Poslanci kývli na mírnější danění krypta. Finanční úřad čeká nižší výnos

Sněmovna v pátek schválila návrh, který umožní uplatnit při prodeji kryptoměn časový test, podobně jako na akcie. To znamená, že lidé, kteří kryptoměnu neprodají po dobu tří let, nemusí danit zisky z této transakce až do výše 40 milionů korun. Od daně bude osvobozen také každý, kdo v kalendářním roce prodá kryptoměny do 100 tisíc korun. Kryptoměnová komunita jásá, finanční úřad má ale obavy.