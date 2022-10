Zemědělci odmítají strop na elektřinu z bioplynek. Výroba by se nevyplatila

Evropští ministři průmyslu se už v září shodli na maximální ceně, kterou mohou výrobci elektřiny inkasovat - nastavili ji na 180 eur za megawatthodinu (MWh). Vše nad tímto limitem by mělo jít rovnou do státní pokladny. Z takto získaných peněz by pak stát platil pomoc občanům. Jak se s možností regulace jednotlivé vlády EU popasují, je už ale na nich.