Fenomén Black Friday má svůj původ v USA a tradičně připadá na den po Dni díkůvzdání. Název Černý pátek má historicky odkazovat na den, kdy se účetnictví obchodníků dostalo z červených čísel ztrát do černých, tedy zisků.
V České republice se většina e-shopů neomezuje pouze na jeden den. Většina slevových akcí trvá po celý týden nebo dokonce celý měsíc, přičemž největší slevy Black Friday se obvykle soustředí kolem oficiálního termínu. Mnoho kampaní startuje již v polovině listopadu.
Na čem se dá ušetřit a kde hledat skutečné slevy
Ačkoliv obchodníci slibují slevy plošně, největší úspory lze tradičně očekávat v těchto kategoriích:
Elektronika
- Příklady úspor: Notebooky, TV, smartphony (často starší generace nebo doprodej).
- Doporučení: Jedná se o kategorii s největším výskytem falešných slev – je nezbytné ceny důkladně ověřovat pomocí cenových srovnávačů.
Domácí spotřebiče
- Příklady úspor: Velké bílé spotřebiče (pračky, lednice), kuchyňské roboty.
- Doporučení: Ideální čas pro výměnu zastaralých přístrojů za úspornější modely.
Móda a obuv
- Příklady úspor: Výprodej podzimních a zimních kolekcí.
- Doporučení: Sledujte kompletní slevy, které zahrnují i outletový sortiment.
Kosmetika a parfémy
- Příklady úspor: Dlouhodobé zásoby, speciální dárkové sady.
- Doporučení: Akce často trvají celý listopad, nikoliv jen jeden den.
Dětské zboží, hračky
- Příklady úspor: Perfektní pro nákup vánočních dárků.
- Doporučení: Sledujte limitované slevy ve specializovaných dětských e-shopech, které rychle mizí.
Kde hledat zapojené obchody v ČR?
Namísto procházení jednotlivých e-shopů využijte weby, které tyto akce shromažďují:
- Slevové portály: Navštěvujte weby, které sbírají letáky a seznamy zapojených obchodů, třeba Acniceny.cz, Letakomat.cz, Slevove.cz nebo MegaKupon.cz. Tyto weby mají často specializovanou sekci Black Friday 2025 – Akce a výprodeje.
- Srovnávače cen: Heureka.cz a Zboží.cz sice neslouží primárně k hledání slev, ale pomohou vám ověřit, které e-shopy daný produkt prodávají za nejnižší cenu v reálném čase.
Triky obchodníků, na které si dát pozor
- Umělé navyšování cen: Nejčastější trik. E-shop krátce před Black Friday zvýší cenu a poté ji „zlevní“ na původní úroveň. Sleva pak vypadá jako 50 %, ale ve skutečnosti jde o falešné slevy.
- Až –80 % platí jen na minimum zboží: Masivní slevy se vztahují jen na pár, často neatraktivních položek. Zbytek sortimentu má běžné ceny nebo jen drobné zlevnění.
- Časový tlak: Marketingové triky jako „zbývá posledních 5 kusů“ nebo „akce končí za 2 hodiny“ mají vyvolat paniku a impulzivní nákup.
Ačkoliv podle Heureka Group činí průměrné skutečné slevy na Black Friday v ČR přibližně pouhých 19 %, obchodníci často používají triky, kvůli kterým je úspora iluzorně daleko vyšší. Opatrnost je na místě – Česká obchodní inspekce (ČOI) v minulých letech zjistila pochybení ve zhruba 40 % kontrolovaných případů slev.
Jak ověřit, že je sleva skutečná?
Nejdůležitější pravidlo pro chytrý nákup je sledovat vývoj ceny s předstihem.
Doporučené nástroje pro ověřování cen:
- Hlídač shopů: Sleduje graf vývoje ceny u většiny českých e-shopů a odhalí, zda obchod cenu před akcí uměle zvýšil.
- Heureka.cz: Kromě porovnání ceny napříč obchody ukazuje i historii ceny (graf) a recenze e-shopu, čímž ověřuje důvěryhodnost prodejce.
- Plná peněženka.cz: Cash-back portály – získáte 2 až 10 % zpět z nákupu, což je další reálná úspora nad rámec inzerované slevy.
Tipy pro chytré nakupování
Abyste ušetřili co nejvíce a nedostali se do pasti impulzivních nákupů, postupujte strategicky.
1. Příprava a plánování
- Vytvořte si seznam: Naplánujte si v předstihu, co chcete koupit, a vyhněte se impulzivním nákupům. Zaměřte se na dárky a drahé položky, jako je elektro.
- Sledujte cenu: Minimálně dva týdny před 28. 11. 2025 sledujte běžnou cenu vyhlédnutých produktů. Skutečná sleva je ta, která sníží cenu pod tento běžný průměr.
2. Během akce
- Porovnávejte: Vždy ověřte nabídku mezi obchody. Někdy je stejný produkt levnější u konkurence, která zrovna Black Friday neoznámila.
- Ověřte obchod: Kupujte pouze u ověřených e-shopů (Heureka – „Ověřeno zákazníky“, Trustpilot). Podezřele levné ceny nebo chybějící kontaktní údaje jsou varovným signálem.
- Dávejte pozor na podmínky: Před nákupem si zkontrolujte délku akce, skutečnou dostupnost zboží, cenu dopravy, možnost vrácení zboží a záruční podmínky. U některých kampaní jsou podmínky vrácení komplikované.
3. Právní ochrana
I během Black Friday platí plná ochrana spotřebitele. U nákupu přes internet máte právo na vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu, a to i v případě zlevněného zboží. Pokud e-shop pravidla porušuje, obraťte se na Českou obchodní inspekci.
Pamatujte, že nejlepší zboží ve slevě je to, které skutečně potřebujete. S pečlivou přípravou, plánem a kritickým přístupem k cenám můžete Black Friday 2025 využít ve svůj prospěch. Nevěřte marketingové magii, ale ověřeným datům, a nakupte elektro, módu či spotřebiče s reálnou úsporou.
Hlavní motto zní: Pokud nevíte, kolik produkt stál včera, nevíte, kolik ušetříte dnes.