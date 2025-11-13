Jak ušetřit na Black Friday 2025 a nenaletět na triky obchodníků

Ivana Vaňkátová
  5:00
Pátek 28. listopadu 2025 opět přináší největší slevové akce roku. Přestože ale obchody slibují slevy až 80 %, realita na českém trhu je často střízlivější a plná marketingových pastí. Kde hledat ty největší slevy správně a jak skutečně ušetřit a nepadnout do pasti falešných slev?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
Dav se dere k pokladně v newyorském odchodě Macy's.
7 fotografií

Fenomén Black Friday má svůj původ v USA a tradičně připadá na den po Dni díkůvzdání. Název Černý pátek má historicky odkazovat na den, kdy se účetnictví obchodníků dostalo z červených čísel ztrát do černých, tedy zisků.

V České republice se většina e-shopů neomezuje pouze na jeden den. Většina slevových akcí trvá po celý týden nebo dokonce celý měsíc, přičemž největší slevy Black Friday se obvykle soustředí kolem oficiálního termínu. Mnoho kampaní startuje již v polovině listopadu.

ilustrační snímek

Na čem se dá ušetřit a kde hledat skutečné slevy

Ačkoliv obchodníci slibují slevy plošně, největší úspory lze tradičně očekávat v těchto kategoriích:

Elektronika

    • Příklady úspor: Notebooky, TV, smartphony (často starší generace nebo doprodej).
    • Doporučení: Jedná se o kategorii s největším výskytem falešných slev – je nezbytné ceny důkladně ověřovat pomocí cenových srovnávačů.

Domácí spotřebiče

    • Příklady úspor: Velké bílé spotřebiče (pračky, lednice), kuchyňské roboty.
    • Doporučení: Ideální čas pro výměnu zastaralých přístrojů za úspornější modely.

Móda a obuv

    • Příklady úspor: Výprodej podzimních a zimních kolekcí.
    • Doporučení: Sledujte kompletní slevy, které zahrnují i outletový sortiment.

Kosmetika a parfémy

    • Příklady úspor: Dlouhodobé zásoby, speciální dárkové sady.
    • Doporučení: Akce často trvají celý listopad, nikoliv jen jeden den.

Dětské zboží, hračky

    • Příklady úspor: Perfektní pro nákup vánočních dárků.
    • Doporučení: Sledujte limitované slevy ve specializovaných dětských e-shopech, které rychle mizí.
ilustrační snímek

Kde hledat zapojené obchody v ČR?

Namísto procházení jednotlivých e-shopů využijte weby, které tyto akce shromažďují:

  1. Slevové portály: Navštěvujte weby, které sbírají letáky a seznamy zapojených obchodů, třeba Acniceny.cz, Letakomat.cz, Slevove.cz nebo MegaKupon.cz. Tyto weby mají často specializovanou sekci Black Friday 2025 – Akce a výprodeje.
  2. Srovnávače cen: Heureka.cz a Zboží.cz sice neslouží primárně k hledání slev, ale pomohou vám ověřit, které e-shopy daný produkt prodávají za nejnižší cenu v reálném čase.

Triky obchodníků, na které si dát pozor

  • Umělé navyšování cen: Nejčastější trik. E-shop krátce před Black Friday zvýší cenu a poté ji „zlevní“ na původní úroveň. Sleva pak vypadá jako 50 %, ale ve skutečnosti jde o falešné slevy.
  • Až –80 % platí jen na minimum zboží: Masivní slevy se vztahují jen na pár, často neatraktivních položek. Zbytek sortimentu má běžné ceny nebo jen drobné zlevnění.
  • Časový tlak: Marketingové triky jako „zbývá posledních 5 kusů“ nebo „akce končí za 2 hodiny“ mají vyvolat paniku a impulzivní nákup.

Ačkoliv podle Heureka Group činí průměrné skutečné slevy na Black Friday v ČR přibližně pouhých 19 %, obchodníci často používají triky, kvůli kterým je úspora iluzorně daleko vyšší. Opatrnost je na místě – Česká obchodní inspekce (ČOI) v minulých letech zjistila pochybení ve zhruba 40 % kontrolovaných případů slev.

ilustrační snímek

Jak ověřit, že je sleva skutečná?

Nejdůležitější pravidlo pro chytrý nákup je sledovat vývoj ceny s předstihem.

Doporučené nástroje pro ověřování cen:

  • Hlídač shopů: Sleduje graf vývoje ceny u většiny českých e-shopů a odhalí, zda obchod cenu před akcí uměle zvýšil.
  • Heureka.cz: Kromě porovnání ceny napříč obchody ukazuje i historii ceny (graf) a recenze e-shopu, čímž ověřuje důvěryhodnost prodejce.
  • Plná peněženka.cz: Cash-back portály – získáte 2 až 10 % zpět z nákupu, což je další reálná úspora nad rámec inzerované slevy.

Tipy pro chytré nakupování

Abyste ušetřili co nejvíce a nedostali se do pasti impulzivních nákupů, postupujte strategicky.

1. Příprava a plánování

  • Vytvořte si seznam: Naplánujte si v předstihu, co chcete koupit, a vyhněte se impulzivním nákupům. Zaměřte se na dárky a drahé položky, jako je elektro.
  • Sledujte cenu: Minimálně dva týdny před 28. 11. 2025 sledujte běžnou cenu vyhlédnutých produktů. Skutečná sleva je ta, která sníží cenu pod tento běžný průměr.

2. Během akce

  • Porovnávejte: Vždy ověřte nabídku mezi obchody. Někdy je stejný produkt levnější u konkurence, která zrovna Black Friday neoznámila.
  • Ověřte obchod: Kupujte pouze u ověřených e-shopů (Heureka – „Ověřeno zákazníky“, Trustpilot). Podezřele levné ceny nebo chybějící kontaktní údaje jsou varovným signálem.
  • Dávejte pozor na podmínky: Před nákupem si zkontrolujte délku akce, skutečnou dostupnost zboží, cenu dopravy, možnost vrácení zboží a záruční podmínky. U některých kampaní jsou podmínky vrácení komplikované.
Čím víc toho nakoupím, tím víc ušetřím ... Američanka táhne dva vozíky plné...

3. Právní ochrana

I během Black Friday platí plná ochrana spotřebitele. U nákupu přes internet máte právo na vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu, a to i v případě zlevněného zboží. Pokud e-shop pravidla porušuje, obraťte se na Českou obchodní inspekci.

Pamatujte, že nejlepší zboží ve slevě je to, které skutečně potřebujete. S pečlivou přípravou, plánem a kritickým přístupem k cenám můžete Black Friday 2025 využít ve svůj prospěch. Nevěřte marketingové magii, ale ověřeným datům, a nakupte elektro, módu či spotřebiče s reálnou úsporou.

Hlavní motto zní: Pokud nevíte, kolik produkt stál včera, nevíte, kolik ušetříte dnes.

Vstoupit do diskuse

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...

Brněnská D1 měla mít dávno tři proudy v každém směru, přiznal šéf silničářů

Středeční uzavření dálnice D1 u Psářů kvůli změně značení a zprovoznění...

Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35. Zpětně se tak ukazuje jako chyba, že se už před lety při rozsáhlé rekonstrukci nerozšířila na...

Dálniční známky od ledna zdraží. Kvůli novým kilometrům a inflaci

Most nad dálnicí D6 u odbočky na Loket čeká celková rekonstrukce.

Dálniční známky od ledna zdraží. Jejich cena se mění podle výše inflace a počtu kilometrů, o které se dálniční síť za rok rozrostla, informovalo ministerstvo dopravy. Nejpoužívanější celoroční známka...

Jak ušetřit na Black Friday 2025 a nenaletět na triky obchodníků

ilustrační snímek

Pátek 28. listopadu 2025 opět přináší největší slevové akce roku. Přestože ale obchody slibují slevy až 80 %, realita na českém trhu je často střízlivější a plná marketingových pastí. Kde hledat ty...

13. listopadu 2025

Po generace mění životy. Teď ji čeká nová éra. Sazka se mění na Allwyn, podstata zůstává

Advertorial
Sazka se měni na Allwyn. Černá perla i další oblíbené losy si zachovají svá...

Nikdy není pozdě na změnu. Ani těsně před 70. narozeninami. Důkazem je Sazka, nejznámější česká loterijní společnost, která právě otevírá novou kapitolu. Ke konci ledna 2026 změní své tradiční...

13. listopadu 2025

Hlavně nic neměnit. Češi si neřeknou o peníze ani povýšení, ukázala studie

Jednotlivá oddělení mají své sekce.

V následujícím roce si o přidání má v plánu říct čtvrtina zaměstnanců v Česku. V celosvětovém srovnání je to téměř nejméně. Čeští zaměstnanci nemají ani ambice říct si o kariérní postup či změnit...

13. listopadu 2025

Na železnici se vrátí skupinová sleva. Dráhy chtějí zastavit úprk lidí do aut

Premium
Souprava pendolino na IV. železničním koridoru

Přesouvání cestujících z hromadné dopravy k osobním autům donutilo České dráhy k návratu významnější skupinové slevy. Zatím na zkoušku. Jaké budou její podmínky a co konkrétně si od tohoto kroku...

13. listopadu 2025

Tady prožil dětství Donald Trump. Dům prošel rekonstrukcí a je opět na prodej

Dům v newyorské čtvrti Queens, ve kterém žil Donald Trump jako dítě, se po...

Rodinný dům amerického prezidenta Donalda Trumpa je opět na prodej. Nemovitost nacházející se v newyorské čtvrti Queens, prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Současný majitel, developer Tommy Lin, za něj...

12. listopadu 2025

Ceny nejen nábytku udržíme na uzdě. IKEA má prvního šéfa, který není Švéd

Tehdejší finanční ředitel IKEA Juvencio Maeztu na panelové diskusi v ruském...

V čele skupiny Ingka Group, mateřské společnosti nábytkářského gigantu IKEA, stanul první člověk, který není švédské národnosti. Generální ředitel Juvencio Maeztu slibuje, že udrží ceny na přijatelné...

12. listopadu 2025

Westfield Černý Most dokončil rozšíření za provozu. Nabídne více značek i zábavy

Westfield Černý Most se po osmnácti měsících stavebních prací představuje v...

Pražské nákupní centrum na Černém Mostě prošlo po osmnácti měsících rozsáhlou modernizací a rozšířením. Nyní se představuje v nové podobě i pod mezinárodní značkou Westfield. Práce probíhaly za...

12. listopadu 2025

Děti začaly křičet a vyběhly ze salonku. Na trajektu v televizích vysílali porno

Trajekt společnosti DFDS Seaways na lince z Newhavenu do Dieppe připlouvá do...

Dopravní společnost DFDS, která provozuje v Evropě trajekty, se musela omluvit svým pasažérům. Během říjnové plavby z Francie do Británie jim totiž omylem v televizích pustila pornografický film....

12. listopadu 2025  14:54

Co Napoleon ztratil u Waterloo. Ženeva žije jedinečnou aukcí diamantů

sothebys diamant napoleon brož dražba

Neoficiální světová metropole luxusu se v listopadu opět stává centrem pozornosti milovníků historie i šperků. Do dražby totiž půjdou některé z nejúchvatnějších kousků v historii. Mezi nimi bude...

12. listopadu 2025  12:49

CineStar neustál nápor o lístky na finále show Zrádci, web zkolaboval

Reality show Zrádci v kinech CineStar

Web sítě kin CineStar neustál zájem diváků o nákup vstupenek na promítání finále druhé řady populární reality show Zrádci. Firma v prohlášení uvádí, že na odstranění problémů pracuje. Zájemce o...

12. listopadu 2025  12:13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Víc vlaků do Budějovic a návrat skupinové slevy. Dráhy představily nový jízdní řád

České dráhy představily novou soupravu ComfortJet. Tyto vlaky budou jezdit na...

České dráhy představily změny v jízdním řádu, který nově zavádí dva expresy a jeden rychlík do Českých Budějovic, více spojení do Berlína a od května i do Hamburku a dánské Kodaně. Ve zkušebním...

12. listopadu 2025  10:57

Spořitelna má první pobočku, která nikdy nezavírá. Poradí v ní umělá inteligence

První nonstop pobočka České spořitelny, kde s obsluhou klientů pomůže také AI...

Česká spořitelna otevírá první pobočku, která bude otevřena nonstop. Klientům v ní poradí umělá inteligence. Podle průzkumu Spořitelny technologie vítá osm z deseti Čechů, zcela bez bankovních...

12. listopadu 2025  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.