„Mohu potvrdit, že provoz e-shopů bikero.cz a bikero.sk převzala společnost SNOW-HOW ČR s.r.o. Předmětem transakce byly oba e-shopy včetně souvisejících aktiv potřebných pro jejich další fungování,“ uvedl bývalý výkonný ředitel Bikera Martin Kudrna.
Součástí transakce podle něj nebyly skladové zásoby ani zboží. To si má v rámci insolvenčního řízení odkoupit společnost Schindler, spol. s r.o. Původní síť prodejen do transakce také nespadala.
Znovu se spustily i stránky bikero.cz a funkční je také e-shop, který byl několik měsíců mimo provoz. Noví majitelé zároveň připravují i novou kamennou prodejnu. Ta má vzniknout v Jažlovicích u Říčan. Podle nového vlastníka nabídne jízdní kola, cyklistické i lyžařské vybavení a servis. Otevření plánuje firma na červen letošního roku.
Součástí prostoru má být také vnitřní testovací dráha. Zákazníci si na ní budou moci vyzkoušet vybrané modely i za špatného počasí. Chybět nemá anii zázemí pro ty, kteří budou čekat na servis.
SNOW-HOW ČR
Firma patří podnikateli Tomáši Sgalitzerovi.
Zaměřuje se na distribuci lyžařského a cyklistického vybavení.
Firma je oficiálním distributorem značek Blizzard a Tecnica pro český a slovenský trh.
Do portfolia patří i tuzemská značka jízdních kol Amulet.
Patří ji také Ski Centrum Radotín.
„Chceme vytvořit místo, kam lidé nepůjdou jen nakoupit, ale kam se budou rádi vracet. Důležitý je pro nás servis, odbornost i celkový komfort zákazníka,“ řekl majitel společnosti SNOW-HOW ČR Tomáš Sgalitzer.
Vedle nové prodejny bude dál fungovat i SKI BIKE centrum jako multibrandový sportovní obchod. Bikero se má podle nového vedení profilovat hlavně jako specializovaná značka zaměřená na cyklistiku a servis.
Do nabídky se vrátí zimní vybavení
Součástí nové strategie je i návrat zimního sortimentu. Bikero se tak má vedle cyklistiky znovu vrátit také k vybavení pro lyžování a další zimní sporty. Právě zimní sortiment firma v minulých letech z nabídky vyřadila a soustředila se jen na kola.
„Bikero jsme dlouhodobě vnímali jako známou a silnou značku s velkým potenciálem. Naším cílem je navázat na to nejlepší z její historie, stabilizovat ji a postupně ji dál rozvíjet,“ uvedl Sgalitzer.
Insolvence dluhy nevyřešila
Martin Kudrna, bývalý výkonný ředitel Bikero upozornil, že prodej e-shopů neznamenal vyřešení všech závazků původní firmy. Ty dál řeší insolvenční řízení. „Prodej e-shopů samozřejmě neznamená plné uhrazení všech pohledávek a závazků společnosti. Ty jsou standardně řešeny v rámci probíhajícího insolvenčního řízení,“ uvedl.
Podle něj je ale důležité, že značka z trhu nezmizí. „Osobně mám radost, že se podařilo najít partnera, který zachová značku Bikero na trhu a může navázat na to, co jsme v minulých letech budovali. Současná situace v cyklistickém segmentu je velmi náročná, a o to víc si cením toho, že se podařilo najít řešení umožňující pokračování projektu v nové podobě,“ dodal.
Bikero se do insolvence dostalo kvůli vysokým dluhům. Firma v návrhu uvedla závazky přes 71 milionů korun a majetek zhruba 48 milionů. Uvedla také, že po covidovém růstu přišel pokles marží v cyklistickém maloobchodu. Přestal tak fungovat model postavený na e-shopu a síti kamenných prodejen s vysokými fixními náklady.
Společnost původně hledala investora, ale neuspěla. Proto navrhla konkurs a počítala s prodejem e-shopu jako části byznysu, která je schopná fungovat samostatně.
E-shop Bikero založil v roce 2016 Jan Coufal. Firma provozovala devět kamenných prodejen a zaměstnávala 38 lidí. Za rok 2024 vykázala tržby 148 milionů korun, skončila ale ve ztrátě 30 milionů korun.