Billa končí s e-shopem. Obchodní řetězec sází na expresní doručení

  16:53
Obchodní řetězec Billa oznámil zásadní změnu v oblasti svých online služeb. Reaguje na proměnu chování zákazníků i tržní situaci a rozhodl se soustředit výhradně na expresní doručení prostřednictvím kurýrů. V důsledku toho postupně V Česku ukončí provoz svého e-shopu, a to k 31. lednu 2026.


foto: Billa

„Investice do technologií a rozšiřování počtu závozních míst jsou natolik vysoké, že efektivnější je zboží rozvážet přes kurýrní služby,“ uvedla mluvčí Billy Dana Bratánková. Nyní řetězec spolupracuje se službami Wolt a Foodora, které působí v segmentu tzv. quick commerce. „Zatímco přes e-shop dokázala Billa oslovit 1,5 milionu domácností, v případě kurýrních služeb je to 2,5 milionu,“ uvedla Bratánková.

Podle poslední výroční zprávy ve Sbírce listin se obchodní řetězec Billa dostal předloni do ztráty, která činila téměř 63 milionů korun. O rok předtím vykázal čistý zisk ve výši zhruba 459 milionů korun. „Ztrátu v roce 2023 způsobil do značné míry právě e-shop,“ řekla Bratánková. Za loňský rok se ztráta kvůli e-shopu podle ní ještě prohloubí.

Současně Billa pokračuje v expanzi své sítě supermarketů. V roce 2025 otevře 15 nových prodejen a 43 dalších zrekonstruuje. O rok později plánuje znovu otevřít 15 nových poboček a 40 zmodernizovat, z toho dvacet kompletně. Investice přesáhnou 2,5 miliardy korun v roce 2025 a téměř 2,8 miliardy v roce 2026.

Právě kombinace rozšiřování sítě, modernizace a růstu expresních dovážkových služeb vedla k rozhodnutí ukončit tradiční e-shop. Billa zároveň zdůrazňuje, že časování je nastaveno tak, aby nebyl narušen provoz během Vánoc a Silvestra.

Digitalizace bude pokračovat v prodejnách

Ačkoli e-shop končí, společnost dál sází na digitalizaci. Do prodejen zavádí technologie pro lepší plánování zásob pomocí umělé inteligence, digitální cenovky či samoobslužné pokladny. Cílem je zrychlit obsluhu, zpřehlednit nákup a snížit dopady na životní prostředí.

Změny se dotknou zaměstnanců distribučních center v Praze a Brně i části pracovníků centrály, kteří dosud zajišťovali provoz online shopu. Billa uvádí, že s nimi bude jednat individuálně a nabídne jim uplatnění na jiných pozicích v rámci firmy, případně pomoc při hledání nového místa.

Strategická změna se týká i mateřské společnosti v Rakousku, kde se Billa nadále zaměří na expresní doručení přes partnery Quick Commerce a službu Click & Collect.

Pilotní verzi svého e-shopu spustil řetězec na jaře roku 2023. Rozvoz potravin nabízejí v Česku také řetězce Tesco, Albert či Coop. Řetězec Globus umožňuje vyzvednutí nákupu objednaného online na pobočkách v Praze na Zličíně a Čakovicích a také v Ostravě. Řetězec Penny na prodeji a rozvozu spolupracuje s kurýrními službami. Největšími on-line prodejci potravin jsou v Česku supermarkety Rohlík.cz a Košík.cz.

Nová prodejna Billa Denně čerstvá ve Strašicích.

Obchodní řetězec Billa oznámil zásadní změnu v oblasti svých online služeb. Reaguje na proměnu chování zákazníků i tržní situaci a rozhodl se soustředit výhradně na expresní doručení prostřednictvím...

20. listopadu 2025  16:53

