Česká národní banka nakoupila kryptoměny. Utratila za ně milion dolarů

Autor:
  13:41
Česká národní banka (ČNB) poprvé ve své historii nakoupila digitální aktiva. Investice vyšla banku na milion dolarů, v přepočtu necelých 21 milionů korun. Kryptoměny banka nezařadila do svých stávajících devizových rezerv, ale vytvořila testovací portfolio digitálních aktiv založených na blockchainu.

Velký vzor. K odkazu prvního československého ministra financí Aloise Rašína „Pracovat a šetřit“ se guvernér České národní banky pravidelně hlásí. V roce 2022 stál i u zrodu spolku, jehož cílem je zřízení Rašínovy sochy na náměstí Republiky. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Banka nakoupila největší kryptoměnu bitcoin, který v rozhovoru pro iDNES.cz už dříve chválil guvernér České národní banky Aleš Michl. Líbila se mu především technologie, která za touto i dalšími kryptoměnami stojí. „Technologie za ním – čili blockchain – je úžasná inovace. Tu musí naše banka zachytit a testovat ji. Technologie za bitcoinem nám může pomoci i v dohledu nad kryptoaktivy,“ uvedl.

Kromě bitcoinu nyní banka nakoupila také USD stablecoin. Jde o kryptoměnu, jejíž cena kopíruje vývoj amerického dolaru. Využití tak díky své relativní stabilitě nachází i v běžných platbách. Nové portfolio centrální banky zahrnuje také tokenizované depozitum (digitální podoba tradičního bankovního vkladu, kde je hodnota depozita zaznamenána na blockchainu jako digitální token, pozn. red.).

Cla pro mě nejsou důležitá. Horší jsou nehospodárná rozhodnutí státu, říká guvernér Michl

ČNB tak může porovnat různé typy digitálních aktiv a jejich odlišné vlastnosti. Ověří si také, jak je realizovat v obchodní praxi, vypořádávat a jakým způsobem o nich účtovat či auditovat jejich držbu. Důležitým prvkem je rovněž udržení a rozvoj interní expertizy – reálná zkušenost umožní zaměstnancům získávat a předávat know-how napříč týmy.

Celkový investovaný objem nebude podle vyjádření ČNB aktivně navyšován. Cílem portfolia je podle banky získat praktickou zkušenost s držením digitálních aktiv a zavést a ověřit procesy, které jsou v souvislosti s tím nezbytné.

V rámci testovacího portfolia ČNB prověří celý řetězec procesů spojených s nákupem, držením a správou digitálních aktiv – od technické správy klíčů a víceúrovňových schvalovacích postupů přes krizové scénáře a bezpečnostní mechanismy až po prověřování souladu s AML (opatření proti praní špinavých peněz, pozn. red.).

Souhlasíte s tím, že ČNB zainvestovala do kryptoměn?

Nákup schválila bankovní rada 30. října 2025 na základě své analýzy. Z ní vyplývá, že digitální aktiva prochází vývojem, pronikají do majetku investičních fondů a firem a jejich akceptace se může v budoucnu dále rozšiřovat. ČNB tak podle svého vyjádření chce být na tyto změny připravena.

O tom, že ČNB má o kryptoměny zájem, mluvil guvernér Michl poprvé v rozhovoru pro Financial Times na začátku roku. Sdělil v něm, že předloží bankovní radě plán investic do bitcoinu, který by mohl být součástí devizových rezerv. „Pro diverzifikaci našich aktiv se bitcoin zdá být dobrý,“ řekl Michl.

ČNB ovšem nyní zdůraznila, že v dohledné době neplánuje bitcoin ani jiná digitální aktiva zařadit mezi své devizové rezervy.

ČNB by mohla mít desítky miliard z rezerv v bitcoinech, řekl guvernér Michl

„S myšlenkou vytvořit testovací portfolio jsem přišel v lednu 2025. Cílem bylo prozkoumat decentralizovaný bitcoin z pohledu centrální banky a posoudit jeho možnou roli při diverzifikaci rezerv. Následně bankovní rada rozhodla o vypracování analýzy. Navazující interní diskuse rozšířily záběr i na budoucnost plateb a tokenizaci aktiv. Vedle bitcoinu tak byly zařazeny také stablecoiny a tokenizovaná depozita. Veřejnost budeme o zkušenostech průběžně informovat a přibližně za dva až tři roky představíme celkové vyhodnocení projektu,“ vysvětlil rozhodnutí banky Aleš Michl v oficiálním vyjádření.

Ostatní bankéři jsou kritičtí

Řadě jiných centrálních bankéřů se Michlův nápad na nákup kryptoměn moc nepozdával už v době, kdy o něm mluvil s novináři z Financial Times.

Guvernér německé Bundesbank Joachim Nagel varoval před riziky investic do kryptoměn a přirovnal bitcoin k „digitálním tulipánům“, což je odkaz na spekulativní bublinu ze 17. století.

Představitelé Evropské centrální banky loni napsali, že „spravedlivá hodnota bitcoinu je stále nulová“ a bitcoin není vhodný jako platební prostředek nebo investice.

Kritický byl k nápadu také Michlův předchůdce Jiří Rusnok. Ten na výrok Aleše Michla z kraje roku reagoval na CNN Prima News s tím, že je to „výkřik, který měl za cíl upoutat pozornost, nic jiného“.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2025: kde můžete nakoupit

ilustrační snímek

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

Brněnská D1 měla mít dávno tři proudy v každém směru, přiznal šéf silničářů

Středeční uzavření dálnice D1 u Psářů kvůli změně značení a zprovoznění...

Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35. Zpětně se tak ukazuje jako chyba, že se už před lety při rozsáhlé rekonstrukci nerozšířila na...

Dvacet hodin v letadle bez mezipřistání. Qantas ukázal revoluční airbus

Aerolinky Qantas ukázaly revoluční airbus, létat má komerčně létat od roku...

Australská letecká společnost Qantas odhalila první snímky svého letadla Airbus A350-1000, které bude přepravovat cestující ze Sydney do Londýna a New Yorku bez mezipřistání. Do komerčního provozu je...

Česká národní banka nakoupila kryptoměny. Utratila za ně milion dolarů

Velký vzor. K odkazu prvního československého ministra financí Aloise Rašína...

Česká národní banka (ČNB) poprvé ve své historii nakoupila digitální aktiva. Investice vyšla banku na milion dolarů, v přepočtu necelých 21 milionů korun. Kryptoměny banka nezařadila do svých...

13. listopadu 2025  13:41

Brusel zahájil vyšetřování Red Bullu. Vadí mu strategie s velikostí plechovek

Red Bull

Evropská komise zahájila antimonopolní vyšetřování rakouského výrobce energetických nápojů Red Bull. Komise, která mimo jiné plní funkci antimonopolního orgánu EU, prověří podezření, že se společnost...

13. listopadu 2025  12:27

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2025: kde můžete nakoupit

ilustrační snímek

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

13. listopadu 2025  11:10

Penny odešlo ve věku 232 let. Ve Filadelfii skončila ražba nejmenší americké mince

Schránka prázdných mincí čeká na to, až se z nich stanou poslední centy ražené...

Dlouhý úpadek jedné z nejznámějších mincí světa skončil ve středu ve Filadelfii. Tamní mincovna totiž skončila s ražbou amerického jednocentu. Příčinou byla podle ministerstva financí jeho...

13. listopadu 2025  10:55

Nenalétněte módním „eko“ trendům a fixujte energie na 3 roky, říkají experti

Vysíláme
Hosty Kulatého stolu na téma Budoucnost cen energií jsou (zleva) David...

Podle energetických expertů je rozumné využít současné nižší ceny energií a zafixovat si je na delší období – zejména proto, že nový systém emisních povolenek ETS2 může ceny opět zvýšit. U kulatého...

13. listopadu 2025  10:15

Brusel připravuje plán nové obchodní dohody s USA, chce zavést systém kvót

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič na tiskové konferenci po...

Evropská unie se Spojeným státům chystá předložit návrh plánu pro novou fázi obchodní dohody. Iniciativa přichází před schůzkou eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče s jeho americkým protějškem...

13. listopadu 2025  10:04

Jak ušetřit na Black Friday 2025 a nenaletět na triky obchodníků

ilustrační snímek

Pátek 28. listopadu 2025 opět přináší největší slevové akce roku. Přestože ale obchody slibují slevy až 80 %, realita na českém trhu je často střízlivější a plná marketingových pastí. Kde hledat ty...

13. listopadu 2025

Po generace mění životy. Teď ji čeká nová éra. Sazka se mění na Allwyn, podstata zůstává

Advertorial
Sazka se měni na Allwyn. Černá perla i další oblíbené losy si zachovají svá...

Nikdy není pozdě na změnu. Ani těsně před 70. narozeninami. Důkazem je Sazka, nejznámější česká loterijní společnost, která právě otevírá novou kapitolu. Ke konci ledna 2026 změní své tradiční...

13. listopadu 2025

Hlavně nic neměnit. Češi si neřeknou o peníze ani povýšení, ukázala studie

Jednotlivá oddělení mají své sekce.

V následujícím roce si o přidání má v plánu říct čtvrtina zaměstnanců v Česku. V celosvětovém srovnání je to téměř nejméně. Čeští zaměstnanci nemají ani ambice říct si o kariérní postup či změnit...

13. listopadu 2025

Na železnici se vrátí skupinová sleva. Dráhy chtějí zastavit úprk lidí do aut

Premium
Souprava pendolino na IV. železničním koridoru

Přesouvání cestujících z hromadné dopravy k osobním autům donutilo České dráhy k návratu významnější skupinové slevy. Zatím na zkoušku. Jaké budou její podmínky a co konkrétně si od tohoto kroku...

13. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tady prožil dětství Donald Trump. Dům prošel rekonstrukcí a je opět na prodej

Dům v newyorské čtvrti Queens, ve kterém žil Donald Trump jako dítě, se po...

Rodinný dům amerického prezidenta Donalda Trumpa je opět na prodej. Nemovitost nacházející se v newyorské čtvrti Queens, prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Současný majitel, developer Tommy Lin, za něj...

12. listopadu 2025

Ceny nejen nábytku udržíme na uzdě. IKEA má prvního šéfa, který není Švéd

Tehdejší finanční ředitel IKEA Juvencio Maeztu na panelové diskusi v ruském...

V čele skupiny Ingka Group, mateřské společnosti nábytkářského gigantu IKEA, stanul první člověk, který není švédské národnosti. Generální ředitel Juvencio Maeztu slibuje, že udrží ceny na přijatelné...

12. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.