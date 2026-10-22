Kdy je Black Friday 2026 a jaké slevy čekat?
Hlavní celosvětový svátek konzumu tradičně navazuje na americký Den díkůvzdání a letos proběhne v pátek 27. listopadu 2026. Na něj hned v pondělí 30. listopadu naváže takzvaný Cyber Monday, zaměřený na doprodeje elektroniky.
Na českém trhu se však z jediného dne stal celoměsíční fenomén. Obchodníci jako Notino, Alza a další spouštějí akce pod názvy Black Week či Black November v několika vlnách již od poloviny listopadu.
I když prodejci lákají na masivní výprodeje, na čem lze skutečně ušetřit nejvíce?
- Elektronika a domácí spotřebiče: Výhodné bývají nákupy starších generací chytrých telefonů, televizorů či praček. Zároveň jde ale o kategorii, kde prodejci historicky nejčastěji kouzlí s původními cenami.
- Móda a obuv: Výprodeje podzimních i sezónních kolekcí nabízejí reálné slevy, vyplatí se sledovat i kompletní outletový sortiment.
- Dětské zboží a hračky: Ideální příležitost k nákupu vánočních dárků pod stromeček. Pozor ale na limitované akce, které mizí během minut.
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Čarování s výpočty i zavádějící „SUPER cena“. Jak se obchází zákon o slevách
Zákonný metr na falešné slevy. Pravidlo 30 dnů
Doby, kdy mohly e-shopy týden před akcí cenu zboží dvojnásobně nadsadit a následně ji „zlevnit“ o 70 procent na původní částku, by měly být minulostí. Od roku 2023 platí zpřísněný zákon o ochraně spotřebitele,podle kterého musí být inzerovaná procentní sleva počítána z nejnižší ceny, za kterou e-shop zboží prodával v období 30 dnů před poskytnutím slevy.
Ani po zpřísnění pravidel však trh není bezchybný. Výsledky kontrol České obchodní inspekce (ČOI) ukázaly, že při cílených prověrkách zaměřených na vytipované e-shopy zjistila inspekce porušení předpisů u zhruba poloviny kontrolovaných subjektů.
Mezi nejčastější triky obchodníků patří:
- Čarování s kupony: E-shop prezentuje slevu vypočtenou z katalogové ceny, ale konečná částka odpovídá běžné ceně, za kterou se zboží dalo s kuponem koupit už před měsícem.
- Klamavá odpočítávání a časový tlak: Nápisy jako „akce končí za 02:15 min“ nebo „zbývají poslední 2 kusy“ mají vyvolat paniku. Často jde jen o marketingový skript, který se po obnovení stránky spustí znovu.
- Přeškrtnuté doporučené maloobchodní ceny (MSRP): Obchodník jako původní cenu uvede částku doporučenou výrobcem před třemi lety, i když se daný model běžně prodává za polovinu.
Proč lidé podléhají nákupní horečce?
Při pohledu na zářivě červenou cedulku se slevou začíná nerovný boj s vlastní psychologií. Zářivé nápisy SALE zvyšují v mozku hladinu dopaminu – hormonu odměny – na maximum.
Zákazníci pak snadno podléhají takzvané slevové slepotě a podvědomému strachu z promeškání výhodné příležitosti (FOMO). Místo posouzení skutečné užitečnosti zboží převládne optický dojem okamžité finanční úspory. Výsledkem bývá nekontrolované zvyšování životních nákladů a utrácení za produkty, které by za běžnou cenu zůstaly v regálech.
Obranou proti impulzívním nákupům je 24hodinový časový odstup. Ponechání vybraného zboží v nákupním košíku do druhého dne většinou odhalí, zda jde o reálnou potřebu, nebo jen o prchavý nákupní impuls. Předcházení těmto chybným rozhodnutím vyžaduje pochopit, jak funguje psychologie slev a marketingové triky obchodníků, které v zákaznících vyvolávají pocit klamné výhodnosti.
Jak si před nákupem ověřit, že je sleva skutečná?
Než po stisknutí tlačítka pro nákup vytáhnete platební kartu, proveďte bleskový audit ceny pomocí bezplatných online nástrojů:
- Hlídač e-shopů: Neocenitelný rozšířený modul do prohlížeče i webový vyhledávač. Zobrazí vám graf historického vývoje ceny u většiny velkých českých e-shopů a ihned odhalí, zda prodejce cenu před akcí uměle nenavýšil.
- Cenové srovnávače (Heureka.cz, Zboží.cz): Ověří, zda zlevněný produkt u vybraného obchodníka není i po slevě dražší než běžná cena u konkurence.
- Česká obchodní inspekce (ČOI): Před nákupem na neznámém webu nahlédněte do oficiálního seznamu rizikových e-shopů ČOI.
Nezapomínejte na svá práva
I během Black Friday platí plná ochrana spotřebitele. Při nákupu přes internet máte ze zákona právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, a to i u zlevněného zboží. Výjimkou je pouze zboží upravené na přání nebo hygienicky balené produkty po otevření obalu. V případě vady na zboží máte rovněž standardní zákonné právo na reklamaci.