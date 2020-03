Poloviční tržby a nepředvídatelná poptávka, velkoobchod trápí zavřené podniky

Výrobce potravin Bidfood se obává, že bude muset propouštět. Jako první na řadě by byli agenturní zaměstnanci, uvedla firma ve středu v tiskové zprávě. Stejně jako jinde v potravinářství také v Bidfoodu chybí ochranné pomůcky proti koronaviru.

„Naše společnost není jen výrobcem, ale zároveň i dodavatelem do nemocnic, závodních jídelen a domovů důchodců. Jsou potravinové obchody na vesnicích, kde jsme jedním z posledních dodavatelů, proto musíme i v těchto těžkých dobách vytrvat,“ uvedl ředitel firmy Bohumil Volf. Pokud by ovšem Bidfood přestal vyrábět, přišlo by Česko o 300 až 400 tun potravin denně, uvádí společnost.

Firma nyní přišla o odběratele z řad restaurací, hotelů a penzionů. „Pokud jsme na tuto část trhu vozili přibližně 350 tun zboží denně, pak dnes jsme rádi za 100 tun,“ dodal Volf.

Podle něj výrobci nyní čelí tlaku, kromě chybějících pomůcek a sníženému odbytu řeší i platební neschopnost odběratelů, kteří už zboží dostali. „Ač jsme silná společnost, tak tohoto nebezpečí se děsíme a považujeme jej za časovanou bombu našeho podnikání. Snad tento stav nenastane a gastronomie se vrátí úspěšně do stavu, který zde byl ještě před pár týdny,“ uzavřel.

Ředitel opavského závodu Jan Vilímec už dříve ČTK řekl, že firma kvůli omezením souvisejícím s pandemií koronaviru přijde o desítky milionů korun. Za první měsíc ztratí asi 150 milionů korun jen na tržbách.



Bidfood Czech Republic měla podle poslední účetní uzávěrky ve Sbírce listin za rok končící loňským červnem obrat kolem 12,3 miliardy korun. Zisk činil 415 milionů proti předchozí více než jedné miliardě.

Záchranná řešení

Uzavření restaurací a hotelů trápí i velkoobchodního dodavatele potravin Fany, který zásobuje více než 1 900 provozoven v Praze a okolí. „Jsme na zhruba sedmi procentech původního obratu,“ konstatuje generální ředitel společnosti Daniel Víra. Fany se snaží situaci operativně řešit a proto rozjelo e-shop pro koncové spotřebitele. „Musíme alespoň zkusit se zachránit. E-shop má zatím pozitivní ohlasy,“ říká Víra.

Alternativní řešení našla i velkoobchodní síť Makro. Ve spolupráci s gastronomickým internetovým průvodcem Restu v pondělí spustila katalog restaurací, které nyní fungují na bázi objednávky a dovozu.

„Bylo nám hned jasné, že gastro bude potřebovat pomoc, je závislé na okamžitém příjmu, nemá velké rezervy a na útlum reaguje okamžitě omezováním nákladů,“ konstatuje vedoucí komunikace Makra Romana Nydrle.

Chybí trvanlivé potraviny, čerstvého zboží je přebytek

Makro má tři odbytiště - gastro sektor, nezávislý maloobchod v podobě večerek a potravin a drobné podnikatele. Právě gastronomie je z pohledu obratu jeho nejvýznamnějším segmentem. „V důsledku uzavření restaurací zaznamenáváme druhý týden u této skupiny zákazníků pokles o více než polovinu,“ říká vedoucí komunikace.

Podle Nydrle je nyní poptávka prakticky nepředvídatelná a to nejen kvůli omezenému fungování provozu mnoha restaurací. „Zaznamenáváme, že potravinové banky jsou zahlcené čerstvým zbožím a nezvládají jej dále distribuovat, naopak jim chybí trvanlivé potraviny, které nepřebývají nikde, dodává Nydrle.

Vláda v tomto týdnu schválila podporu v resortu ministerstva zemědělství za zhruba šest miliard korun. Podle ministerstva je zásadní udržet potravinářskou výrobu a logistiku potravin.

„Jakýkoliv výpadek v řádu patnácti a více procent, zejména u základních potravin (pečivo, maso, mléko), by se negativně promítl do sociálně-psychologického chování společnosti, kde by mohla nastat panika z nedostatku jídla,“ uvádí úřad. Potravinářské provozy podle něj nyní fungují na hranici možností, nepřetržitě ve třísměnném provozu.