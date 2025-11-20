„Investice do technologií a rozšiřování počtu závozních míst jsou natolik vysoké, že efektivnější je zboží rozvážet přes kurýrní služby,“ uvedla mluvčí Billy Dana Bratánková. Nyní řetězec spolupracuje se službami Wolt a Foodora, které působí v segmentu tzv. quick commerce. „Zatímco přes e-shop dokázala Billa oslovit 1,5 milionu domácností, v případě kurýrních služeb je to 2,5 milionu,“ uvedla Bratánková.
|
E-shop Billa jede naostro. Služba je dostupná zatím jen ve třech městech
Podle poslední výroční zprávy ve Sbírce listin se obchodní řetězec Billa dostal předloni do ztráty, která činila téměř 63 milionů korun. O rok předtím vykázal čistý zisk ve výši zhruba 459 milionů korun. „Ztrátu v roce 2023 způsobil do značné míry právě e-shop,“ řekla Bratánková. Za loňský rok se ztráta kvůli e-shopu podle ní ještě prohloubí.
Současně Billa pokračuje v expanzi své sítě supermarketů. V roce 2025 otevře 15 nových prodejen a 43 dalších zrekonstruuje. O rok později plánuje znovu otevřít 15 nových poboček a 40 zmodernizovat, z toho dvacet kompletně. Investice přesáhnou 2,5 miliardy korun v roce 2025 a téměř 2,8 miliardy v roce 2026.
Právě kombinace rozšiřování sítě, modernizace a růstu expresních dovážkových služeb vedla k rozhodnutí ukončit tradiční e-shop. Billa zároveň zdůrazňuje, že časování je nastaveno tak, aby nebyl narušen provoz během Vánoc a Silvestra.
Digitalizace bude pokračovat v prodejnách
Ačkoli e-shop končí, společnost dál sází na digitalizaci. Do prodejen zavádí technologie pro lepší plánování zásob pomocí umělé inteligence, digitální cenovky či samoobslužné pokladny. Cílem je zrychlit obsluhu, zpřehlednit nákup a snížit dopady na životní prostředí.
Změny se dotknou zaměstnanců distribučních center v Praze a Brně i části pracovníků centrály, kteří dosud zajišťovali provoz online shopu. Billa uvádí, že s nimi bude jednat individuálně a nabídne jim uplatnění na jiných pozicích v rámci firmy, případně pomoc při hledání nového místa.
Strategická změna se týká i mateřské společnosti v Rakousku, kde se Billa nadále zaměří na expresní doručení přes partnery Quick Commerce a službu Click & Collect.
Pilotní verzi svého e-shopu spustil řetězec na jaře roku 2023. Rozvoz potravin nabízejí v Česku také řetězce Tesco, Albert či Coop. Řetězec Globus umožňuje vyzvednutí nákupu objednaného online na pobočkách v Praze na Zličíně a Čakovicích a také v Ostravě. Řetězec Penny na prodeji a rozvozu spolupracuje s kurýrními službami. Největšími on-line prodejci potravin jsou v Česku supermarkety Rohlík.cz a Košík.cz.