečnému výpadku se pak spíše nevyhneme. Propojené soustavy napříč Evropou poskytují benefity, ale také s sebou nesou rizika.