Brusel couvá po bouři vyvolané plány na regulaci kotlů. Jednání odložil na neurčito

Přísnější požadavky na emisní a technické normy kotlů a kamen jsou součástí návrhu Evropské komise na novou směrnici o Ekodesignu, která má začít platit od roku 2027. Nová pravidla se vztahují na kotle s tepelným výkonem do 1 000 kW a méně a na lokální topidla do 50 kW.

Návrh kromě jiného výrazně zpřísňuje limit pevných částic nebo snižuje emisní limity oxidu uhelnatého a oxidů dusíku. Podle oborových zástupců by jeho schválení bylo pro současný trh devastující. Vyřadilo by to většinu produktů na současném trhu, další by pak výrazně zdražily.

Podle mluvčí Komise měl však návrh zpoždění a schůzka plánovaná na středu 12. února byla z důvodů, že je třeba provést více „technických prací“ odložena.

Ministři průmyslu i životního prostředí ČR minulý týden potvrdili, že odmítnou zpřísnění emisních a technických požadavků pro kotle a kamna na biomasu navrhovaných Evropskou komisí. Podle nich bude Česko prosazovat revizi návrhu.

Hospodářská komora ČR vítá rozhodnutí Evropské komise o odložení jednání o zpřísněných požadavcích na kotle, kamna a krby na dřevo, dřevěné brikety, pelety. Zároveň ale upozorňuje, že odklad nestačí a Komise by měla od této regulace zcela upustit.

„Budeme pro to hledat podporu po celé sedmadvacítce v rámci asociace evropských obchodních a průmyslových komor Eurochambres a i dalších sdružení a asociací. Zvyšování regulatorní zátěže jde zcela proti duchu nedávné deklarace Komise, že bude usilovat o zvýšení konkurenceschopnosti evropských výrobců, a proto provede revizi regulatorní a byrokratické zátěže, která má vést k jejich snížení,“ uvedl v tiskovém prohlášení prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

HK ČR dlouhodobě upozorňuje na technické a věcné překážky spojené s původním návrhem. Zpřísněná navrhovaná opatření, by po významných technických úpravách mohlo splňovat v této chvíli jen asi 5 procent kotlů vyráběných v Česku. Vedlo by to k likvidaci většiny současných spotřebičů na trhu a k jejich zásadnímu zdražení.

Podle odborníků by návrh Evropské komise stanovil zpřísněné požadavky bez vazby na fyzikální zákony, bezpečnost a technické možnosti. „U kotlů by byli výrobci nuceni snížit teplotu spalin pod kondenzační bod, což by znamenalo zvýšenou tvorbu dehtu v komínech a jejich následné požáry. U kamen a krbů by, díky jejich povinnému připojení na elektriku, ztratili jejich provozovatelé nezávislost,“ upozorňuje prezident Společenstva kominíků ČR a člen představenstva HK ČR Jaroslav Schön.

Jak dodává, cena výrobků by u kotlů stoupla o desítky procent, u kamen a krbových vložek více než dvojnásobně. Podle Schöna jsou již dnešní požadavky na spalování biomasy stanoveny velice přísně. „Zavedením nereálných požadavků by Komise připravila nejen české výrobce kotlů, kamen a krbových vložek o možnosti neustálého zlepšování životního prostředí prostřednictvím realistického vývoje inovativních technologií při topení biomasou,“ říká prezident Společenstva kominíků ČR.

Hospodářská komora ocenila zástupce ministerstva průmyslu a obchodu i životního prostředí a také české europoslance, kteří se proti návrhu ozvali. Podle vedení HK ČR právě v těchto okamžicích padají zásadní návrhy, jejichž korekce je pak v dalším procesu velmi těžká. Společný tlak podnikatelských organizací, profesních svazů, ministerstev a politiků však může mít podle Komory pozitivní efekt a znamenat přehodnocení postoje komise a úředního aparátu v Bruselu.

„Viditelně se to ukázalo na normě EURO7 a teď i na požadavcích na kotle a krby. Vyhráno, ale ještě nemáme, protože se projednávání zatím jen pozastavilo, ale neukončilo,“ upozorňuje Zdeněk Zajíček.

Komora chce pokračovat v tlaku na Evropskou komisi, aby se namísto zpřísňování regulací zaměřila na podporu konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Podle ní regulace nesmí ohrozit menší a střední podniky a zároveň musí respektovat technologické a ekonomické možnosti trhu.