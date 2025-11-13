Banka nakoupila největší kryptoměnu bitcoin, který v rozhovoru pro iDNES.cz už dříve chválil guvernér České národní banky Aleš Michl. Líbila se mu především technologie, která za touto i dalšími kryptoměnami stojí. „Technologie za ním – čili blockchain – je úžasná inovace. Tu musí naše banka zachytit a testovat ji. Technologie za bitcoinem nám může pomoci i v dohledu nad kryptoaktivy,“ uvedl.
Kromě bitcoinu nyní banka nakoupila také USD stablecoin. Jde o kryptoměnu, jejíž cena kopíruje vývoj amerického dolaru. Využití tak díky své relativní stabilitě nachází i v běžných platbách. Nové portfolio centrální banky zahrnuje také tokenizované depozitum (digitální podoba tradičního bankovního vkladu, kde je hodnota depozita zaznamenána na blockchainu jako digitální token, pozn. red.).
|
Cla pro mě nejsou důležitá. Horší jsou nehospodárná rozhodnutí státu, říká guvernér Michl
ČNB tak může porovnat různé typy digitálních aktiv a jejich odlišné vlastnosti. Ověří si také, jak je realizovat v obchodní praxi, vypořádávat a jakým způsobem o nich účtovat či auditovat jejich držbu. Důležitým prvkem je rovněž udržení a rozvoj interní expertizy – reálná zkušenost umožní zaměstnancům získávat a předávat know-how napříč týmy.
Celkový investovaný objem nebude podle vyjádření ČNB aktivně navyšován. Cílem portfolia je podle banky získat praktickou zkušenost s držením digitálních aktiv a zavést a ověřit procesy, které jsou v souvislosti s tím nezbytné.
V rámci testovacího portfolia ČNB prověří celý řetězec procesů spojených s nákupem, držením a správou digitálních aktiv – od technické správy klíčů a víceúrovňových schvalovacích postupů přes krizové scénáře a bezpečnostní mechanismy až po prověřování souladu s AML (opatření proti praní špinavých peněz, pozn. red.).
Nákup schválila bankovní rada 30. října 2025 na základě své analýzy. Z ní vyplývá, že digitální aktiva prochází vývojem, pronikají do majetku investičních fondů a firem a jejich akceptace se může v budoucnu dále rozšiřovat. ČNB tak podle svého vyjádření chce být na tyto změny připravena.
O tom, že ČNB má o kryptoměny zájem, mluvil guvernér Michl poprvé v rozhovoru pro Financial Times na začátku roku. Sdělil v něm, že předloží bankovní radě plán investic do bitcoinu, který by mohl být součástí devizových rezerv. „Pro diverzifikaci našich aktiv se bitcoin zdá být dobrý,“ řekl Michl.
ČNB ovšem nyní zdůraznila, že v dohledné době neplánuje bitcoin ani jiná digitální aktiva zařadit mezi své devizové rezervy.
|
ČNB by mohla mít desítky miliard z rezerv v bitcoinech, řekl guvernér Michl
„S myšlenkou vytvořit testovací portfolio jsem přišel v lednu 2025. Cílem bylo prozkoumat decentralizovaný bitcoin z pohledu centrální banky a posoudit jeho možnou roli při diverzifikaci rezerv. Následně bankovní rada rozhodla o vypracování analýzy. Navazující interní diskuse rozšířily záběr i na budoucnost plateb a tokenizaci aktiv. Vedle bitcoinu tak byly zařazeny také stablecoiny a tokenizovaná depozita. Veřejnost budeme o zkušenostech průběžně informovat a přibližně za dva až tři roky představíme celkové vyhodnocení projektu,“ vysvětlil rozhodnutí banky Aleš Michl v oficiálním vyjádření.
Ostatní bankéři jsou kritičtí
Řadě jiných centrálních bankéřů se Michlův nápad na nákup kryptoměn moc nepozdával už v době, kdy o něm mluvil s novináři z Financial Times.
Guvernér německé Bundesbank Joachim Nagel varoval před riziky investic do kryptoměn a přirovnal bitcoin k „digitálním tulipánům“, což je odkaz na spekulativní bublinu ze 17. století.
Představitelé Evropské centrální banky loni napsali, že „spravedlivá hodnota bitcoinu je stále nulová“ a bitcoin není vhodný jako platební prostředek nebo investice.
Kritický byl k nápadu také Michlův předchůdce Jiří Rusnok. Ten na výrok Aleše Michla z kraje roku reagoval na CNN Prima News s tím, že je to „výkřik, který měl za cíl upoutat pozornost, nic jiného“.