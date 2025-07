Některé české firmy se snaží obejít protiruské sankce, cesta vede i přes Čínu

Sankce podle kontrarozvědky nemohou zabránit všem dodávkám, ale mají význam už proto, že Rusku způsobují náklady kvůli potřebě hledat, jak si zboží opatřit skrytě a delšími cestami.

Hlavními podporovateli ruské válečné produkce jsou Čína, Írán a KLDR, uvedla BIS. Rusku se podle zpravodajců navzdory prohlášením tamních představitelů nedaří nahradit dovoz západního zboží domácí výrobou v řadě oblastí, jde mimo jiné o výrobu zbraňových systémů. „Snahy Ruska získávat sankcionované zboží z Česka proto pokračovaly i v roce 2024,“ píše BIS.

Ruské podniky před invazí na Ukrajinu v roce 2022 historicky patřily k významným odběratelům českého zboží, uvádí tajná služba. „Řada českých výrobců nastalou změnu geopolitické situace akceptovala a našla si odběratele v jiných teritoriích. Některé české firmy se nicméně nadále snažily najít cesty, jak své zboží klientům v Rusku dodat,“ uvedla BIS.

Úřady prověřují české firmy, které mohou porušovat sankce

Kontrarozvědka se tak zabývala konkrétním případem, kdy český výrobce vývozy do Ruska přesměroval nejprve do země Eurasijské hospodářské unie a následně do Číny. Eurasijská ekonomická unie sdružuje Rusko a některé další postsovětské země - Bělorusko, Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán. Západ po ruské invazi na Ukrajinu, která začala v únoru 2022, uvalil na Rusko řadu sankcí, které mají mimo jiné zabránit dodávkám vybavení a technologií pro vojenský průmysl.

Ministerstvo průmyslu ve středu uvedlo, že vláda má k dispozici seznamy českých firem, které podle Ukrajiny porušují protiruské sankce a dál dodávají své výrobky nebo materiál do Ruska. Úřady nyní získané informace analyzují, jména firem ovšem zveřejňovat nebudou. Česko kvůli tomu do nového sankčního balíčku prosazuje přísnější kontroly exportu zboží přes třetí země.

Schopnost Ruska pokračovat v agresivní válce na Ukrajině podle BIS do značné míry závisí na přístupu Číny. Rusko totiž od ní získává významný podíl součástek, které jsou klíčové pro výrobu jeho zbraňových systémů. Závisí také na dodávkách svých dalších podporovatelů, jako jsou Írán a KLDR.