Může jít i o to, že řetězce častěji zařazují biopotraviny do promočních akcí, aby si je lidé vyzkoušeli. Obrací se tak trend poklesu kvůli vysoké inflaci. I přes nárůst je ale podíl bioproduktů na celkové hodnotě trhu marginální, činí 1,3 procenta. A to přestože má být za několik let v ekologickém režimu 25 procent půdy, což se skoro určitě nestihne.
Data
66 procent biopotravin se v ČR prodá pod privátní značkou
Nejrychleji meziročně vzrostly segmenty biomajonéz (o 1683 procent) a biočokoládových dezertů (o 356 procent)
Dvě třetiny prodaných biopotravin jsou pak pod privátní značkou řetězce. Může ale jít i o nezpracované ovoce, jako jsou třeba banány, které řetězec nabízí po oblepení fólií s privátní značkou. Velká část jsou ale třeba dětské výživy, náhražky masa nebo mléčných výrobků, kde jsou podíly bio segmentu nejvyšší. Třeba 94 procent dětských nápojů se prodává v bio kvalitě, 40 procent rostlinných mlék, nebo 34 procent sycených ledových čajů. Naopak nízké hodnoty mají biopotraviny v typických levnějších „komoditách“, jako jsou tvrdé sýry (0,2 procenta), másla a margaríny (0,2 procenta), vejce (0,9 procenta), v džusech nebo u čokolády pak dosahují zhruba svého celkového průměru. Největší nárůst za poslední rok je ale u sladkých pomazánek, směsí na pečení, piškotů, trubiček, majonéz nebo čokoládových dezertů.
Bio není drahé. Letošek bude pro ekozemědělce složitý, říká vítěz soutěže
Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy by stát měl české biopotraviny daleko více podporovat, například speciálním označením, kterému by mohl dělat marketingové promo. To by ale odporovalo evropským předpisům.
Svaz už před více než měsícem přišel s tím, že stát nedělá pro podporu biopotravin dostatek činností. Argumentuje například tím, že biopotraviny jsou typickým produktem s přidanou hodnotou, kterých by se i podle ministerských strategií mělo vyrábět více.
Méně na Klasu, více na Bio
Prouza argumentuje, že by se například mělo přestat s podporou značky Klasa, na podporu značek kvality šlo třeba loni kolem 150 milionů korun. Tyto peníze by měl stát přesměrovat právě do podpory biopotravin.
Aby se ale propagovalo české zboží a ne například bio jablka z Itálie, je obtížně prosaditelné kvůli evropským pravidlům. Podle Prouzy je ale i v zahraničí, například ve Francii, obvyklé, že obchody propagují značky Fabriqué en France. Stát by se tak podle něj neměl obávat střetu s Evropskou komisí a klidně české bio více podpořit.
Případný spor by trval dlouho a lidé by se naučili biopotraviny více nakupovat. „Ale bude to trvat spoustu let a všechno je lepší než to vrážet do zbytečné Klasy,“ dodal.
Svaz v létě už vyzval stát, aby zavedl vlastní bio značku. Jak řekla MF DNES manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Urbánková, dala by se jednodušeji používat svazová značka, kterou můžou získat jenom jeho členové, a tím pádem by šlo o české společnosti.
Odborník: Bio nemusí veřejné stravování moc zdražit, pokud se zavádí rozumně
Podle informací ze zatím poslední výroční zprávy o trhu s potravinami byla česká rozloha ekologických ploch na 16,8 procenta výměry zemědělské půdy. Do roku 2030 by ale měla podle evropských dokumentů vzrůst na 25 procent, což se při pokračování současných trendů růstu nestihne. Podle strategie, kterou odsouhlasila česká vláda, by v roce 2027 mělo být v ekologickém režimu už 22 procent celkové výměry. Skoro na dvojnásobek by pak měly vzrůst plochy zaplněné ornou půdou.
Obrat firem, které s biopotravinami podnikají, byl v roce 2022 přes 11 miliard korun, stále ale jde o zlomek konvenční produkce. V EU jde o zhruba pět procent trhu. Do ČR se stále velké množství biopotravin dováží, u finálních produktů jde o 59 procent podílu na celkovém obratu s biopotravinami.