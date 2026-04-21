Na otázku, zda si dokážou představit, že v budoucnu nebudou používat korunu ani euro a budou přijímat nebo platit pouze kryptoměnami, odpovědělo kladně jen 14 procent Čechů. Vyplývá to z průzkumu poskytovatele krypto služeb crypto4me.
„Průzkum široké veřejnosti ukazuje, že kryptoměny si důvěru ještě zdaleka nezískaly. Vzdělávání v této oblasti je stále na počátku a na tahu jsou i samotné společnosti, které v oboru působí, aby seznamovaly klienty s příležitostmi i riziky, jaká z nakládaní s kryptoměnami vyplývají,“ komentoval výsledky Miloš Mázor, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Madison Six j. s. a.. Provozovatel používat v prosinci 2025 získal od Národní banky Slovenska licenci na poskytování služeb krypto aktiv (MiCA) platnou pro celou EU, včetně České republiky.
U průzkumu dále vyplývá, že jen 8 procent Čechů věří, že kryptoměny mohou sloužit jako zajištění proti inflaci. Výrazná většina – 68 procent – si to nemyslí. Největší část respondentů, přes 30 procent, by kryptoměny kupovala za účelem výdělku na kurzových pohybech. Jako uchovatele hodnoty by je nakupovalo 13 procent a jen 5 procent by si od jejich koupě v první řadě slibovalo možnost placení mimo bankovní systém.
Mezinárodní šetření, které pro crypto4me realizovala agentura Ipsos, v němž celkem odpovídalo téměř 950 respondentů, přinesl i zajímavá srovnání. Sousední Slovensko a Maďarsko vykazují v postojích ke kryptoměnám poněkud odlišné hodnoty. Na Slovensku si dokáže platit výhradně kryptoměnami představit 16 procent obyvatel, v Maďarsku dokonce 22 procent – tedy výrazně více než v Česku.
Podobně je to u otázky inflace: zatímco v ČR věří kryptoměnám jako ochraně proti zdražování jen 8 procent lidí, v Maďarsku je to téměř 24 procent. Motivace k nákupu jsou ale napříč všemi třemi zeměmi podobné – spekulativní záměr dominuje všude a výraznému procentu lidí stále chybí jasná odpověď na to, proč by kryptoměny vlastnili.
Bitcoin poroste, věští experti
Odborníci na kryptoměny v dlouhodobějším horizontu předpovídají překročení hranice 100 000 dolarů do blízkosti dosavadního rekordu přes 120 000 dolarů z loňského podzimu. V současnosti se cena pohybuje okolo 75 000 dolarů. Vyplývá to z jejich vyjádření pro ČTK.
„Pokud bychom se řídili historickou cykličností trhu kryptoaktiv, dojde s největší pravděpodobností k přesvědčivému obnovení jeho růstu koncem léta či začátkem podzimu,“ uvedl analytik Wood & Company Blockchain+ Tomáš Kalabis.
V současnosti 79 procent uživatelů platformy Polymarket věří, že do konce roku cena bitcoinu překoná 80 000 amerických dolarů a 54 procent věří, že překoná 90 000 dolarů. „To je cenové pásmo, ve kterém se bitcoin pohyboval na přelomu minulého roku a působí jako rozumný cíl i na konec tohoto roku,“ dodal Kalabis. Je podle něj ale třeba si také uvědomit, že k propadnutí na cenu 55 000 dolarů dojde podle platformy s pravděpodobností 62 procent. To ale hodnotí jako možný dočasný pokles.
Bitcoin má podle ředitele směnárny Bit.plus Martina Stránského za sebou výrazné cenové výkyvy a současné nižší hodnoty okolo 70 000 dolarů je potřeba vnímat hlavně v kontextu předchozího silného růstu. „Trh teď reaguje především na makroekonomické faktory, tedy zejména na vývoj úrokových sazeb, inflace, sílu dolaru a celkovou ochotu investorů podstupovat riziko. Přesto očekávám, že do konce letošního roku bude bitcoin v rámci konzervativní předpovědi atakovat hranici 100 000 dolarů, optimistická předpověď ukazuje na dorovnání rekordu z listopadu 2025, tedy k hodnotě 12 000 dolarů,“ podotkl.
Podle Rostislava Plachého z Golden Gate bitcoin do konce roku určitě překoná 90 000 dolarů. „Bitcoin má potenciál znovu posilovat, ale bude záležet na tom, zda se zlepší podmínky na finančních trzích, zda se vrátí silnější poptávka ze strany větších investorů a zda nepřijde další vlna nejistoty spojená s geopolitikou nebo regulací,“ dodal.
Ředitel společnosti Coingarage Ota Janda čeká do konce roku spíše stabilizaci a postupné budování nového trendu. „Bitcoin má potenciál zakončit rok v rozmezí 80 000 a 110 000 dolarů, přičemž klíčovým faktorem bude vývoj globální ekonomiky a návrat institucionální likvidity,“ uzavřel.