Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kdy začíná Black Friday 2026 a jak poznat, že jde o skutečnou slevu a neprohloupit

Ivana Vaňkátová
  13:45

Fotogalerie4

Kdy začíná Black Friday 2026 a jak poznat, že jde o skutečnou slevu? | foto: Profimedia.cz

Oficiální Černý pátek neboli Black Friday v roce 2026 připadá na pátek 27. listopadu. Pro drtivou většinu českých e-shopů však nejde o jediný den – slevové maratony startují s výrazným předstihem a mnohdy trvají po celý listopad. Slibované osmdesátiprocentní slevy však často bývají jen optickým trikem. Jak odhalit uměle nafouknuté cenovky, nenechat se ovládnout slevovou slepotou a nakoupit vánoční dárky s opravdovou úsporou?

Kdy je Black Friday 2026 a jaké slevy čekat?

Hlavní celosvětový svátek konzumu tradičně navazuje na americký Den díkůvzdání a letos proběhne v pátek 27. listopadu 2026. Na něj hned v pondělí 30. listopadu naváže takzvaný Cyber Monday, zaměřený na doprodeje elektroniky.

Na českém trhu se však z jediného dne stal celoměsíční fenomén. Obchodníci jako Notino, Alza a další spouštějí akce pod názvy Black Week či Black November v několika vlnách již od poloviny listopadu.

I když prodejci lákají na masivní výprodeje, na čem lze skutečně ušetřit nejvíce?

  • Elektronika a domácí spotřebiče: Výhodné bývají nákupy starších generací chytrých telefonů, televizorů či praček. Zároveň jde ale o kategorii, kde prodejci historicky nejčastěji kouzlí s původními cenami.
  • Móda a obuv: Výprodeje podzimních i sezónních kolekcí nabízejí reálné slevy, vyplatí se sledovat i kompletní outletový sortiment.
  • Dětské zboží a hračky: Ideální příležitost k nákupu vánočních dárků pod stromeček. Pozor ale na limitované akce, které mizí během minut.

Čarování s výpočty i zavádějící „SUPER cena“. Jak se obchází zákon o slevách

Zákonný metr na falešné slevy. Pravidlo 30 dnů

Doby, kdy mohly e-shopy týden před akcí cenu zboží dvojnásobně nadsadit a následně ji „zlevnit“ o 70 procent na původní částku, by měly být minulostí. Od roku 2023 platí zpřísněný zákon o ochraně spotřebitele,podle kterého musí být inzerovaná procentní sleva počítána z nejnižší ceny, za kterou e-shop zboží prodával v období 30 dnů před poskytnutím slevy.

Ani po zpřísnění pravidel však trh není bezchybný. Výsledky kontrol České obchodní inspekce (ČOI) ukázaly, že při cílených prověrkách zaměřených na vytipované e-shopy zjistila inspekce porušení předpisů u zhruba poloviny kontrolovaných subjektů.

Mezi nejčastější triky obchodníků patří:

  • Čarování s kupony: E-shop prezentuje slevu vypočtenou z katalogové ceny, ale konečná částka odpovídá běžné ceně, za kterou se zboží dalo s kuponem koupit už před měsícem.
  • Klamavá odpočítávání a časový tlak: Nápisy jako „akce končí za 02:15 min“ nebo „zbývají poslední 2 kusy“ mají vyvolat paniku. Často jde jen o marketingový skript, který se po obnovení stránky spustí znovu.
  • Přeškrtnuté doporučené maloobchodní ceny (MSRP): Obchodník jako původní cenu uvede částku doporučenou výrobcem před třemi lety, i když se daný model běžně prodává za polovinu.
ilustrační snímek

Proč lidé podléhají nákupní horečce?

Při pohledu na zářivě červenou cedulku se slevou začíná nerovný boj s vlastní psychologií. Zářivé nápisy SALE zvyšují v mozku hladinu dopaminu – hormonu odměny – na maximum.

Zákazníci pak snadno podléhají takzvané slevové slepotě a podvědomému strachu z promeškání výhodné příležitosti (FOMO). Místo posouzení skutečné užitečnosti zboží převládne optický dojem okamžité finanční úspory. Výsledkem bývá nekontrolované zvyšování životních nákladů a utrácení za produkty, které by za běžnou cenu zůstaly v regálech.

Obranou proti impulzívním nákupům je 24hodinový časový odstup. Ponechání vybraného zboží v nákupním košíku do druhého dne většinou odhalí, zda jde o reálnou potřebu, nebo jen o prchavý nákupní impuls. Předcházení těmto chybným rozhodnutím vyžaduje pochopit, jak funguje psychologie slev a marketingové triky obchodníků, které v zákaznících vyvolávají pocit klamné výhodnosti.

ilustrační snímek

Jak si před nákupem ověřit, že je sleva skutečná?

Než po stisknutí tlačítka pro nákup vytáhnete platební kartu, proveďte bleskový audit ceny pomocí bezplatných online nástrojů:

  • Hlídač e-shopů: Neocenitelný rozšířený modul do prohlížeče i webový vyhledávač. Zobrazí vám graf historického vývoje ceny u většiny velkých českých e-shopů a ihned odhalí, zda prodejce cenu před akcí uměle nenavýšil.
  • Cenové srovnávače (Heureka.cz, Zboží.cz): Ověří, zda zlevněný produkt u vybraného obchodníka není i po slevě dražší než běžná cena u konkurence.
  • Česká obchodní inspekce (ČOI): Před nákupem na neznámém webu nahlédněte do oficiálního seznamu rizikových e-shopů ČOI.

Nezapomínejte na svá práva

I během Black Friday platí plná ochrana spotřebitele. Při nákupu přes internet máte ze zákona právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, a to i u zlevněného zboží. Výjimkou je pouze zboží upravené na přání nebo hygienicky balené produkty po otevření obalu. V případě vady na zboží máte rovněž standardní zákonné právo na reklamaci.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění

Tramvaj číslo 23 vítá návštěvníky v novém obchodě Lego v Praze v ulici Na...

Pražské motivy, tematická herní zóna i možnost sestavit si vlastní figurku. Nová prodejna Lego Store v ulici Na Příkopě, která se otevřela ve čtvrtek 22. října, sází na české reálie, interaktivní...

Luxusní zboží z vyrabovaných obchodů ve Francii se objevilo na bazarech

Parta rabujících výtržníků vniká do obchodu s oblečením v Paříži. (18. října...

Online obchodní portál Vinted začal blokovat prodej zboží, u něhož předpokládá, že bylo ukradeno z obchodů při rabování ve Francii. Platforma pro prodej věcí z druhé ruky uvedla, že v návaznosti na...

Bylo to jako ve válce, naříkají zdrcení majitelé obchodů ve Francii a Itálii

Demonstrace mladých lidí v Miláně přerostla ve střety s policií a rabování....

Nepokoje, které zachvátily francouzská i italská města, vyústily ve vyplenění desítek obchodů a dalších provozoven. Jejich majitelé popisují především bezmoc tváří v tvář nečekané situaci a nemožnost...

Vymíráme. Zachrání nás penze v 73 letech i vyšší daně pro bezdětné, radí ekonomové

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou Miroslav Singer, ekonom, SOLVO a Aleš Rod, ekonom,...

Postupný odchod do penze až v 73 letech, vyšší zdanění bezdětných a podpora pečujícího rodiče 800 tisíc korun během prvních dvou let života dítěte. Ekonomové Miroslav Singer a Aleš Rod v Rozstřelu na...

Symbol západu obdivovaly davy. Před 40 lety přistál v Ruzyni letoun Concorde

Nadzvukový letoun Concorde.

Byla to veliká událost, když 22. října 1986, symbol západního luxusu objevil v tehdejším Československu. Toho dne přistál v Praze nadzvukový letoun Concorde. Tisíce lidí se přišly podívat na letadlo,...

Nejdřív se v JPMorgan bitcoinu smáli. Teď mu předpovídají větší výnos než zlatu

Bitcoin má podle amerického bankovního giganta překonat akcie i zlato. Má to však háček

Americká investiční společnost JPMorgan poprvé zahrnula bitcoin do své dlouhodobé prognózy výnosů. V příštím desetiletí od něj v základním scénáři očekává průměrné roční zhodnocení o deset procent,...

22. října 2026  13:45

Kdy začíná Black Friday 2026 a jak poznat, že jde o skutečnou slevu a neprohloupit

Kdy začíná Black Friday 2026 a jak poznat, že jde o skutečnou slevu?

Oficiální Černý pátek neboli Black Friday v roce 2026 připadá na pátek 27. listopadu. Pro drtivou většinu českých e-shopů však nejde o jediný den – slevové maratony startují s výrazným předstihem a...

22. října 2026  13:45

Pařížské luxusní obchody se připravují na další víkendové nepokoje

Po divokých protestech ve Francii zůstaly v ulicích zničené ulice a značné...

Pařížské luxusní obchody se připravují na další možné nepokoje, které by mohly vypuknout nadcházející sobotu. Po víkendových násilnostech zůstávají některé prodejny vyrabované a zavřené, jiné chrání...

22. října 2026  13:43

Zakladatel Pivovarů Lobkowicz půjde do vězení, soud mu potvrdil trest

Zdeněk Radil byl šéfem firmy Pivovary Lobkowicz.

Vrchní soud v Olomouci dnes potvrdil trest pět a půl roku vězení pro zakladatele Pivovarů Lobkowicz Zdeňka Radila a podmíněný trest pro jeho spolupracovníka Lukáše Chmelu za pokus o podvod s...

22. října 2026  13:35

Made in China se pomalu stává symbolem kvality. Alespoň u některých výrobků

Premium
Boty čínské značky Anta v obchodě v šanghajské čtvrti Chuang-pchu (27. ledna...

Čínské společnosti představují stále větší výzvu pro zavedené západní značky v různých produktových kategoriích. Nabízejí totiž vysoce kvalitní a cenově dostupné alternativy, které si získávají...

22. října 2026  13:15

Letiště Praha přechází na zimní letový řád. Nabídne nové exotické destinace

Letiště Praha přechází na zimní letový řád. Ten začíná v neděli 25. října a v...

Letiště Praha přechází na zimní letový řád, který začíná v neděli 25. října a v platnosti bude do 27. března 2027. Nabídne celkem 20 nových destinací, mezi nimi lety po Evropě i za slunnou exotikou....

22. října 2026  11:46

Investorské skupiny v zemědělství se spojily do aliance Orbis Terra

Jan Šimek

Pět investorských skupin – RSJ, GES Group, Agrocore, JTZE a MJM Agro – zaměstnávající přes 2 000 lidí v zemědělství a hospodařící na 80 tisících hektarech půdy se spojilo do aliance Orbis Terra. Ta...

22. října 2026  11:06

Pobočky už nerušit. Nový ředitel České pošty chce proniknout do retail parků

Zmodernizovaná pobočka České pošty v obchodním centru v Praze-Řepích (22. října...

Česká pošta představila plán transformace, která ji má za už dva roky dostat ze ztráty a proměnit v konkurenceschopný podnik. Konkrétní kroky představil na tiskové konferenci generální ředitel...

22. října 2026  10:07

Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění

Tramvaj číslo 23 vítá návštěvníky v novém obchodě Lego v Praze v ulici Na...

Pražské motivy, tematická herní zóna i možnost sestavit si vlastní figurku. Nová prodejna Lego Store v ulici Na Příkopě, která se otevřela ve čtvrtek 22. října, sází na české reálie, interaktivní...

22. října 2026  9:46

Koncern Volkswagen chce zmrazit mzdy i ve Škodovce, odboráři to odmítají

Výroba Škody Scala v Mladé Boleslavi

Koncern Volkswagen požaduje podle odborů KOVO zmrazení mezd zaměstnanců Škody Auto do roku 2030. Odbory požadavek, který se podle nich týká také dalších složek odměňování včetně bonusů a prémií,...

22. října 2026  8:30,  aktualizováno  9:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zájezdy do zásoby jdou na dračku. Zájem o first minute posiluje obava z drahých letenek

Premium
Théra nebo také Santorini je řecký ostrov v jižní části souostroví Kyklady v...

Turecko a řecké ostrovy. O prvenství v počtu prodaných letních zájezdů se příští léto poperou tradiční destinace. Už se mezi ně zařadila i Albánie, která jen o pár roků dříve představovala novou...

22. října 2026

Nový irský zemědělský návrh. Dobrovolný strop dotací na sedmi milionech korun

ilustrační snímek

Za rok a několik měsíců by měla začít platit nová evropská zemědělská politika. Zatím však není jasné prakticky nic. Podle nového návrhu irského předsednictví EU by mohlo být tzv. zastropování...

22. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×