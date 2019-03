Život bez obalů, utopie nebo realita? Sledujte ve středečním Rozstřelu

Podle dat Českého statistického úřadu vyprodukovali Češi v roce 2017 celkem 3,6 milionu tun komunálního odpadu. V přepočtu na jednoho obyvatele to je přibližně 344 kilogramů ročně. Produkce odpadu rok od roku roste. Podle poslední zprávy o životním prostředí České republiky za rok 2017 je míra skládkování těchto odpadků stále alarmující, dosahovala 45 procent. „Díky technologiím se však mění struktura nakládání s odpadky, a to především s obaly, u nichž roste míra materiálového využití,“ uvádí zpráva.

Dalším způsobem, jak haldy odpadu zmenšit, je snaha vyhnout se obalům úplně. Vznikají takzvané bezobalové obchody, kde si lidé mohou zboží naskládat do vlastních znovupoužitelných nádob, jako například do látkových tašek či skleněných dóz. „Předcházíme vzniku zbytečného odpadu z jednorázových obalů a vychováváme dodavatele k odpovědnější distribuci,“ uvádí na svém webu organizace Bezobalu.

Jak se v takových obchodech řeší hygienické normy? Dá se předejít rychlé kazivosti potravin či „prošvihnutí“ data spotřeby, které je u balených potravin klasicky uvedené na obalu? Jak probíhá manipulace se zbožím před tím, než se dostane do bezobalového obchodu? Co si představit pod pojmem bezobalová domácnost? Čím se dají obaly na jedno použití nahradit? Na to se moderátor Vladimír Vokál zeptá Veroniky Nováčkové ve středečním Rozstřelu.