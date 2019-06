Stát podpoří české zbrojaře. Chce dát více peněz na výzkum a posílit export

Na valné hromadě Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu v Brně podepsal dohodu o spolupráci státu a zbrojařů společně se znovu zvoleným prezidentem asociace Jiřím Hynkem.

Dosud činí vývoz zboží tohoto sektoru 12 až 15 miliard korun ročně, což je půl procenta celkového českého exportu. Firmy jsou přitom na vývozu ekonomicky závislé, protože zhruba 90 procent výrobků jde do zahraničí. Havlíček s Hynkem věří, že intenzivnější spolupráce může celkový objem navýšit.



„Obranný a bezpečnostní průmysl je naprosto specifický a často jde o dodávky pro veřejnou sféru. Vládní podpora je proto klíčová. Státníci jezdí podporovat konkrétní produkty a často jsou i u uzavírání kontraktů. Pro mě to znamená se na misi dobře připravit i po odborné stránce, dosud se to dělo spíše na univerzální úrovni. Nemůžu být jen prostředníkem, ale téměř obchodníkem a stejně to chci i po ostatních, když budou v zahraničí podporovat export,“ řekl Havlíček.

Podle něj také od podzimu po letech debat dojde ke sjednocení exportní podpory ze strany ministerstva průmyslu, ministerstva zahraničí a vládních agentur CzechTrade a Czech Invest.

„Léta vedli hlavně úředníci zákopové války a snažili se být důležitější než ti druzí. To skončí, protože vláda a stát musí působit při podpoře jako jeden tým. Firmu, tedy zákazníka, nezajímá, od koho podporu dostane. Potřebuje kvalitu,“ řekl Havlíček a zdůraznil, že se nenechá kočírovat úředníky. „Kdo to bude dělat špatně, půjde z kola ven,“ řekl Havlíček.

Nemusíme zaostávat za jinými státy

Podle něj je i dostatek peněz v programech na podporu inovací a výzkumu. „Na tom už pracujeme zhruba rok a půl a celý systém jsme překopali. Zpětně kontrolujeme i účelnost podpory. Firmy si mohou sáhnout na hodně peněz a vůbec nemusíme zaostávat za jinými státy,“ řekl Havlíček.

Podle Hynka by spolupráce měla směřovat i k tomu, že se více podpoří vysokoškolské technické a přírodovědné vzdělání a výzkum se propojí s praxí. „Tito lidé chybí a pokud nezareagujeme, budeme mít zakázky, ale ne lidi, kteří je udělají,“ řekl Hynek.

Spolupráce by měla fungovat i v legislativní oblasti. Zákony se mají přizpůsobit potřebám firem tak, aby stále zajišťovaly bezpečnost.

„Problém je například licenční řízení. Když posíláme do soutěže dva vzorky například bot či neprůstřelných vest, musí projít stejným řízením jako vývoz zařízení na sestřelování letadel. Trvá to třeba dva měsíce, ale vzorek musí být dodaný do dvou týdnů. Kvůli byrokracii se nemůžeme některých tendrů vůbec účastnit,“ řekl Hynek.

Asociace sdružuje 108 firem s 20 000 zaměstnanci, jejichž obrat je ročně kolem 50 miliard. Řada z nich však vyrábí i pro civilní sektor či výroby takzvaného dvojího použití. Téměř polovina exportu míří do EU.