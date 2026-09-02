„Prozatím pozice tiskového mluvčího MZe není obsazená. Jako zástupce tiskového mluvčího je prozatím od 1. 9. 2026 pověřený Marek Otava,“ sdělilo na dotaz iDNES.cz tiskové oddělení úřadu.
Vojtěch Bílý se stal mluvčím za ministra Miroslava Tomana (tehdy za ČSSD), ve funkci pak vydržel i lidovecké ministry Zdeňka Nekulu nebo Marka Výborného. Na tiskovém oddělení pracoval o několik let déle, ještě před tím působil jako novinář portálu iDNES.cz, deníku Mladá fronta DNES nebo tituly 5plus2. V roce 2018 zastupoval tiskového mluvčího před Bílým Václav Tampír, poslední oficiální mluvčí byla dříve Markéta Ježková, která skončila s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou při příchodu ministra Jiřího Milka (za ANO). Bílý podle informací iDNES.cz nyní míří do soukromé sféry po vlastním rozhodnutí změnit směřování kariéry.
Otava je rodák z Benešova, vystudoval magisterský obr Mediální studia na Univerzitě Karlově. Na Nově byl od podzimu 2019, předtím pracoval pro deník MF DNES.
Nejde o jedinou výměnu na postech mluvčích ministerstev v poslední době. Například na úřad životního prostředí nastoupila Jana Schillerová, která dřív pracovala jako mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, předtím vedla odbor komunikace ministerstva zdravotnictví.