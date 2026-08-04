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Česká koruna je podhodnocená k dolaru o 12,6 procenta, ukázal Big Mac index

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  12:02

Index Big Mac porovnává ceny stejnojmenných sendvičů, které prodává americký řetězec restaurací s rychlým občerstvením McDonald's. Ten se snaží sendvič s plátky hovězího masa dělat ve všech zemích stejně, k výjimkám patří například Indie, kde se hovězí maso nejí a v sendvičích je nahrazeno masem kuřecím. | foto: ČTK

Česká koruna byla podle indexu Big Mac v polovině července podhodnocená vůči dolaru o 12,6 procenta. V USA stál jeden hamburger Big Mac 6,22 dolaru, zatímco v Česku 115 korun. Teoretický směnný kurz by tak měl být kolem 18,49 koruny za dolar, aktuálně ale činí 21,16 Kč.

V lednovém indexu byla koruna vůči dolaru podhodnocena o 10,2 procenta.

Index Big Mac, pojmenovaný po hamburgeru, srovnává kupní sílu různých světových měn. Porovnává, kolik stojí Big Mac v různých zemích, a má naznačovat nadhodnocení nebo podhodnocení měnového kurzu. Index sestavuje deník The Economist dvakrát ročně, v lednu a červenci.

Index má podle analytika Purple Trading Petra Lajska také nedostatky, primárně srovnává paritu kupní síly, pohled na teoretické měnové kurzy je tak spíše jen zajímavostí. Do finální ceny sendvičů v každé zemi promlouvají faktory jako poptávka, náklady na energie a mzdy.

„Začátek roku 2026 se nesl ve znamení pokračující slabosti amerického dolaru, která odrážela nejistotu kolem obchodní politiky Donalda Trumpa i očekávání uvolňování měnové politiky Fedu. Situace se však na jaře dramaticky změnila poté, co USA eskalovaly konflikt na Blízkém východě. Vyšší inflace, dražší energie i přetrvávající geopolitické napětí tak představují kombinaci faktorů, která může americký dolar v dalších měsících opět podporovat,“ uvedl Lajsek.

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Zajímavé je také srovnání z pohledu inflace. V Česku Big Mac meziročně zdražil o šest Kč, v USA o 0,21 USD, tedy 4,41 Kč. Červnová meziroční inflace však v ČR byla jen 1,5 procenta, v USA 3,5 procenta. Za mírným oslabením koruny vůči dolaru stojí opětovná poptávka po dolaru jako bezpečném přístavu v době války na Blízkém východě, podotkl Lajsek.

Polský zlotý je k dolaru ohodnocen na stejné úrovni a maďarský forint podhodnocen o 14,8 procenta. Zlotý vůči dolaru oslabil, forint naopak posílil. Extrémně podhodnocený je stále japonský jen, o 50,4 procenta, což souvisí se stále relativně uvolněnými měnovými podmínkami na japonském trhu.

I přes jarní posilování americké měny vzrostl počet měn, které jsou vůči dolaru nadhodnoceny. V lednu jich bylo jedenáct, nyní jich je dvanáct. Pořadí tří nejvíce nadhodnocených měn je stejné jako počátkem roku.

Nejvíce nadhodnocený je švýcarský frank, a to o 45,4 procenta. Druhé je uruguayské peso, které je vůči dolaru nadhodnoceno o 43,7 procenta. Třetí je norská koruna, která je nadhodnocena o 29,5 procenta. K dolaru jsou nadhodnoceny ještě kolumbijské peso, izraelský šekel, britská libra, švédská koruna, euro, dánská koruna, kostarický colon, turecká lira a mexické peso, upozornil Lajsek.

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