Podle Asociace pro elektronickou komerci (APEK) se obrat e-shopů v letošní vánoční sezoně může pohybovat mezi 73,5 a 77 miliardami korun, což je o pět až deset procent více než loni.
„Vánoce jsou klíčovou částí sezony, z trhu cítíme optimismus a zájem spotřebitelů nakupovat. Vánoční nákupy začínají už v říjnu a tvoří přibližně třetinu celoročních tržeb e-shopů,“ říká výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.
Letošní sezona přináší i větší využití umělé inteligence. Kromě tvorby obsahu, zákaznické podpory a online marketingu se AI využívá i pro cenotvorbu.