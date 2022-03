Dotace pro ekofarmáře? Zvýšíme nájem. Jenže většina na podporu nedosáhne

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula při vyhlašování změn v dotační politice na příštích pět let hovořil o tom, že je potřeba zvýšit příspěvky na první hektary zemědělské půdy. Ekologičtí zemědělci podle něj budou mít možnost získat dotaci až 20 tisíc korun na hektar. Je tomu tak i podle vašich výpočtů?

Je potřeba si uvědomit, že těch 20 tisíc není sazba za ekologické zemědělství. Jde o součet všech možných dotačních podpor včetně přímých plateb, redistributivních plateb, agro-environmentálně klimatických opatření a dalších. Z našeho průzkumu mezi cca 200 produkčními farmami o velikosti od jednoho do dvou tisíc hektarů vyplynulo, že na citovanou výši podpory by dosáhla jenom hypotetická vinařská, ovocnářská nebo zelinářská farma o výměře například jednoho až dvou hektarů. Žádná z farem, pro které jsem výhled od roku 2023 počítala, na 20 tisíc za hektar nedosáhla. Některé budou mít dokonce pokles v dotačních příjmech v porovnání se stávajícími podporami.