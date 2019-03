Šetrné k přírodě mohou být intimní potřeby i pleny, řekla šéfka Bezobalu

Pečivo ani ovoce si zákazníci bezobalových obchodů do mikrotenových sáčků nedají. Na nákup se proto musí podle Nováčkové připravit – zjistit, jaké potraviny doma chybí, aby zbytečně neplýtvali jídlem, a do obchodu vyrazit s vlastními nádobami. Nejčastěji si lidé nosí látkové tašky a pytlíčky, sklenice, ale také vícepoužitelné plastové dózy. „Preferujeme zkrátka to, co lidé mají doma,“ uvádí Nováčková s tím, že myšlenkou je vyhnout se především jednorázovým plastovým obalům.

Příprava na nákup tak může být časově náročnější. Podle Nováčkové však v bezobalových obchodech zákazníkům odpadá starost zjišťování kvality potravin. „V supermarketu bude člověk hodně sledovat, co je na etiketě. My tento předvýběr kvalitních potravin děláme za něj. Když jde k nám, tak nad tím, co produkt obsahuje, netráví čas,“ říká.

V obchodech, které nezisková organizace zřizuje, se nachází přibližně 650 druhů produktů. To pochází převážně od lokálních dodavatelů, avšak po potravinách, které se v Česku stěží vypěstují, je nutné sáhnout do zahraničí. Jde například o některé druhy sušeného ovoce či olivy.

„Dodavatelé u nás prochází velkým sítem. Za prvé jde o kvalitu, za druhé o bezobalovou produkci,“ vysvětluje Nováčková. I přeprava surovin probíhá převážně ve velkých kontejnerech, které si dodavatel odveze zpět, či v papírových pytlích určených k následné recyklaci.

Potraviny i drogerie

V současné době lze v Česku narazit přibližně na 60 bezobalových obchodů. „Naším cílem není zavřít supermarkety a všude otevřít bezobalové obchody. Chceme ukázat alternativní cestu, kterou si lidé mohou zvolit, pokud chtějí o svém životě uvažovat jako o udržitelnějším,“ uvádí Nováčková. Upozorňuje, že šetrnější lze být například i díky používání látkových plen či nákupem stáčecí drogerie. Kromě potravin lze totiž v obchodech narazit i na přírodní prací gel, hygienické prostředky či recyklovatelné kartáčky.

Vyhnout se v dnešní společnosti jednorázovým obalům je podle Nováčkové velmi těžké. „Ani my nejsme dokonalí. Děláme, co je v našich silách. Postupně zkoušíme, co zvládneme. Pro někoho jsou určité věci nepřijatelné a každý by měl dělat to, co mu vyhovuje,“ dodává.

Podle dat Českého statistického úřadu vyprodukovali Češi v roce 2017 celkem 3,6 milionu tun komunálního odpadu. V přepočtu na jednoho obyvatele to je přibližně 344 kilogramů ročně.

Produkce odpadu rok od roku roste. Podle poslední zprávy o životním prostředí České republiky za rok 2017 je míra skládkování těchto odpadků stále alarmující, dosahovala 45 procent. „Díky technologiím se však mění struktura nakládání s odpadky, a to především s obaly, u nichž roste míra materiálového využití,“ uvádí zpráva.